Brandenburg an der Havel - Kantor Fred Litwinski spielt in Brandenburg an der Havel Ostdeutschlands größte Orgel

Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski hat sein „neues“ Instrument in Sankt Katharinen in Brandenburg/Havel in den vergangenen zwölf Monaten ausgiebig ausprobieren können. Nun verrät er, was ihn bewegt.