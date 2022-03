Groß Kreutz (Havel): Erster Waldbrand-Tatra des Kreises in Dienst gestellt

Jeserig

Bei der Vorfahrt zum Rathaus lässt der Tatra Force seine Muskeln spielen. Schon die kantige Fahrerkabine ist ein ungewohnter Anblick gegenüber dem softigen Design anderer Hersteller. Keine Frage, dieses Auto will besser nicht gestreichelt werden. Mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein kommt das neue Tanklöschfahrzeug (TLF) daher, dass Feuerwehrleute aus Groß Kreutz (Havel) nach einer werksseitigen Einweisung von der tschechischen Aufbauschmiede THT in Policka am Grenzstrich zwischen Böhmen und Mähren in die Heimat überführten.

Erster Tatra in Potsdam-Mittelmark

Mit der rund 400 000 Euro teuren Neuanschaffung ist das Fahrzeug der erste Waldbrand-Tatra, der nach Potsdam-Mittelmark ausgeliefert wurde. Im Rahmen einer Landesbeschaffung hat Brandenburg zunächst 35 der extrem geländegängigen Autos geordert – eine Konsequenz aus den verheerenden Waldbränden der vergangenen Jahre. Das Land beteiligte sich an den Anschaffungskosten mit 265 000 Euro. „Wenn es uns jetzt auf dem Götzer Berg trifft, sind wir mit drei Tankern gut aufgestellt“, sagte Bürgermeister Reth Kalsow der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schlüsselübergabe für die neuen Fahrzeuge mit Maschinist Sven Jüngling, Gemeindewehrführer Kristian Titsch, Ortswehrführer Pierre Bergemann, Ortswehrführer Michael Binder und Bürgermeister Reth Kalsow. Quelle: Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

Während der Tatra ab sofort bei der Ortsfeuerwehr Groß Kreutz seinen Dienst tut, kann die Gemeindefeuerwehr auf weitere TLF mit großen Wassertanks in Götz und Jeserig für rasche Erstangriffe zurückgreifen. Zusätzlich verlastet ist auf dem neuen Tatra ein 10 000 Liter fassendes mobiles Löschwasserbecken, mit dem sich die Versorgung am Einsatzort verbessern lässt. Die Götzer Kameraden führen ein solches Becken bereits mit. Im Ernstfall unterstützt Groß Kreutz (Havel) mit der Neuanschaffung die Waldbrandeinheit Potsdam-Mittelmark bei überregionalen Einsätzen.

Fünf Tatra für Potsdam-Mittelmark

Bürgermeister Kalsow und Gemeindewehrführer Kristian Titsch wünschten den Groß Kreutzer Feuerwehrleuten unter Ortswehrführer Michael Binder bei der feierlichen Schlüsselübergabe eine „allzeit gute und unfallfreie Fahrt“. Wie Kreisbrandmeiser Jens Heinze der MAZ sagte, werden in den nächsten Monaten vier weitere Waldbrand-Tatra erwartet, die in Ziesar, Werder, Beelitz und Treuenbrietzen stationiert werden. „Das Design ist nicht entscheidend. Dafür erhöhen wir mit den robusten Fahrzeugen die Schlagkraft unserer Waldbrandeinheit deutlich“, so Heinze.

Dieses Mittlere Löschfahrzeug (MLF) auf MAN-Fahrgestell tut ab sofort bei der Ortsfeuerwehr Schenkenberg seinen Dienst. Quelle: Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

Der Auftritt des Tatra-Löschfahrzeuges gehörte nicht zu den einzigen Höhepunkten vor dem Jeseriger Verwaltungsgebäude. Die Ortsfeuerwehr Schenkenberg kann sich ebenfalls über ein neues Einsatzfahrzug freuen. Es handelt sich um ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) auf einem MAN-Fahrgestell mit Ziegler-Aufbau. Für den Erstangriff kann ein Tank bis zu 1000 Liter Löschwasser aufnehmen. Mit an Bord sind unter anderem Kreiselpumpe, Rettungssatz, Sauerstoffflaschen und ein ausfahrbarer Lichtmast. Den symbolischen Schlüssel nahm Ortswehrführer Pierre Bergemann entgegen. Das 267 000 Euro teure Auto wurde mit 73 000 Euro aus dem Brandschutztopf des Landkreises gefördert.

Lkw-Führerschein wird bezahlt

Beide Neuanschaffungen lösen Einsatzfahrzeuge aus den 1990er-Jahren ab, die nun zum Verkauf stehen. „Wir haben sehr frühzeitig mit einem Gefahrenabwehrbedarfsplan Prioritäten bei den Investitionen gesetzt. Die schrittweise Modernisierung des Fuhrparks stand dabei obenan. Der Plan wird gerade überarbeitet, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben“, so Bürgermeister Reth Kalsow. Bewährt hat sich die Praxis zur Förderung von Kameraden, die zur Ablegung des Lkw-Führerscheins bereit sind. Die Gemeinde übernimmt die kompletten Kosten der Ausbildung. Jedes Jahr gewinnt der Träger des Brandschutzes auf diese Weise vier bis fünf Feuerwehrleute mit Lkw-Berechtigung hinzu.

Die Drohne der Gemeindefeuerwehr Groß Kreutz (Havel) in der Luft. Quelle: Gemeinde Groß Kreutz (Havel)

Zum neuen Equipment der Gemeindefeuerwehr gehört auch eine Drohne für den professionellen Feuerwehreinsatz. Das Fluggerät zur Lagebeobachtung aus der Luft wurde den Gästen der Fahrzeugübergabe erstmals vorgestellt. Die Drohne kostete samt drei Führerscheinen 6400 Euro. Sie gehört zur Ausrüstung des in Groß Kreutz stationierten Einsatzleitfahrzeuges.

Von Frank Bürstenbinder