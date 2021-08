Groß Kreutz (Havel)

Ortsansässig? Gut. Kinder? Besser. Ehrenamtlich tätig? Perfekt. Bauwillige werden sich den Kauf von kommunalen Grundstücken in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) in Zukunft wohl erst verdienen müssen. In den politischen Gremien wird derzeit über die Einführung eines Punktesystems diskutiert. Positiv angerechnet werden sollen unter anderem auch unternehmerische Aktivitäten, mit denen in den Ortsteilen Arbeitsplätze geschaffen werden. Einzelheiten stehen in einer Richtlinie über deren Entwurf allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Wer zehn Jahre und länger in Jeserig, Götz, Deetz, Schmergow, Krielow, Groß Kreutz, Bochow oder Schenkenberg wohnt, bekommt maximal fünf Punkte. Für jedes Kind gibt es zwei Punkte dazu. Drei weitere Punkte winken bei mindestens zweijähriger ehrenamtlicher Tätigkeit.

Reth Kalsow, Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Quelle: Maz

„Kommunale Baugrundstücke sind knapp. Deshalb wollen wir, dass zuerst unsere eigenen Leute zum Zuge kommen“, sagte Bürgermeister Reth Kalsow (CDU) bei der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Auch der Bauausschuss hatte sich mit dem Papier bereits beschäftigt. Grundsätzliche Ablehnung gibt es bei den Kommunalpolitikern nicht. Dennoch wird bei einigen Details weiterer Beratungsbedarf gesehen. So können nicht nur Ehepaare eine doppelte Punktezahl bekommen, sondern auch Paare, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben, die keine eingetragene Lebenspartnerschaft ist.

Scheidungshäuser können passieren

So sieht Franz Herbert Schäfer (CDU) in diesen Fällen eine fehlende Nachweisbarkeit. Dagegen warnte Reinhard Keding (IG Havel) vor „zu viel Tamtam“ wenn es um private Beziehungen geht. „Auch Ehen können scheitern“, so der Schmergower. Antje Biedermann (CDU) verwies auf die Lebensrealität: „Viele junge Leute mit Kinder sind nicht verheiratet. Daraus sollte ihnen kein Nachteil entstehen.“ Vorlegen müssen Bewerber dagegen Vereinsmitgliedschaften und eine Meldebestätigung. Wann die Richtlinie in Kraft tritt, ist derzeit noch unklar. Auf der Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretersitzung am 24. August steht das Papier jedenfalls noch nicht. Erst sollen noch einmal die Fraktionen Gelegenheit zur Beratung bekommen.

Das neue Wohngebiet "Westlich der Havelstraße“ in Götz vor der Bebauung. Die 35 Parzellen waren schnell vergeben. Damals noch ohne Vergabekriterien. Quelle: Marion von Imhoff

Die Nachfrage nach Bauland ist in der prosperierenden Gemeinde Groß Kreutz (Havel) unverändert hoch. „Wir führen keine Strichliste mehr. Doch täglich erreichen uns Anrufe vor allem aus dem Raum Potsdam und Berlin. Unser Ziel ist es, das besonders der Wegzug der jüngeren Bevölkerung aus ihren Ortsteilen verhindert werden soll. Dazu muss die aktuell auf 8856 Einwohner angewachsene Kommune Angebote bereithalten, damit junge Familien auf Dauer dort sesshaft werden können, wo sie aufgewachsen sind“, begründete der Bürgermeister die bevorstehende Zäsur bei der Vergabe gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke. Das letzte große kommunale Vermarktungsprojekt war das Eigenheimgebiet an der Götzer Havelstraße. Die 35 Grundstücke waren schnell vergeben. Damals noch ohne Vergabekriterien.

Grundstück muss in vier Jahren bebaut sein

Strittig ist im Entwurf die Formulierung, wonach bei gleicher Punktzahl die Bewerbung mit dem höchsten Kaufpreisangebot entscheiden soll. Einig sind sich die Kommunalpolitiker dagegen in der Festlegung, dass ein einmal gekauftes Wohnbaugrundstück innerhalb von vier Jahren bebaut sein muss. Ansonsten fällt das Grundstück im schlimmsten Fall zum ursprünglichen Kaufpreis an die Gemeinde zurück. Im Ortsteil Groß Kreutz gab es einen solchen Fall bereits.

Von Frank Bürstenbinder