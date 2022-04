Brielow

Der Waldbrand zwischen Brielow und Marzahne sorgte am Mittwochnachmittag im Amt Beetzsee für den bislang größten Feuerwehreinsatz des Jahres.

5.000 Quadratmeter Waldboden nach dem Brand zwischen Brielow und Marzahne verkohlt

Die Folgen des Brandes sind am Tag danach spürbar, denn rund 5000 Quadratmeter des Kiefernhochwaldes aus Privatbesitz sind verkohlt. Einsatzleiter Jan Lehnhardt äußert sich auf MAZ-Nachfrage.

„Wir haben diesen Brand nur gelöscht, weil so viele Kameraden zusammengearbeitet haben. Mehr als 70 Feuerwehrmänner waren im Einsatz, dazu die Forst, der Rettungsdienst, die Polizei. Das war eine große Leistung aller Beteiligten, so funktioniert Feuerwehr“, sagt er in einem Video.

Hügeliges Gelände der Schwarzen Berge ist eine Herausforderung für die Kameraden der Feuerwehr

Lehnhardt macht klar, dass dieser Brand die Kameraden vor besondere Herausforderungen stellte. So war der Amtswehrführer erstaunt, dass die Wasserzufuhr für die Einsatzkräfte vor Ort so schwer zu transportieren ist.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir mussten 150.000 Liter Wasser mit Tanklöschfahrzeugen von Radewege Siedlung bis zum hügeligen Gelände der Schwarzen Berge zwischen Brielow und Fohrde bringen, das war eine logistische Meisterleistung“, sagt Lehnhardt, der auch begründet, warum das so ist.

Im hügeligen Gelände der Schwarzen Berge brannte zwischen Brielow und Fohrde der Waldboden. Quelle: Frank Bürstenbinder

So sei der Weg in den Wald schlecht erreichbar, denn das für Einsätze vorgesehene Einbahnstraßenprinzip für die Platzierung der Feuerwehrfahrzeuge funktioniert auf den schmalen Wegen nicht richtig.

Aus diesem Grund plant Lehnhardt um und ordnet an, dass die mit Wasser gefüllten Fahrzeuge zuerst das Feuer löschen, dann den Einsatzort verlassen und anschließend den Weg für neue Gefährte frei machen. „Wir haben alles über Funk koordiniert, ein Ausweichen war nicht möglich, es war eine große Herausforderung“, sagt er.

Brandenburger Polizei beziffert den Schaden

Als sich der Brand ausdehnt, sind die Kameraden mit sieben Mehrzweckstrahlrohren gleichzeitig im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Nach zwei Stunden haben sie das Feuer eingekreist, am Abend war es dann gelöscht.

Amtswehrführer Jan Lehnhardt bittet Passanten in der Nähe des Waldes um Rücksicht. Quelle: Moritz Jacobi

Hinweise zur Ursache des Feuers liegen noch nicht vor. Weil die Polizei eine Brandstiftung nicht als Ursache ausschließen kann, dauern die Ermittlungen an. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 1500 Euro.

Amtswehrführer Jan Lehnhardt bittet alle Passanten in der Nähe von Wäldern um Rücksicht. „Momentan haben wir Waldbrandgefahrenstufe 3 bei mittleren Winden. Weil es die nächsten Tage trocken bleibt, wird die Gefahr eher noch steigen“, sagt er der MAZ. Lehnhardt bittet deshalb alle Passanten, Wälder zu meiden.

Von André Großmann