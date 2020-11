Brandenburg/H

Es war der größte Brand in diesem Jahr in der Stadt, der am Mittwochabend in der Friedrichshafener Straße wütete und ein Gebäude der Schützengilde vernichtete.

Ein Löschzug als Vorhut

Die Regionalleitstelle erhielt um 17.49 Uhr per Notruf die Informationen einer unklaren Rauchentwicklung und alarmierte den Löschzug zur Lageerkundung. Die eintreffenden Feuerwehrleute fanden die Baracke im Vollbrand vor.

Gute Wasserversorgung

„Zum Glück waren keine Menschenleben in Gefahr, so dass es vor allem darum ging, die Bebauung in der Umgebung zu schützen“, sagt Feuerwehrchef Mathias Bialek. „Es war eine Materialschlacht mit der ganzen Technik, die wir eingesetzt haben. Zum Glück hatten wir eine gute Wasserversorgung, weil wir auf die Reserve der Firma Oskar Kinderland zurückgreifen konnten. Das Becken müssen wir am Donnerstag wieder auffüllen.“ Er schätzt, dass weit mehr als 10.000 Liter Wasser bei der Brandbekämpfung eingesetzt worden sind.

Wasser aus acht Rohren

Die Brandbekämpfung erfolgte mit insgesamt zwei Wendestrahlrohren und sechs C-Rohren. Die Wasserversorgung war über einen Hydranten sowie einem Wasserbecken der nahegelegenen Firma auf dem Grundstück stabil. Zur Unterstützung am Einsatzort wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Brandenburg und Kirchmöser hinzugerufen.

Viel Technik vor Ort

Die Einsatzstelle wurde in zwei Abschnitte eingeteilt und über Abschnittsleiter koordiniert. Bei jedem Abschnitt kamen drei C-Rohre und ein Wendestrahlrohr zum Einsatz. Weiterhin kam der Abrollbehälter Atemschutz zum Einsatz, um der Versorgung von Atemschutzgeräten nachzukommen. In kürzester Zeit konnte mit dem Abrollbehälter eine große Menge an Pressluftatmern, Reserveflaschen und Masken sowie Schutzausrüstung an die Einsatzstelle gebracht werden. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Johanniter verpflegten Löschkräfte

Die Schnelleinsatzgruppe der Johanniter Unfallhilfe übernahm die Versorgung mit Essen und Getränken der Einsatzkräfte. Für die Dauer des Einsatzes unterstützten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Göttin und Kirchmöser mit der Drehleiter und besetzten die Feuerwehr und Rettungswache.

Brandwache bis zum nächsten Morgen

Gegen 20.38 Uhr hatte man das Feuer unter Kontrolle und begann mit den Restablöscharbeiten. Um 22.30 Uhr wurde die Technik zurückgebaut. Ein Tanklöschfahrzeug und ein Rüstwagen der Berufsfeuerwehr nebst Besatzungen blieben als Brandwache am Einsatzort, sie hatten eine B-Leitung mit Verteiler und drei C-Rohren als Sicherung.

Dank an Freiwillige

„Wir bedanken uns für den Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Brandenburg, Göttin und Kirchmöser sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. für die gute Zusammenarbeit“, sagt Bialek.

Kriminalpolizei ermittelt

Der Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände war wegen der Corona-Bestimmungen ohnehin eingestellt, deswegen hielt sich dort auch niemand auf. An diesem Donnerstag wird die Brandenburger Kriminalpolizei erste Ermittlungen am Brandort aufnehmen können.

Von André Wirsing