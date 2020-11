Brandenburg/H

Flammen schlagen aus dem Dach, Rauch steigt auf, der Flachbau ist nicht mehr zu retten. Ein Großbrand beschäftigte am Mittwochabend die Brandenburger Berufsfeuerwehr sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Ortsteilen. Aus bislang unbekannter Ursache war gegen 18 Uhr in der Friedrichshafener Straße im Stadtteil Hohenstücken eine Lagerhalle in Brand geraten, die zum Vereinsgelände der Altstädtischen Schützengilde gehört.

Feuerwehrleute am Brandort in der Friedrichshafener Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

Trotz umfangreicher Löscharbeiten, die von mehreren Seiten und auch von der Drehleiter aus stattfanden, war das Gebäude nicht zu retten. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch nichts gesagt werden. Verletzt wurde wohl niemand. Der Sportbetrieb auf dem Vereinsgelände ist wegen der Corona-Bestimmungen ohnehin eingestellt. Am Donnerstag wird die Brandenburger Kripo erste Ermittlungen am Brandort aufnehmen können.

Von Frank Bürstenbinder