Große Verwirrung um Präsenzpflicht an Brandenburger Schulen

Brandenburg/H

Brandenburger Schüler haben jetzt die Wahl, ob sie im Klassenzimmer oder von zu Hause aus im Distanzunterricht lernen. Das Bildungsministerium hat die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben.

Chaos an der Schule

Es ist eine Entscheidung, die für Chaos sorgt, weil Schulleiter und Eltern kaum Informationen erhalten. „Lehrer und Eltern werden gegeneinander ausgespielt. Sie können quasi zwischen Pest und Cholera wählen. Gesundheitsschutz versus Bildung, Betreuung zu Hause oder am Arbeitsplatz. Viele Eltern rufen jetzt in den Schulen an. Das fehlt den Schulleitern noch, die auch schon an der Belastungsgrenze sind“, sagt Landeselternsprecher René Mertens aus Ziesar.

Frank Brandt kritisiert die Entscheidung des Bildungsministeriums. Quelle: Rüdiger Böhme/Archiv

Frank Brandt leitet das Von-Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel. Er und sein Team wissen noch nicht, wie es weitergeht. „Das Aussetzen der Präsenzpflicht ist aus pädagogischer Sicht der absolut falsche Weg“, sagt er der MAZ. Brandt befürwortet die Fortsetzung des Unterrichts im Klassenzimmer.

Kritik an Doppelbelastung

Für ihn wird die Verantwortung auf die Eltern abgeschoben. Er befürchtet, dass Kinder zu Hause bleiben, die „schon viel vom Unterricht verpasst haben“ und kritisiert die Doppelbelastung für Pädagogen.

„Lehrer müssten jede Stunde doppelt aufbereiten, einmal direkt in der Schule und zusätzlich online. Das ist kaum umsetzbar, weil das Personal fehlt“, sagt der 58-Jährige. Er hofft auf mehr Informationen und klare Anweisungen. „Bislang wissen wir nichts“, kommentiert er auf MAZ-Nachfrage.

Warten auf neue Informationen

Auch an der Berufsorientierten Schule (BOS) Kirchmöser herrscht Frust. Der stellvertretende Schulleiter Sören Stöhr betont, dass weder das städtische Schulamt, noch die Schulleitung informiert wurde.

„Die Unsicherheit ist hausgemacht. Wie viele meiner Kollegen empfinde ich die generelle Aufhebung der Präsenzpflicht als schlechteste Lösung. Dadurch ist keine verlässliche Organisation möglich. Im schlimmsten Fall wissen wir nie, wer zum Präsenzunterricht erscheint und wann er da ist“, sagt Stöhr.

Für ihn ist die Rückkehr zum Wechselmodell die bessere Lösung, weil sie erprobt sei. „Wir warten noch immer auf die versprochenen und konkreten Informationen vom Ministerium“, sagt Stöhr.

Keine Anwesenheitspflicht für Schüler Ab Montag, 29. November, ist die Präsenzpflicht an Brandenburger Schulen aufgehoben. Eltern können also selbst festlegen, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Wie der Unterricht aussieht, entscheiden die Schulen. Die Schulpflicht verpflichtet dennoch weiter zur Teilnahme am Unterricht. Außerdem beginnen die Ferien nicht am Donnerstag, 23. Dezember, sondern schon am Montag, 20. Dezember.

Mängel bei der Digitalisierung

Dirk Lenius ist Vorstandsmitglied im Gesamtschulverband Brandenburg und leitet den Schulcampus in Lehnin. Ihn hat die Entscheidung des Bildungsministeriums überrascht. Bei älteren Schülern sieht er kaum Probleme, aber bei Kindern in der Grundschule.

Die Doppelbelastung steigt seiner Meinung nach für Eltern und Lehrer. Schwierigkeiten sieht er auch durch die fehlende Digitalisierung. „Bei mir konnte die Hälfte des Mathe-Leistungskurses im letzten Schuljahr nicht am Unterricht per Videokonferenz teilnehmen, nur per Audio, weil die Bandbreite fehlte“, sagt er der MAZ.

Der Pädagoge hofft auf mehr Personal für die Schulen, weil das Sekretariat in Lehnin kaum mit den Tests der Schüler hinterherkommt. „Das Büro gleich momentan einem Lager, die Mitarbeiterinnen sind viele Stunden damit beschäftigt, Corona-Tests zusammenzustellen“, sagt er.

Eltern sind ahnungslos

Im Sekretariat der Brandenburger Otto-Tschirch-Oberschule rufen Eltern an und fragen, wie es weitergeht. Leiterin Andrea Wissinger versteht nicht, warum die Schulen keine Informationen vom Bildungsministerium erhalten.

„Es ist doch traurig, wenn wir nicht mal die Eltern informieren können, weil niemand uns etwas sagt“, komentiert die 41-Jährige. Für sie verbaut der Distanzunterricht vielen Schülern Chancen. Sie ist besorgt, dass Oberschüler den Anschluss verpassen: „Durch Lockdowns und den Distanzunterricht haben die Schüler schon viel verpasst und das soziale Miteinander hat auch darunter gelitten“, sagt sie.

Präsenzunterricht befürwortet

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) begründet die Aussetzung der Präsenzpflicht mit den hohen Corona-Infektionen an Schulen. „Es ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen“, sagt Ernst. Doch in Brandenburg an der Havel haben viele der Eltern eine andere Meinung. Bei einer MAZ-Umfrage per Whatsapp bevorzugen alle der 15 befragten Eltern den Präsenzunterricht.

„Ich bin dafür, die Kinder so lange es geht in die Schule zu schicken. Sie haben schon zu viel Unterricht verpasst. In fünf Jahren fragt keiner, ob Corona war oder nicht, jeder muss seine Leistung bringen“, sagt Mutter Claudia Kühn.

Kinder wollen Unterricht in der Schule

Joshua Petsch (links) und Michael Haase entscheiden sich für den Präsenzunterricht. Quelle: André Großmann

Für sie haben es die Politiker „seit dem Beginn der Pandemie“ verpasst, langfristige Konzepte für den Schulunterricht zu entwickeln. „Die Entscheidungen des Bildungsministeriums sind nicht mehr verständlich“, kommentiert die Brandenburgerin. Ihre Tochter Mira besucht die sechste Klasse an der Gebrüder-Grimm-Grundschule, Joshua Petsch ist in ihrem Jahrgang.

Der Elfjährige sagt: „Wir brauchen den Unterricht mit den Lehrern, zu Hause können wir uns das Wissen nicht selbst bei bringen. Das ist viel zu schwierig“. Sein Vater Michael Haase nickt. Für ihn ist der Präsenzunterricht nicht zu ersetzen.

Von André Großmann