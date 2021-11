Großer Martinsumzug in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

In guter Tradition findet der Martinsumzug in Brandenburg an der Havel in diesem Jahr wieder statt. „Nun können wir den traditionellen St. Martinsumzug wieder gemeinsam feiern“, sagt die Gemeindepädagogin Anja Puppe zur aktuellen Situation.

„Natürlich gelten die bekannten Regeln. Bitte tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz, bleiben Sie innerhalb einer Gruppe mit Familie oder Freunden und nutzen Sie die Luca-App bei der Anmeldung vor dem Veranstaltungsbeginn“, erklärt die Gemeindepädagogin die Hygieneregeln.

Am Donnerstag, 11. November, sind alle großen und kleinen Leute vor die St. Katharinenkirche eingeladen. Um 17 Uhr beginnt die Andacht, in der die Geschichte von St. Martin erzählt wird.

Dann werden die mitgebrachten Lichter entzündet und der Umzug begibt sich, angeführt von Bläsern und einer Martinsreiterin, in diesem Jahr auf den Weg zum Brandenburger Dom. Dort werden die Martinshörnchen miteinander geteilt. Zudem gibt es einen Punsch am Lagerfeuer.

Von MAZ