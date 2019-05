Brandenburg/H

Um Punkt 6 Uhr fuhr die Karawane mit mehr als 100 Polizisten vor: Am Donnerstagmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei auf Grundlage richterlicher Beschlüsse zeitgleich zwei Übergangswohnheime im Land Brandenburg.

Dabei handelt es sich um das Übergangswohnheim in Brandenburg an der Havel sowie um das Übergangswohnheim in Letschin, Ortsteil Voßberg im Landkreis Märkisch-Oderland. Ziel der Maßnahmen war das Auffinden von Beweismitteln und die Vollstreckung von Haftbefehlen.

Zur Galerie Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei sowie Dutzende Kriminalisten waren im Einsatz. Sie hatten fahrbare Labore, Fahrzeuge des Erkennnungsdienstes und sogar einen eigenen Toilettenwagen dabei.

Den Durchsuchungen und Verhaftungen liegen Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Potsdam und der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Zweigstelle Eberswalde zugrunde.

Verabredung zu Straftaten

Seit Anfang 2018 haben sich mehrere jugendliche und heranwachsende russische Staatsbürger, tschetschenischer Nationalität zu einer Gruppierung zusammengeschlossen, um in der Stadt Brandenburg in wechselnder Beteiligung Raubstraftaten, Körperverletzungs- und Diebstahlsdelikte zu begehen.

Ihr Ziel ist es, Bargeld und/oder Mobilfunktelefone, Bekleidung und Fahrräder zu erlangen, welche teils eigengenutzt, überwiegend aber verkauft werden. Darüber hinaus wurden eine Reihe von weiteren Gewaltdelikten und Diebstählen auch in anderen Orten im Land Brandenburg, in Berlin und in Sachsen-Anhalt begangen.

Insgesamt wird zu 84 Straftaten ermittelt. Aus informierten Kreisen heißt es, dass sich die Polizei erhofft, auch die Täter zu fassen, die im April 2018 einen 15-jährigen Jungen brutal zusammengetreten hatten.

Ermittlungsgruppe eingerichtet

Zur Aufklärung der bereits begangenen Straftaten und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde 2018 eine Ermittlungsgruppe, die „ EG Kaukasus“, in der Kriminalpolizei der Polizeidirektion West gegründet, teilt Sprecher Heiko Schmidt mit. Zeitweise sah es so aus, als seien die Täter – vor allem die am Hauptbahnhof – nicht zu ermitteln, weil es sich als schwierig herausgestellt hatte, die Taten eindeutig den jeweils handelnden Personen zuzuordnen.

Der Einsatz wurde geleitet von Kripo-Chef Sven Mutschischk, der auch die „ EG Kaukasus“ geführt hatte. Der amtierende Direktionschef Andreas Wimmer war ebenfalls am Einsatzort.

Fünf Personen festgenommen

Gegen 9.15 Uhr begannen die Polizisten mit dem Einpacken, zuvor hatten sie dem Vernehmen nach fünf Menschen tschetschenischer Nationalität festgenommen und in Mannschaftsbullys abtransportiert. Ob auch andere Beweismittel sowie Diebesgut beschlagnahmt wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei selbst kündigt für den Nachmittag das Verkünden erster Ergebnisse an.

(wird laufend aktualisiert)

Von André Wirsing