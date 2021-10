Brandenburg/H

Das Ausschreiben beziehungsweise Vergeben des Rettungsdienstes in der Stadt Brandenburg an der Havel ist seit mindestens vier Jahren überfällig, sagt Martina Marx. Die Fraktionschefin der Bündnisgrünen verweist auf ihre Anfragen von April und Juni 2016 in der Stadtverordnetenversammlung sowie die Antworten des damals verantwortlichen Beigeordneten Michael Brandt (CDU).

Seit 1995 jährliche Verlängerung

„Beim Lesen des jüngsten MAZ-Artikels am Montag hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Der gleiche Sachverhalt hatte uns schon damals beschäftigt“, sagt Martina Marx. Damals hatte Brandt wörtlich gesagt: „ Die Unterlagen aus dem Jahr 1995 sind für mich heute nur bedingt nachvollziehbar. Die seinerzeit gewählte und bis heute gültige Konstellation ist, dass die wechselseitigen Verpflichtungen zwischen Stadt und Hilfsorganisationen auf ein Jahr abgeschlossen wurden und sich um jeweils ein weiteres Jahr verlängern, soweit diese nicht gekündigt werden.“

Keine Pflicht zum Ausschreiben

Es gebe zwar seit April 2016 eine Vorschrift zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die besagt, dass es eine Pflicht zum Ausschreiben des Rettungsdienstes nicht mehr gebe, gleichwohl es ein transparentes und diskriminierungsfreies Auswahlverfahren durchzuführen sei.

Kreisfreiheit ist geblieben

Damals drohte noch der Verlust der Kreisfreiheit, deswegen empfahl Brandt ein Abwarten der Ergebnisse der Kreisgebietsreform. „Diese ist aber Ende 2017 abgesagt worden, seitdem sind vier Jahr ungenutzt verstrichen, kritisiert Martina Marx.

Helfer bringen 70 Prozent der Leistung

Die anerkannten Hilfsorganisationen Johanniter Unfallhilfe und Deutsches Rotes Kreuz würden rund 70 Prozent der Leistungen im Rettungsdienst erbringen, den Rest die Berufsfeuerwehr. Jährlich seien an die Hilfsorganisationen von 2011 bis 2015 zwischen 1,46 und 1,75 Millionen Euro gezahlt worden, die Kosten wurden von den Krankenkassen übernommen, führte Brandt damals aus.

Viel Geld im System

„Das werden heute Beträge von annähernd zwei Millionen Euro sein. Das kann man doch nicht einfach so weiter zahlen“, moniert die Stadtverordnete. Sie wolle JUH und DRK nicht aus dem Rettungsdienst rausdrängen, doch müssten die Vereinbarungen langsam mal auf rechtlich sichere Füße gestellt werden.

Von André Wirsing