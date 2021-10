Brandenburg/H

Der Bauverzug am Silokanal am Grünzug Nord ist auch auf das Handeln der Stadtverwaltung zurückzuführen – behaupten die Bündnisgrünen. Fraktionsvorsitzende Martina Marx hat dazu eine Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 27. Oktober gestellt, eine Antwort hat sie bislang noch nicht.

Erst Auftrag, dann Genehmigung

Ihr Vorwurf: Die Submission zum Bauvorhaben Grünachse Nord erfolgte in der 51.Kalenderwoche 2020, der Abschluss eines Bauvertrages mit der in der Submission erfolgreichen Firma in der 52.Kalenderwoche. Bereits am 5. Januar 2021 habe es die Bauanlaufberatung mit der beauftragten Firma H & K Gartendesign gegeben.

Beteiligung nicht abgewartet

Die naturschutzrechtliche Genehmigung datiere vom 24. Januar 2021 und wurde dem Büro der anerkannten Naturschutzverbände am 25. Januar zugeschickt. Deren Beteiligung entspreche den gesetzlichen Regelungen.

Vermeidbare Zusatzkosten?

„Warum wurde durch die Verwaltung ein Bauvertrag mit einer Firma geschlossen, bevor das Genehmigungsverfahren abgeschlossen war“, fragt nun Martina Marx. „Hätten sich bei Einhaltung der üblichen Verfahrensabfolge – also Abschluss des Genehmigungsverfahrens vor Vertragsabschluss mit der ausführenden Firma – die jetzt angefallenen überplanmäßigen Kosten vermeiden lassen?“

Weitere Rechnungen folgen

Bekanntlich hatte die Grüne Liga als Netzwerk der ökologischen Verbände Widerspruch gegen die naturschutzrechtliche Genehmigung eingelegt, Klagen angestrengt und Baustopps durchgesetzt – den letzten im April. Der Widerspruch basiert nicht auf fachlichen, sondern lediglich auf formalen Gründen. Seitdem ruht die Baustelle. Zwischenzeitlich sind Zusatzkosten angefallen, welche die Stadt tragen muss, zunächst mehr als 58.700 Euro. Weitere Rechnungen dürften folgen.

Baustart war im Februar

Eigentlich sollte seit Februar gebaut werden. Ein durchgehender Rad- und Gehweg von 1300 Metern Länge soll eine Verbindung auf der einen Seite über den Gallberg zum Görden, auf der anderen Seite über das Wohngebiet Nord und Marienberg zur Altstadt schaffen. Entlang des Weges soll es für die Menschen Plätze zum Verweilen und für die Kinder zum Spielen geben.

Alles wieder überwuchert

Es muss ja nicht nur das vergebliche Anmieten von Technik und das Bereithalten von Arbeitskräften ausgeglichen werden. Die zu Jahresbeginn geräumte Trasse ist wieder komplett zugewuchert, unter anderem haben sich Pappeln wild ausgesät. Das alles muss wieder rückgängig gemacht werden, bevor weiter gebaut werden kann.

Gericht entscheidet im November

Der Zeitpunkt schein nun etwas klarer: Bis Ende November will das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden, hat es dem Bauamtsleiter Peter Reck auf dessen Nachfrage mitgeteilt. Die Grüne Liga hatte das höhere Gericht angerufen, nachdem das Verwaltungsgericht Potsdam zugunsten der Kommune entschieden hatte.

Von André Wirsing