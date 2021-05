Grünes Licht für die Fernwärmetrasse nach Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Der Weg ist frei für den Bau der 20 Kilometer langen Fernwärmetrasse von Premnitz nach Brandenburg an der Havel. Bei einem Investitionsvorhaben von 35 Millionen Euro müssen zahlreiche Gremien zustimmen: Der Stadtwerke-Aufsichtsrat hat dies in einer eigens anberaumten außerordentlichen Sitzung am 23. April getan. Dann waren die Gesellschafter an der Reihe: Neben den Technischen Werken Brandenburg TWB für die Kommune sind das noch die Minderheitseigner Edis AG und Erdgas Mark Brandenburg EMB. Die TWB haben sich sicherheitshalber noch das Plazet ihres Aufsichtsrates am 4. Mai geholt.

Herausfordernde Finanzierung

Michael Woik ist kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Trotz der guten Nachrichten werden die beiden Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase und Michael Woik „bis Ende 2022 noch einige schlaflose Nächte haben“, wie sie unisono betonen. Zwar werden von den 35 Millionen Euro bis zu 20 Millionen von Land und Bund gefördert, doch muss das Unternehmen selbst 15 Millionen aufbringen und den Rest gehörig vorfinanzieren, weil Fördermittel bei solchen Projekten immer erst nach Inbetriebnahme ausgezahlt werden. Deshalb werden auch Bankdarlehen erforderlich sein. „Es wird uns nicht in der Existenz gefährden, gleichwohl gehen wir an die Belastungsgrenze“, sagt Woik.

Glänzende Abschlüsse

Mit diesem GPS-Gerät wird der Trassenverlauf abgesteckt. Quelle: StWB

Dabei stehen die Stadtwerke derzeit glänzend da. Nach einem Jahresüberschuss von knapp 12,4 Millionen Euro im Jahr 2019 sind es im Vorjahr 16,65 Millionen Euro gewesen. Davon gehen fast 4,9 Millionen Euro an die TWB und von dort in die Stadtkasse. Fast den selben Betrag erhalten die übrigen beiden Gesellschafter zusammen. Der Rest verbleibt beim Unternehmen. „Freie Finanzmittel von 23 Millionen Euro standen per 31. Dezember 2020 zur Verfügung“, heißt es im jüngsten Quartalsbericht der Stadt zu ihren kommunalen Beteiligungen im Kapitel „Stadtwerke Brandenburg“.

Firmen stehen schon fest

Selbst die Firmen für den Trassenbau stehen bereits fest. Am Sonntag ist die Einspruchsfrist abgelaufen, in der sich unterlegene Mitbewerber bei der Vergabekammer hätten beschweren können. Gebaut wird zeitgleich an vier verschiedenen Abschnitten – das ist effizienter und schneller. Zudem minimieren die Stadtwerke das Risiko: Falls einer wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten aufgeben sollte, hängt nicht das ganze Projekt in der Schwebe. Es kann relativ schnell Ersatz beschafft werden.

Die Stadtwerke haben einen Teilnehmer-Wettbewerb mit anschließendem Verhandlungsverfahren gewählt, in jeweils zwei Verhandlungsrunden wurden Leistungen und Preise festgelegt.

Die meisten Eigentümer sind dabei

Gunter Haase ist technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit den meisten Grundstückseignern sind die StWB-Verantwortlichen ebenfalls einig. Von etwa 350 haben sich ganze fünf aus verschiedenen Gründen verweigert, sie müssen ihre Flächen aber hergeben, weil das öffentliche Interesse ungleich höher ist als das private. Deswegen komme das Unternehmen in den Genuss der so genannten vorzeitigen Besitzeinweisung. „Sie dürfen ihre Flächen weiter bewirtschaften, wenn die Leitung verlegt ist, nur keine Bäume darauf pflanzen“, erläutert Haase. Das Rohr liegt in mindestens 1,20 Meter Tiefe, da gibt es bei normaler Agrarwirtschaft keine Konflikte.

Vorgezogener Baubeginn

Mit Hilfe von Amphibienzäunen wird die Trasse frei von tierischen Bewohnern gehalten. Quelle: StWB

Nur einen ganz kleinen Haken gibt es noch: „Ab jetzt arbeiten wir wie auf der Tesla-Baustelle in Grünheide. Wir fangen an, die Genehmigung in Form des Planfeststellungsbeschlusses kommt etwas später.“ Weil es im gesamten Verfahren zwei kleine Änderungen gibt, wird die endgültige Genehmigung Ende Juni/Anfang Juli erwartet. Anfang Juni starten aber bereits die Arbeiten, sonst gerät der ambitionierte Zeitplan ins Wanken.

Bergamt hat keine Einwände

Federführende Behörde ist das Bergamt Cottbus, dessen Vertreter und beauftragte Gutachter waren auch bei der Sondersitzung des Stadtwerke-Aufsichtsrats dabei. „Der vorgezogene Maßnahmenbeginn ist zulässig, wenn die Unterlagen grundsätzlich genehmigungsfähig sind“, sagt Hasse. Insofern seien keine negativen Überraschungen zu befürchten.

Politische Unterstützung von „oben“

Das Projekt erfährt große politische Unterstützung, weil es als „Leuchtturm“ in Sachen Klimaschutz gilt: 70.000 Tonnen Kohlendioxid werden künftig im Jahr vermieden. Das Unternehmen will sein gasbetriebenes Heizhaus vom Netz nehmen und die komplette Fernwärme für Brandenburg an der Havel von der Abfallverbrennungsanlage in Premnitz beziehen.

Von André Wirsing