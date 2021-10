Brandenburg/H

Obwohl es noch keine gerichtliche Entscheidung darüber gibt, ob und wann es mit dem Bau des so genannten Grünzugs Nord weitergeht, soll der Hauptausschuss nun Geld für die durch den Baustopp entstandenen Mehrkosten locker machen – insgesamt 58.705 Euro.

Schadenersatz steht im Raum

Es ist gut möglich, dass das ganze Vorhaben auch noch viel teurer wird, schreibt der für Bauleitplanung zuständige Fachgruppenleiter Martin Dornblut in seiner Beschlussvorlage: „Sollte sich das Vorhaben im Ergebnis der eingereichten Klage als ganz und gar undurchführbar erweisen und der mit der beauftragten Firma geschlossene Bauvertrag gekündigt werden müssen, sind weitere Kosten zu erwarten, die sich aus der zulässigen Geltendmachung von entgangenem Gewinn und gegebenenfalls Schadenersatzforderungen ergeben.“ Dann müsste man mit der Firma H & K Gartendesign gesondert verhandeln.

Viele Arbeiten doppelt

Selbst wenn es nicht so schlimm kommen sollte, wird die Stadt über die knapp 60.000 Euro hinaus kräftig draufzahlen müssen, kündigt Dornblut an. Da geht es um das erneute Beseitigen von Wildwuchs, der inzwischen wieder munter sprießt, um erhöhten Aufwand für den Artenschutz, um das Beseitigen von Vandalismus-Schäden, um den Transport der zwischengelagerten Baustoffe sowie um gestiegene Löhne und Preise.

Bislang ging es um langfristig gemietete Baumaschinen und Geräte, Stillstandzeiten für Arbeitskräfte, Aufwendungen für Baustellenkontrollen sowie Mieten für den Lagerplatz – alles Kosten, die so nicht geplant waren.

Verbindung Görden-Altstadt

Eigentlich sollte seit Februar gebaut werden. Ein durchgehender Rad- und Gehweg von 1300 Metern Länge soll eine Verbindung auf der einen Seite über den Gallberg zum Görden, auf der anderen Seite über das Wohngebiet Nord und Marienberg zur Altstadt schaffen. Entlang des Weges soll es für die Menschen Plätze zum Verweilen und für die Kinder zum Spielen geben.

Mehrfacher Baustopp

Beginnend vom 5. Februar musste das Vorhaben mehrfach unterbrochen werden und ist seit dem 29. April bis heute anhaltend gestoppt worden. Geklagt hatte die Grüne Liga Brandenburg – ein Dachverband verschiedener nichtstaatlicher Umweltorganisationen – lediglich aus formalen Gründen: Weil sie sich unzureichend beteiligt fühlte und ihre Argumente aus ihrer Sicht nicht ausreichend gewürdigt worden seien.

Viele Änderungen durchgesetzt

Dabei wurde das Projekt beinahe drei Jahre lang umfangreich öffentlich erörtert – in Bürgerversammlungen, Stadtteilspaziergängen, in den Gremien der Volksvertreter. Umfangreiche Änderungen zu den Ursprungsplänen wurden eingearbeitet – am auffälligsten war der Wechsel von schwarzem auf gelben Asphalt für den Wegebelag, was die Kosten von 70.000 auf 180.000 Euro hochschnellen ließ. Das ganze Vorhaben wird durchgehend durch einen externen Umwelt-Fachmann begleitet, der die Bauleute nicht aus den Augen lässt.

Warten auf das Urteil

Nun muss die Verwaltung abwarten, wie das Oberverwaltungsgericht mit dem Widerspruch der Grünen Liga umgeht, das Verwaltungsgericht Potsdam hat deren Einsprüche abgelehnt und der Kommune in vollem Umfang recht gegeben. Wann ein Urteil fällt, weiß derzeit niemand in der Stadt.

Von André Wirsing