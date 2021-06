Brandenburg an der Havel - Traum vom Eigenheim: Wo Bauwillige jetzt noch in und um Brandenburg an der Havel fündig werden

Der Traum vom eigenen Häuschen – aber wo? Viele Menschen auch in Brandenburg an der Havel wollen derzeit bauen. Wo dies jetzt und in naher Zukunft in der Stadt und im Umland möglich ist, zeigen wir hier.