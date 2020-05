Ivan sorgt für Glück und Liebe: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Montag, 18. Mai 2020

Mini-Boden ist zu Hause! In den letzten Wochen habe ich von vielen Menschen gehört, wie aufregend die erste Zeit mit dem Neugeborenen ist. „Du wirst erst einmal gar nicht schlafen“, sagte mir fast jeder, mit dem ich darüber sprach. Wie also war die erste Nacht? Entspannt. Ich kann fast behaupten, ausgeschlafen zu sein.

Ivan ist einer der eher ruhigen Sorte (jedenfalls noch) und abseits von Hunger und dem Wickeltisch genießt er offenbar das Dasein. Ich bin ja häufig der Ansicht, dass sich Stimmungen auf Babys übertragen. Bei uns war gestern keinerlei Aufregung. Anja und ich waren tiefenentspannt, und das hat einen Grund, der unser aller Leben seit Monaten bestimmt: Corona.

Anja Boden mit Ivan auf dem Weg nach Hause. Quelle: Stephan Boden

Als wir gestern die Klinik verließen und heim fuhren, löste sich nämlich eine riesige Anspannung, die sich über die letzten Wochen und Monate der Schwangerschaft aufgebaut hat.

Die ersten Nachrichten über das Coronavirus kamen irgendwann Anfang Januar. Damals nahm man die Sache hier nicht ganz ernst. Ist halt im weit entfernten China, und die haben ja öfter mal solche gemeinen Erreger am Start. Dazu kommt, dass die bisherigen Viren in den letzten Jahren zwar in den Medien hochfrequent behandelt wurden, jedoch bei uns nie wirklich schlimm waren.

Nehmen wir zum Beispiel BSE: Was war das für ein riesiges Thema! Teilweise dachte man, dass es mit der Menschheit nun zu Ende geht. Letztlich sind in Europa jedoch in zehn Jahren mit 150 Toten genau so viele Menschen an BSE (Creutzfeldt-Jacob) gestorben, wie Menschen, die gestorben sind, weil sie parfümiertes Lampenöl (kein Scherz) getrunken haben, also echt wenig. Soll heißen: am Anfang haben wir Corona unterschätzt. Ist halt wieder mal so ’ne blöde Vogelgrippe oder sowas.

Nach und nach aber fraß sich das Virus immer weiter zu uns durch und plötzlich standen wir vor einer echten Bedrohung. Menschen in Europa, dann auch in Deutschland, starben an den Folgen der Infektion.

Manche, oder besser gesagt: Viele nehmen diese Bedrohung bis heute nicht ernst. Wenn man aber schwanger ist, beziehungsweise eine schwangere Frau daheim hat, wird das alles auf einmal ein echter Grund, um ein wenig Angst zu bekommen.

Glück auf der Couch: Stephan Boden hält den kleinen Ivan im Arm und Günther ist natürlich auch dabei. Quelle: Stephan Boden

Zunächst betraf die Angst erst einmal Anja, die sich um mich sorgte. Ich bin mit 53 Jahren wesentlich älter und kratze an dem, was man „Risikogruppe“ nennt. Dazu kamen dann immer neue Meldungen, Statistiken und Erfahrungen, die Anjas Sorge um mich noch vergrößerten.

So las Anja irgendwann, dass Raucher viel häufiger an Covid-19 erkranken. Ich bin Raucher (ich weiß, das ist dumm, aber ist halt so). Ich hatte weniger Angst um mich, weil ich schon immer irgendwie bester Gesundheit bin. So richtig Bock, das Virus einzufangen, hatte ich jedoch nicht. Und wie sich eine Erkrankung bei schwangeren Frauen und den Kindern im Mutterleib auswirken, weiß auch niemand so richtig.

Ich beschloss also bereits Anfang März, sehr vorsichtig zu sein und Kontakte auf das Notwendige zu beschränken. Und zusammen beschlossen wir, dass Anja das Haus nur noch verlässt, um mit Günther rauszugehen oder zu Arztterminen. Einkäufe, Besorgungen und andere wichtige Termine habe ich übernommen.

Plötzlich war Corona vor der Haustür

Das brachte zunächst etwas Sicherheit, doch dann kamen die Meldungen von der ersten Klinik, der Uniklinik in Bonn, die es werdenden Vätern nicht mehr gestattete, mit in den Kreißsaal zu kommen. Kurz nachdem ich versuchte, Anja mit dem Satz: „Ach, Bonn ist weit weg und in NRW war doch dieses Heinsberg, das kommt hier nicht“, flog das Ernst-Von-Bergmann-Klinikum im nahen Potsdam geradezu auseinander. Und zack! – haste den Mist vor deiner Haustür.

Währenddessen wurde in Berlin am Messegelände ein Zeltkrankenhaus aufgebaut, um eventuell auftretende Versorgungsengpässe aufzufangen. Und in Bergamo fuhren Militär-Konvois die Toten aus der Stadt, weil dort kein Platz mehr war. Das alles, während die Schwangerschaft immer weiter voranschritt und der Tag der Entbindung näher und näher rückte.

Keine Panik, aber in sehr großer Sorge

Wir sind niemals panisch geworden, aber wir waren sehr, sehr in Sorge. Vielleicht verstehen manche nun auch, weshalb ich sehr allergisch reagierte, wenn sich jemand nicht an die Maßgaben hielt, die auch und vor allem hier in Brandenburg an der Havel sehr erfolgreich waren.

Von mir aus darf jeder Corona bekommen, wenn er meint, es sei nicht gefährlich, aber lass mich und meine Frau bitte aus dem Spiel und halte gefälligst Abstand. Es ist übrigens interessant, dass ich auch außerhalb von Pandemien zu den meisten dieser Art von Menschen am liebsten gern 100 Meter Abstand halte.

Günther sorgt für gute Laune

So kann man sich ungefähr vorstellen, wie es ist, während einer Pandemie, die es so noch nie gab, schwanger zu sein. Es gibt bessere Zeiten dafür. Vor allem meine Frau hat diese Zeit unglaublich gut gemeistert, mit ständiger Unsicherheit, Sorge, ohne Besuche der Eltern oder Freunden. Zum Glück gibt es Günther.

Aber nun ist der kleine Ivan bei uns, sprüht uns von oben bis unten mit Glück und Liebe ein und Corona kann uns derzeit mal so richtig den Buckel runterrutschen. Und wenn mir demnächst wieder einer dieser Corona-Ignoranten zu nah auf die Pelle rückt, bewerfe ich ihn vielleicht mit vollen Windeln. Oder lächle ihn hinfort.

Von Stephan Boden