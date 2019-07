Havelland

Guido Speer stand immer ein wenig im Schatten seines Bruders. Der war einst Finanzminister im Land Brandenburg. Guido Speer hingegen war ein kleineres Rad im Parteigetriebe der SPD. Aber ein wichtiges Rad, wie der Unterbezirksvorsitzende Martin Gorholt gerne betonte.

Ungewöhnlicher Weg

Nun hat Guido Speer bekannt gegeben, dass er sich von Parteiaktivitäten zurückziehen will. Dabei wählte er einen ungewöhnlichen Weg. Er machte seinen Entschluss auf Facebook bekannt. „Hallo Leute, seit 1989 bin ich in der SPD, habe mich kopfüber und mit eigenem Geld in den Aufbau von SDP, später SPD in Brandenburg gestürzt und wohl auch einiges zustande gebracht. Ab heute werde ich mich von allen Aktivitäten zurückziehen, ich habe einfach keine Lust mehr ein ganz offensichtlich totes Pferd zu reiten.“

Fass ist übergelaufen

So schreibt Guido Speer auf seinem Facebook-Account. Und weiter heißt es: „Es tut mir leid für diejenigen, die im Havelland und in Brandenburg/Havel nun unmittelbar betroffen sind, doch irgendwann läuft das Fass eben über.“ Guido Speer kümmerte sich um die Geschäfte der Unterbezirke Havelland und Brandenburg an der Havel. Im Unterbezirksvorstand Havelland war er außerdem Schatzmeister.

Kritischer Begleiter

Es war bekannt, dass Guido Speer ein kritischer Wegbegleiter seiner Partei war. Vor allem die Rolle der SPD in der Großen Koalition im Bund hat ihm nicht behagt und er hat dies stets öffentlich kundgetan.

Der Knackpunkt

Der Grund, weshalb es nun zu dem Schritt kam: „Der Knackpunkt ist der völlig unsoziale Versuch, mit einer sogenannten CO2 Abgabe irgendwelche, am grünen Tisch festgelegte, Klimaziele zu erreichen. Wenn die SPD dabei in einer GroKo mitmacht, ist das schon schlimm, wenn sie in Gestalt einer völlig überforderten Umweltministerin das auch noch selber forciert, dann ist eben der Punkt erreicht, der zum Widerstand zwingt.“

Keine Entlastung

Die angebliche Entlastung der Geringverdiener sei, so Speer, völlig illusorisch. „Eher werden die sie die Hauptlast tragen, da Geringverdiener sich keine teuren CO2-Einsparungen leisten können.“ Er, Speer, erkenne die Klimaveränderung an. „Doch die Last daraus denen aufzuerlegen, die schon jetzt am Limit sind, ist weder sozial noch demokratisch.“

Aus der Partei wird Speer nicht austreten: „Keine Sorge, ich bleibe Sozi und bleibe kritisch, jetzt erst recht!“

Von Joachim Wilisch