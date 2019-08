Brandenburg/H

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag aus der Fahrbahn der Plauer Straße in Brandenburg einen Gullideckel entfernt. Eine Zeugin entdeckte das klaffende Loch in der Straße und alarmierte die Polizei. Zwei Polizeibeamten eilten mit ihrem Streifenwagen herbei und wuchteten den Gullideckel wieder zurück in die Öffnung. „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand gefährdet“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von MAZonline