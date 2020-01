Gutachter: Bewusstsein des Täters war beim Mordversuch nicht gestört

Brandenburg/H

Was ging in dem Brandenburger vor, als er seine langjährige Lebenspartnerin am 10. April 2019 so brutal ermorden wollte? Ihr im gemeinsamen Haus auf der Eigenen Scholle weit mehr als 50 Schnitt- und Stichwunden zufügte und sie in höchste Lebensgefahr brachte, ehe die Polizei sie im letzten Moment rettete.

War der wegen versuchten Mordes angeklagte Mann noch Herr seiner Sinne? Zu solchen Fragen hat an diesem Donnerstag im Strafprozess gegen Marco F. (37) vor dem Schwurgericht Potsdam der psychiatrische Sachverständige Stellung genommen.

Die Zeit davor

Die Vorgeschichte: Marco F. ist ein kräftiger sportlicher Mann mit festem Beruf, mit zwei Kindern und mit sozialen Kontakten, nicht zuletzt durch seinen Sport Wasserball.

Anfang April 2019 eröffnet ihm seine Partnerin, dass sie ihn nicht mehr liebt und sich trennen will. Das Leben läuft in den folgenden Tagen dennoch einigermaßen normal weiter.

Beide Partner reden noch miteinander und versorgen die Kinder gemeinsam. Bis zur Nacht des 10. April, als Marco F. die furchtbare Bluttat begeht mit den schwerwiegenden Folgen für seine Partnerin, die gemeinsamen Kinder, zwei Familien und auch ihn selbst.

„Keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung“

Der Psychiater und Gerichtsgutachter Peter Kalus (56) aus Berlin kommt im laufenden Strafprozess zu dem Ergebnis, dass Marco F. wusste, was er tat.

Aus Sicht des Sachverständigen hat Marco F. vor, während und nach der Tat „keine tiefgreifende Bewusstseinsstörung“ gehabt.

Der Angeklagte hat sich nach der Gutachter-Einschätzung nicht in einer Ausnahmesituation befunden, in der das seelische Gefüge bei ihm zerstört oder stark angegriffen gewesen wäre.

Seelische Erkrankungen nicht zu erkennen

Eine Psychose oder eine andere seelische Erkrankung vermag der Gerichtspsychiater bei dem Täter nicht zu erkennen, und auch keine schwere seelische Erschütterung oder lange aufgestaute Wut. Fremdgesteuert sei der Angeklagte auch nicht gewesen.

Marco F. hatte selbst von seinem Traum in jener Nacht berichtet, in dem er seine Kinder verloren habe, und aus dem er schweißgebadet aufgewacht sei. Der Gutachter hält es für möglich, dass er diese Gedanken in jener Nacht wach liegend im Bett gehabt haben könnte.

Resümee der Beziehung

Der Familienvater habe womöglich eine Art Resümee seiner Beziehung und seiner Lebenssituation gezogen. Mit der Angst, wegen der gescheiterten Beziehung alles zu verlieren: die Partnerin, die Kinder, das gemeinsame Eigenheim und die Wertschätzung von außen.

Seinen Wunsch nach nochmaligem Sex am Vorabend der Tat verbunden mit ihrer Zurückweisung durch die Partnerin könnte der Täter als zusätzliche Kränkung empfunden haben.

Als ihm die Perspektivlosigkeit deutlich wird, kommen akuter Zorn in ihm hoch und das Verlangen nach Rache. Im Verlauf der Tat merkt der Angeklagte aber, dass es gar nicht so einfach ist, einen Menschen zu töten.

Die Tochter bemerkt?

Der Gutachter zweifelt nicht daran, dass Marco F. während der Tat bei Sinnen war. Auch dass seine Tochter plötzlich im Zimmer stand, habe der Mann bemerkt.

Der Gutachter versetzt sich in die Lage des Vaters: „Das Erscheinen seiner Tochter hat er ausgeblendet. Denn er dachte, ich muss das jetzt beenden.“

Strafverteidiger Matthias Schöneburg äußert Zweifel an dieser Sichtweise. Er fragt beim Gutachter nach, aufgrund welcher Tatsachen er dazu komme. Denn sein Mandant liebe seine Kinder und hätte auf seine Tochter reagiert, wenn er sie bemerkt hätte.

Erinnerungslücke

Peter Kalus ist auch auf die Frage eingegangen, ob der Angeklagte tatsächlich eine Erinnerungslücke hat bezogen auf das Tatgeschehen, eine sogenannte Amnesie.

Der Sachverständige sagt, dass eine Amnesie nur in Verbindung mit einer krankhaften Störung auftrete: einem Wahn zum Beispiel, einem psychotischen Zustand, einer Demenzerkrankung oder Epilepsie. All das treffe auf den Angeklagten nicht zu.

Für denkbar hält der Psychiater eine Verdrängung aus dem Bewusstsein, um die Beschäftigung mit dem Mordversuch zu vermeiden gemäß dem eigenen Selbstbild: „Das kann ich niemals gewesen sein.“

Plädoyers am 3. Februar

Schwer einschätzen könne er, ob die Erinnerungslücke nur eine Schutzbehauptung des Angeklagten sein könnte, um das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten.

Nach derzeitigem Stand werden Staatsanwalt Gerd Heininger, die Nebenklage-Anwältin Ulrike Stasche und Verteidiger Matthias Schöneburg ihre Plädoyers am 3. Februar halten. Eine Woche später könnte das Schwurgericht sein Urteil sprechen.

Von Jürgen Lauterbach