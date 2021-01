Brandenburg/H

In gut zwei Wochen ist es soweit: Am 29. Januar erhalten die Sechstklässler mit den Halbjahreszeugnissen ihre Grundschulgutachten. Ab dem 8. Februar müssen die Eltern nach Angaben des brandenburgischen Bildungsministeriums die Anmeldeformulare für die weiterführenden Schulen abgeben. Die MAZ stellt heute alle Gymnasien der Stadt Brandenburg, die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Lehnin und die beiden Oberstufenzentren in Kurzporträts vor. Dorthin ist ein Wechsel nach der zehnten Klasse möglich.

von Saldern-Gymnasium

Frank Brandt leitet das von Saldern-Gymnasium in Brandenburg. Quelle: Rüdiger Böhme

Das größte Gymnasium der Region ist das von Saldern in der Franz-Ziegler-Straße 29. Frank Brandt ist der Schulleiter. Derzeit besuchen 780 Jugendliche die Schule. Sie werden von 66 Lehrer. Zum Team gehört zudem eine Schulsozialarbeiterin. In der siebten bis zehnten Klasse ist es vierzügig. Hinzu kommt jeweils von Klasse 5 bis zehn pro Jahrgang eine Leistungs- und Begabtenklasse. Die Jahrgänge elf und zwölf sind sechszügig.

Ansicht von Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Von Klasse 5 können die Schüler Französisch, ab Klasse 7 Französisch, Spanisch und Latein belegen. Das von Saldern-Gymnasium ist eine Europaschule und nimmt am Erasmusprogramm teil, es gibt einen jährlichen Europa-Tag, der europäische Gedanke fließt in viele Fächer ein. Mindestens 80 Prozent der Absolventen ergreifen nach dem Abitur ein Studium.

Während der Corona-Pandemie arbeitet das von Saldern-Gymnasium im Distanzunterricht mit der Plattform Moodle und teils auch mit der HPI-Schulcloud für Videokonferenzen. In der Schule selbst gibt es drei Computerkabinette. Die meisten von Saldern-Schüler kommen aus der Stadt Brandenburg und dem nahen Umland.

Eltern können sich über die Schulhomepage www.salderngym.de und durch persönliche Telefonate über das von Saldern-Gymnasium informieren. Zu erreichen ist die Schule unter 03381/660152, f.brandt@salderngym.de und sekretariat@vonsaldern-gym.schule-brandenburg.de. Zeitnah wird es nach Angaben des Schulleiters auf der Homepage einen virtuellen Rundgang zum Tag der offenen Tür geben.

Bertolt-Brecht-Gymnasium

Uwe Schröder leitet das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Brandenburg. Quelle: JACQUELINE STEINER

Das zweite städtische Gymnasium in Brandenburg ist das Bertolt-Brecht-Gymnasium in der Prignitzstraße 43 mit 592 Schülern. Schulleiter ist Uwe Schröder. Die Klassen sieben und acht sind fünfzügig, in allen weiteren Jahrgängen gibt es jeweils vier Parallelklassen. Perspektivisch wird sie durchgängig fünfzügig sein. 45 Lehrer, drei Referendare und eine Schulsozialarbeiterin unterrichten und betreuen die Schüler. Ab der Klasse 7 können sich die Jugendlichen als zweite Fremdsprache neben Englisch zwischen Latein, Spanisch und Französisch entscheiden. Ab Klasse 9 haben sie zudem die Möglichkeit, als dritte Fremdsprache Latein oder Russisch hinzuzuwählen.

Besonders wichtig ist dem Pädagogen-Team des Brecht-Gymnasiums die soziale Kompetenz der Schüler. Die Schüler haben dazu Projekte und engagieren sich sozial in verschiedenen Einrichtungen der Stadt wie etwa in Kitas oder im Senioren- und Pflegeheim Martha Piter. Das Brecht-Gymnasium Titel „Schule mit hervorragender Studien- und Berufsorientierung“. Brecht-Connect ist ein Netzwerk mit Eltern und ehemaligen Schülern, die Einblick in ihre Berufswelten geben. Zwischen 70 und 85 Prozent der Abiturienten belegen später ein Studium.

Das Bertold-Brecht-Gymnasium im Brandenburger Stadtteil Nord. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Distanzunterricht erfolgt ebenfalls über die Lernplattform Moodle und per Videokonferenzen. Die meisten Schüler kommen aus Brandenburg und Umland, wobei dort der Schwerpunkt der nördliche Bereich des Beetzsees und Havelsee sind, zudem Wusterwitz, Plaue und Kirchmöser.

Online-Informationen bietet das Brecht-Gymnasium auf seiner Internetseite www.brecht-gym.de. Zudem gibt es ab Dienstag, 19. Januar, 15 Uhr dort einen Link zu einem virtuellen Rundgang durch die Schule. Zu erreichen ist die Schule unter der Telefonnummer 03381/300314 und per Mail unter sekretariat@verw.brecht-gym.schule-brandenburg.de.

Evangelisches Domgymnasium

Winfried Overbeck ist Schulleiter des Domgymnasiums in Brandenburg. Quelle: Heike Schulze

Das Evangelische Domgymnasium am Domkietz 5 ist eine freie Schule in Trägerschaft der Schulstiftung Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, und offen für alle. Gegründet wurde es 2006. Schulleiter ist Winfried Overbeck. Mit 320 Schülern ist es das kleinste Gymnasium in der Stadt Brandenburg. Die Klassen sind zweizügig, 38 Pädagogen unterrichten die Schüler. Die Jugendlichen können ab Klasse 7 Französisch oder Latein belegen und als dritte Fremdsprache ab der neunten Klasse Spanisch, Russisch oder Chinesisch.

Das Evangelische Domgymnasium auf einem Sommerfoto. Quelle: BRS

Das Anmeldeverfahren ist traditionell früher als an den staatlichen Schulen. Fristablauf war der 11. Januar. Quereinstiege aber sind nach Angaben des Schulleiters je nach Belegungsstärke der Klassen möglich.

Schwerpunkt der Schule ist das sprachlich-musische Profil. Es gibt pro Jahrgang eine Bläser- und eine Chorklasse. Kunstprojekte und darstellendes Spiel gehören ebenso zu den Angeboten wie Chor und Orchester.

Organisiert ist das Domgymnasium als gebundene Ganztagsschule mit gemeinsamen Mittagessen, beaufsichtigter Aufgabenzeit, wöchentlichem Klassenrat und vielfältigen Arbeitsgemeinschaften. Zu den ökologischen Projekten zählt der Weinanbau, Kräutergarten und Schulteich.

Es gibt evangelischen Religionsunterricht, Schulandachten, Gottesdienste und freitags die Wochenschlussfeier im Dom. Etwa 80 Prozent der Abiturienten nehmen ein Studium auf.

Seit Beginn der Pandemie im März ist die Schule per Microsoft-Office 365-Teams mit allen Schülern verbunden für einen stabilen Online-Unterricht, wie der Schulleiter betont.

Der Einzugsbereich des Domgymnasiums ist groß. Schüler kommen auch aus Rathenow im Norden, Bad Belzig im Süden, Genthin und Ziesar im Westen und Groß Kreutz und Damsdorf im Osten.

Online-Informationen bietet das Gymnasium auf seiner Webseite www.ev-domgymnasium-brb.de. Dort gibt es auch einen Video-Rundgang mit dem Schulleiter durch die Schule. Online laufen derzeit die Aufnahmegespräche.

Zu erreichen ist die Schule unter 03381/20876012 und per Mail unter buero@ev-domgymnasium-brb.de.

Grund- und Gesamtschule Lehnin

Dirk Lenius ist Direktor der Grund- und Gesamtschule Lehnin. Quelle: JACQUELINE STEINER

Am Schulcampus der Grund- und Gesamtschule Heinrich Julius Bruns in der Lehniner Goethestraße mit derzeit 820 Schülern können Jugendliche ebenfalls das Abitur ablegen. Schulleiter ist Dirk Lenius. Derzeit gibt es dort die Klassen 1 bis 11, die gymnasiale Oberstufe wächst seit diesem Jahr auf. Die Klassen sieben bis zehn sind fünf- bis sechszügig. An der Schule arbeiten 70 Lehrer, zwei Sozialarbeiterinnen, zwei pädagogische Hilfskräfte und sechs Schulbegleiter.

Ab Klassen sieben können die Kinder nach Englisch als zweite Fremdsprache Französisch, Spanisch oder Russisch wählen. Zusätzlich gibt es ab Kasse 9 Latein als Angebot. Ab Klasse elf können die Schüler als zweite Fremdsprache Spanisch beginnen.

Der Lehniner Schulcampus aus der Luft betrachtet. Quelle: Schulcampus Lehnin/AS

Am Schulcampus Lehnin können Jungen und Mädchen von der Einschulung bis zum Abitur an einem Standort bleiben. Organisiert ist die Schule als gebundener Ganztag. Etwa 35 bis 40 Prozent der Schüler erlangen nach der zehnten Klasse die Zugangsberechtigung zur gymnasialen Oberstufe.

Wie landesweit ist die Klasse zehn im Präsenzunterricht, aufgeteilt ist eine Klasse jeweils auf zwei Räume. Im Distanzunterricht arbeite Schüler und Lehrer mit der HPI-Cloud und individuellen Kanälen. Diese Woche beginnt die Ausstattung mit 30 interaktiven Whiteboards und Tabletts.

Informieren können sich Eltern und Schüler über die Homepage www.schulcampus-lehnin.de, Flyer, Einzeltermine zur Schulbesichtigung bis Ende Februar. Zu erreichen ist die Schule unter 03382/706790 und gesamtschule@schulcampus-lehnin.de.

Oberstufenzentrum Alfred Flakowski

Er leitet das Oberstufenzentrum Flakowski: Rainer Marxkors. Quelle: Heike Schulze

Abitur ablegen können Absolventen auch am Oberstufenzentrum Flakowski in der Caasmannstraße 11. Schulleiter ist Rainer Marxkors. 252 Schüler besuchen dort das berufliche Gymnasium, 611 Jugendliche und Heranwachsende die Berufsschule. Das berufliche Gymnasium ist in Kurssysteme untergliedert, es würde umgerechnet einer Vierzügigkeit entsprechen. In der beruflichen Bildung besteht eine Ein- und Zweizügigkeit. Zum Team gehören 66 Lehrer und Lehrerinnen und eine Schulsozialarbeiterin.

Im Gymnasialbereich bietet das OSZ Flakowski Englisch, Französisch und Russisch an für Anfänger und Fortgeschrittene. Schwerpunkt sind Wirtschaft, Pädagogik und Gesundheit. Die berufliche Bildung bietet als Berufsfelder Wirtschaft, Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft und Sozialpädagogik an.

Nach Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife und der Fachhochschulreife wählt die Hälfte ein Studium, die übrigen gehen in eine Ausbildung.

Das OSZ Alfred Flakowski in der Caasmannstraße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Unter Corona-Bedingungen arbeiteten Schüler und Lehrer im Distanzunterricht über die Schulcloud und per Videokonferenzen zusammen.

Die Schüler kommen aus Brandenburg an der Havel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Havelland und Ostprignitz-Ruppin. Die Landesfachklassen besuchen Schüler aus dem ganzen Land Brandenburg.

Eltern und Interessenten können sich auf der Homepage www.osz-flakowski.de und durch telefonische Gespräche informieren. In den Februarferien gibt es dort auch die Möglichkeit zu einem virtuellen Tag der offenen Tür. Zu erreichen ist die Schule unter 03381/320930 und schulleitung@osz-flakowski.de.

Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein

Mario Dudek ist Schulleiter des Oberstufenzentrums Gebrüder Reichstein in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Oberstufenzentrum Gebrüder Reichstein liegt am Neuendorfer Sand 43. Schulleiter ist Mario Dudek. 38 Lehrer unterrichten die 905 Schüler. Das OSZ Reichstein ist Berufsschule in der dualen Ausbildung für die Berufsfelder Metalltechnik, Bautechnik, Elektrotechnik. Die Landesfachklassen der Schornsteinfeger gehören ebenso wie die der Karosserie- und Fahrzeugbauer und Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer dazu. Auch angehende Mechatroniker lernen am OSZ. Menschen mit Handicap erlernen Holz- und Metallbearbeitung. Zudem gibt es Absolventen, die die Schule bereits nach der neunten Klasse verlassen haben, sie erhalten in Zusammenarbeit mit dem VHS Bildungswerk in eine geförderte Ausbildung.

Alle Schüler erhalten Englischunterricht. Der Distanzunterricht erfolgt über die HPI-Schulcloud. Die meisten Schüler kommen aus der Stadt Brandenburg und dem Umland, teilweise aber auch aus dem ganzen Land Brandenburg.

Informationen zur Schule gibt es unter www.osz-reichstein.de. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 03381/2111670 und per Mail unter schulleitung@osz-reichstein.de.

Von Marion von Imhoff