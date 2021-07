Hackepeter und Golle Helau: Ein Spaziergang durch Golzow

Golzow

In der Gaststätte „Zur Erholung“ ist es noch recht leer. In der Ecke vor der Bar sitzen vier Männer, trinken Kaffee und planen einen Angelausflug. Vor der Tür rauscht die B102 vorbei. Sie spült nicht nur Stammgäste, sondern auch häufig hungrige Reisende in das Gasthaus. Manche halten extra für den berühmten Hackepeter, den es hier zum Frühstück gibt. Wirtin Anke Cierpinski kommt gerade aus der Küche, sie hat sich weiße Turnschuhe angezogen und ist bereit für den Dorfspaziergang.

Mir nach, sagt Anke sie und läuft voran durch ihren Garten, vorbei am Haus der Schwiegereltern, bis zu einem Metalltor. Dahinter liegt der Fenn. Vögel zwitschern, die B102 wirkt plötzlich kilometerweit weg. Weite Wiesen liegen hinter dem Garten der Cierpinskis, dahinter sieht man den Beginn eines Waldstücks. Hier geht Cierpinski oft spazieren und entspannt vom stressigen Alltag in der Gaststätte.

Die Nachfolge des Gasthauses ist ungewiss

Rechts neben dem Tor steht Tochter Maria und sortiert Holz. Mit den Holzscheiten heizen die Cierpinskis im Winter den Kamin im großen Saal. Maria kommt öfter aus Berlin zu Besuch, um ihrer Mutter unter die Arme zu greifen. Sie und ihre jüngere Schwester sind in der Gaststätte aufgewachsen. In der Karnevalszeit stehen die beiden noch manchmal hinterm Tresen. Aber übernehmen wollen beide die Gaststätte nicht.

MAZ-Serie: Zuhause an der B 102 In der Serie „Zuhause an der B 102“ stellen wir kleinere Orte vor, die direkt an der Bundesstraße liegen und die viele vielleicht nur vom Vorbeifahren kennen. Jede Woche nimmt uns ein Ortskundiger auf einem Spaziergang mit durch sein Zuhause.

„Es war meinem Mann besonders wichtig, dass die beiden lernen können was sie möchten“, sagt Anke Cierpinski. Ihr erster Mann Frank kommt aus einer langen Reihe von Gastwirten, es war schon früh klar, dass er als ältester Sohn die Gaststätte übernehmen wird. Seit 1907 ist die Gaststätte in Familienbesitz. „Bereut hat er es nie. Er war Gastwirt durch und durch“, sagt Cierpinski.

Sie ist jetzt 57 Jahre alt und hofft, dass sich trotzdem jemand finden wird, der die Gaststätte nach ihr weiterführen wird. „So geht es vielen im Ort“, sagt Cierpinski. Noch gibt es einen Supermarkt, eine Tankstelle,einen Arzt, eine Fahrschule, zwei Bäcker, einen Fleischer. Anders als in vielen anderen Orten der Umgebung. Nur wie lange noch?

Alles was wichtig ist, liegt an der B102

Anke Cierpinski läuft einen Schlenker, es geht zurück ins Dorf. Zur Bundesstraße sie ist das Zentrum Golzows. „Viele Wege führen nach Rom, also zur B102“, scherzt Cierpinski. Es gibt eigentlich keine Nebenstraßen, die parallel zu der Straße laufen, nur Abzweigungen. Alles was wichtig ist, liegt direkt an der B102.

Wie zum Beispiel die kleine Kirche im ehemaligen Dorfkern von Pernitz vor der Anke Cierpinski jetzt steht. „Die achteckige Kirche von Golzow ist auch schön, aber die hier hat auch ihren Charme mit dem Backstein.“ Vor der Kirche stehen große Linden. Früher war der Ort eine beliebte Kulisse für Familien- oder Hochzeitsfotos.

Anke Cierpinski ist Mitglied in einem Förderverein, die sich um die Erhaltung des Kirchengebäudes kümmert. Aber zu Gottesdiensten geht Cierpinski nicht mehr. Als ihr Mann mit gerade einmal 41 Jahren an Krebs starb, verlor sie ihren Glauben. “Mir konnte damals einfach keiner in der Kirche erklären, warum das passiert ist.“

Die Pernitzer Mühle war Cierpinskis Wegweiser

Sie lernte Frank Cierpinski damals beim Tanzen kennen, es war Faschingszeit. Bald darauf zog sie aus dem Fläming nach Golzow. Als Kind kannte sie Golzow nur vom Vorbeifahren. „Wir sind früher immer hier durchgefahren, um meinen Onkel in Brandenburg zu besuchen. Sobald ich die Pernitzer Mühle gesehen habe, wusste ich: Wir sind bald da.“ Heute steht die Mühle nicht mehr, sie wurde 1984 abgerissen.

Gegenüber von der Pernitzer Kirche liegt die alte Deckstation. Der Stall steht noch, das Hauptgebäude nicht mehr. Früher standen hier Hengste aus Neustadt-Dosse. „Bei uns in der Gasstätte wurden abends die ganzen Pferdegeschäfte abgewickelt. Mit Handschlag natürlich“, erinnert sich Cierpinski. Neben der Deckstation steht das Schwarze Brett des Dorfes. Hier hängen die Speisekarten der Gaststätten, Konfirmanden bedanken sich für Geldgeschenke, das Freibad hat einen Schülerjob zu vergeben. Cierpinski ist froh, dass es so etwas noch gibt. „Nicht jeder schaut ins Internet, um sich zu informieren.“

Aus Pernitz wurde Golzow

In Golzow sieht man oft doppelt. Zwei Kirchen, zwei Schwarze Bretter, Zwei Ortskerne. Das liegt daran, dass 1957 die Dörfer Pernitz und Golzow zusammengelegt worden sind. Wenn man genau hinschaut, erkennt man die Neubauten, die in der Lücke zwischen den beiden Orten entstanden sind. Anke Cierpinski bleibt vor einem älteren grünen Haus stehen. „Hier, das war früher das erste Haus in Pernitz.“ Aus der Hausnummer 1 wurde die 81.

Golzow in Zahlen Die barocke Dorfkirche in Golzow hat acht Ecken. Sie wurde 1750 gebaut. Am 5. September 1973 gründete eine Hand voll Golzower in der Gaststätte „Drei Linden“ den Karnevalsverein. Seit dem heißt es einmal im Jahr „Golle Helau!“ 21 Gründungsmitglieder und eine 103 Hektar große Nutzfläche hatte die LPG 1953 bei ihrer Gründung. 1962 arbeiteten von den 1800 Golzowern 70 Prozent in der Landwirtschaft und 30 Prozent in der Industrie. 1969 wurde das Kartoffellagerhaus gemeinsam mit der LPG Krahne und Reckahn gebaut. Hier konnten 12.000 Tonnen Kartoffeln gelagert werden.

„Ich fühle mich als Pernitzerin. Ich sage auch immer noch: Ich fahre nach Golzow zum Einkaufen. Eigentlich verrückt“, sagt Cierpinski. Wegen der Zusammenlegung der beiden Orte ist Golzow auch länger geworden. Fast drei Kilometer kann man durch den Ort fahren. Die meisten Golzower fahren Fahrrad, um von A nach B zu kommen.

Aus der LPG wurde eine Agrargenossenschaft

Anke Cierpinski biegt in die Straße der Freundschaft ab, gegenüber von bunten Neubauten, befindet sich die Grundschule von Golzow. Gerade ist Pause, mehrere Kinder toben auf dem Schulbus. Kaum vorstellbar, dass der Hof vor ein paar Jahren viel leerer war. Als Anke Cierpinskis älteste Tochter eingeschult wurde, gingen kaum Kinder in die Schule. „Geburtenschwacher Jahrgang“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Die Lehrer haben damals angefangen altersübergreifenden Unterricht zu machen und sich dafür eingesetzt, dass die Schule erhalten bleibt. Mit Erfolg.

Hinter der einzigen Tankstelle im Ort liegt die Agrargenossenschaft von Golzow. Gegründet wurde sie 1953 als LPG „Thomas Müntzer“. Damals wurden Betriebe für Pflanzen- und Tierproduktion noch getrennt. Die Deutsche Einheit bedeutete das Ende der LPGs, sie wurden in Agrargenossenschaften überführt. Seit 2017 ist die Unternehmerfamilie Schmidt-Akum Eigentümer der Agrargenossenschaft Planetal Golzow. Die Grundstruktur der Landwirtschaft blieb aber gleich. Rund 40 Mitarbeiter kümmern sich derzeit um Milchkühe und Jungvieh und bewirtschaften die Ackerflächen.

„Golle Helau!“

Es geht zurück zum Gasthaus. Anke Cierpinski öffnet die Tür zum großen Festsaal. Holzparkett und viel Platz. Hier heißt es jedes Jahr im Februar „Golle Helau!“ Seit fast 50 Jahren hat Golzow einen eigenen Karnevalsverein. Für Anke Cierpinski ist das jedes Jahr ein Riesenspaß, wenn 220 Narren durch den Saal toben. Sie liebt die Karnevalszeit.

Früher fanden die Feste im Gasthaus „Drei Linden“ statt, auf der anderen Seite Golzows. „Das war schon ein kleiner Spaziergang, da im Kostüm hinzulaufen“, erinnert sich Cierpinski. Es kam nicht selten vor, dass man am nächsten Morgen nach der Karnevalsfete ein Teil des Kostüms auf dem Gehweg fand. „Es gibt das Gerücht, dass einmal ein Unterrock gefunden wurde. Der hing dann am nächsten Morgen im Pfarrgarten.“ Humor haben sie, die Golzower.

Von Lena Köpsell