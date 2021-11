Brandenburg/H

Es dürfte ein Pyrrhussieg gewesen sein, den eine Mehrheit der Stadtverordneten am Mittwochabend erreicht hat, weil sie sich wahrscheinlich nicht lange darauf ausruhen kann. Zwar wurde beschlossen, an der Grundschule „Gebrüder Grimm“, an der Oberschule Nicolaischule und an der Oberschule „Otto Tschirch“ jeweils eine Schulgesundheitsfachkraft für mindestens 30 Stunden pro Woche einzusetzen.

Scheller will beanstanden

Doch umgehend kündigte Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ein Beanstanden des Beschlusses an, weil damit offensichtlich gegen das Konnexitätsprinzip verstoßen wird. Das ist ein Rechtsgrundsatz, nachdem Bund und Länder jeweils stets gesondert die Ausgaben zu tragen haben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben ergeben. Heißt übersetzt: Für den Betrieb der Schulen und für die Bildung ist das Land zuständig, es kann nicht einfach seine (finanziellen) Aufgaben auf die Kommune abwälzen.

Land wälzt Kosten ab

Genau dies tut die Landesregierung aber. Sie hat 2016 ein entsprechendes Modellprojekt zu Schulkrankenschwestern an öffentlichen Bildungseinrichtungen gestartet, will es nun aber nicht weiter finanzieren. Wenn die Kommunen die Fachkräfte an den Schulen behalten wolle, müssten sie nun dafür auch selbst aufkommen.

Aus zwei mach drei

Bislang gab es in Brandenburg an der Havel zwei Gesundheitsfachkräfte – an der Gebrüder-Grimm-Schule und an der Nicolaischule. Laut Antrag sollen diese beiden sowie eine dritte – zusätzliche Stelle – an der Otto-Tschirch-Schule nun aus dem Stadthaushalt finanziert werden. Ursprünglich hatten alle Fraktionen, außer der AfD und der FDP, die Beschlussvorlage unterschrieben. Kurzfristig war die CDU abgesprungen, auch die Freien Wähler nahmen Abstand – unter Verweis auf den Verstoß gegen die Konnexitätsregeln.

Kommunalaufsicht entscheidet

Wenn Scheller wie angekündigt nun den Beschluss anficht, muss die Kommunalaufsicht im Innenministerium entscheiden. Auch das dürfte spannend werden, weil sich die obere Behörde im Zwiespalt befindet: Erkennt sie an, dass die Schulkrankenschwestern keine Pflichtaufgabe der Kommunen ist? Dann läge die Finanzierungsverantwortung wieder beim Land, das diese gerade abgeschoben hat.

Für die betroffenen Schulkrankenschwestern wird das Gezerre zur Hängepartie: Das Finanzieren ihrer Stellen läuft zum Jahresende aus. Unklar ist, ob sie weiterbeschäftigt werden, und von wem.

Von André Wirsing