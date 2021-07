Häufung von Fahrraddiebstählen am Bahnhof: Wusterwitzer fühlen sich machtlos

Wusterwitz

Fahrraddiebstähle sind in Wusterwitz leider nichts Neues. Regelmäßig werden am Bahnhof Schlösser geknackt, um entweder ganze Fahrräder oder zumindest Fahrradteile zu klauen. Manchmal sind auch die Reifen zerstochen. Das Problem bekam in letzter Zeit auf Facebook wieder Aufmerksamkeit, als einer Familie ein Fahrrad gestohlen wurde. Bewohner berichteten dort von ihren eigenen Erfahrungen. Alle sind sich einig: Es muss etwas getan werden! Die Polizei und auch das Amt Wusterwitz wissen von den Vorfällen.

Wenn beide informiert sind, warum geschieht dann nichts? Tatsächlich passiert schon etwas, zumindest auf Seiten der Polizei. Sobald ein Fahrraddiebstahl gemeldet wird, wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das Amt hingegen ist eingeschränkt in seiner Handlungsfähigkeit. Tatsächlich gibt es keine Möglichkeit, die Bürger und ihre Fahrräder vor Diebstahl zu schützen.

„Die Gemeinden können bei der baulichen Anlage von Fahrradboxen ihren Teil beitragen. Diese sind am Bahnhof gut einsehbar, was zur Vorbeugung von Diebstählen wichtig ist. Darüber hat eine Gemeinde keine weiteren Möglichkeiten, um Fahrraddiebstählen vorzubeugen“, erklärt der Amtsdirektor Michael Hase. Und tatsächlich: Die Fahrradboxen befinden sich direkt an der Straße und sind gut einzusehen. Leider werden trotzdem auch am helllichten Tag Fahrräder entwendet.

Hase rät: Meldet den Fahrraddiebstahl sofort bei der Polizei! So können Sofortmaßnahmen eingeleitet werden. „Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch das Codieren von Fahrrädern, da dies den Fundbüros erleichtert, gefundene Fahrräder den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Auch der Polizei erleichtert es die Zuordnung der Fahrräder und damit die Aufklärung von Diebstählen.“ In geeignete Fahrradschlösser sollte auch investiert werden, rät er.

Im vergangenen Jahr wurden der Brandenburger Polizei fünf Fahrraddiebstähle in Wusterwitz gemeldet. Im Jahr davor waren es acht. Hinzu kommen die nicht gemeldeten Diebstähle und die Beschädigung von Fahrrädern. Für dieses Jahr gibt es noch keine Statistiken. Es werden auch keine geführt, wie viele der Räder wiedergefunden werden. Fest steht: Das Thema wird Wusterwitz noch eine Weile beschäftigen.

Von Julia Kazmierczak