Häusliche Gewalt in Brandenburg an der Havel: Wo gibt es Hilfe?

Brandenburg/H

Häusliche Gewalt hat in Brandenburg extrem zugenommen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Häufig ist die Gewalt gegen Kinder und Frauen gerichtet. Die aktuellen Daten der Polizei zeigen, dass in jeder Schulklasse circa ein bis zwei Kinder allein von sexueller Gewalt betroffen sind.

Durch Kontaktbeschränkungen waren viele Betroffene isoliert. Sich um Unterstützung zu bemühen war zu Zeiten des Lockdowns noch schwerer möglich als zuvor. Juliane Moosdorf, Leiterin des Frauenhauses in Brandenburg an der Havel, betont, dass häusliche Gewalt immer noch ein Tabuthema sei. Dabei taucht es keinesfalls nur am Rande der Gesellschaft auf: „Häusliche Gewalt zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten.“

Hilfe und Unterstützung in Brandenburg an der Havel

In Brandenburg an der Havel und Umgebung gibt es ein gut ausgebautes Netzwerk an Hilfsangeboten. Betroffene können in einer akuten Bedrohungslage den regulären Notruf 110 der Polizei wählen oder sich an folgende Stellen wenden. Die Hilfsangebote sind kostenlos und wahren die Anonymität der Hilfesuchenden.

Frauen beraten Frauen

Telefonisch Tag und Nacht erreichbar: 03381 – 30 13 27

E-Mail: info-frauenhaus-brandenburg@t-online.de

Website: http://www.frauenhaus-brandenburg.de/

Das Frauenhaus beziehungsweise die Frauenschutzeinrichtung Brandenburg an der Havel ist Tag und Nacht erreichbar. Frauen, die von Gewalt betroffen sind, und ihre Kinder werden aufgenommen. Sie werden beraten, unterstützt und begleitet.

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen

Tag und Nacht: 08000 – 116 016

Website: https://www.hilfetelefon.de/

Das Hilfetelefon ist bundesweit aktiv und jederzeit erreichbar für Frauen, die akut bedroht werden oder von Gewalt betroffen sind. Die Beratung ist auf der Website auch online möglich.

Opferhilfe Brandenburg

Telefon: 03381 – 224855

E-Mail: brandenburg@opferhilfe-brandenburg.de

Die Opferhilfe Brandenburg befindet sich in der Steinstr. 12 und ist dienstags von 14 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel - Opferbeauftragte

Ansprechpartnerin Ute Claßen: 03381 – 560 1085

Die Polizeiinspektion ist in der Magdeburger Landstraße 52.

Stadt Brandenburg: Städtische Hilfsangebote

Für Beratungen sind in der Stadt die Gleichstellungsbeauftragte Jeannette Horn und die Integrationsbeauftragte Katrin Tietz zuständig.

Jeannette Horn: 03381 – 58 16 00 oder per E-Mail: jeannette.horn@stadt-brandenburg.de

Katrin Tietz: 03381 – 58 16 10 oder per E-Mail: katrin.tietz@stadt-brandenburg.de

Von Judith von Plato