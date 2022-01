Brandenburg/H

Seit dem Wochenende herrschen großes Entsetzen und Trauer in Brandenburg an der Havel, vor allem unter Juristen und Wassersportlern. Völlig aus dem Nichts heraus ist am Freitag, 21. Januar 2022, der im Land Brandenburg bekannte Strafverteidiger und frühere Leistungssportler Mario Schink im Alter von nur 53 Jahren gestorben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mein Anwaltskollege steckte noch so voller Tatkraft und hatte viele Pläne“, berichtet ein trauriger und bestürzter Rechtsanwalt Thomas Arndt. Er war fast 25 Jahre lang Schinks beruflicher Wegbegleiter in der gemeinsamen Anwaltskanzlei in Brielow.

Der in Brandenburg an der Havel geborene Mario Schink genoss einen hervorragenden Ruf unter Berufskollegen und Wassersportlern in der Stadt, vor allem bei den Sportkameraden des WSV Stahl Brandenburg, deren Vorsitzender er zeitweise war.

Mario Schink studierte Jura in Potsdam

Als Schüler verließ der Leistungskanute eine Zeit lang seine Heimatstadt in Richtung Neubrandenburg. Dort besuchte er das Sportgymnasium. Dem Element Wasser ist der leidenschaftliche Wassersportler immer und auch bis zum Ende seines Lebens treu geblieben, auch wenn er Jura und nicht Sport studierte an der Universität Potsdam.

Thomas Arndt erinnert sich gern, wie sein ehrgeiziger Kanzleikollege regelmäßig mit Goldmedaillen behängt von Drachenboot-Seniorenwelt- und Europameisterschaften zurück nach Brandenburg an der Havel kehrte.

Das Wasser von Brandenburg an der Havel

„Sein Leben war auf dem Wasser“, beschreibt er den Kollegen, mit dem er über so lange Zeit freundschaftlich verbunden war. Auch privat hatte der große, sportliche Brandenburger, Vater eines 24 Jahre alten Sohnes, sein Glück gefunden. Seit August 2017 war er verheiratet.

Die Achtung, die er sich beruflich erarbeitet und menschlich erworben hat, schlägt sich seit dem Wochenende in Anrufen nieder, die seine Kanzlei erreichen, in vielen Gesprächen und auch im Austausch auf Facebook.

Strafverteidiger Mario Schink (rechts) hat auch schwere Jungs vor Gericht vertreten. Dieses Bild ist fast zehn Jahre alt, damals ging es im Landgericht Potsdam um ehemalige Hells Angels Rocker. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gemeinsam mit Thomas Arndt bildete Mario Schink ein Team, das in der Brandenburger Juristenszene angesehen war. Beide Strafrechtler haben unzählig viele Mandanten in Amts- und Landgerichten vertreten.

Am vergangenen Mittwoch ist Mario Schink noch als Verteidiger in einem Strafprozess in Brandenburg an der Havel aufgetreten, am Donnerstag benötigte ein Mandant seine Hilfe vor dem Landgericht Frankfurt an der Oder und am Freitagmorgen erwarteten der Amtsrichter und sein Kanzleikollege ihn wieder zu einer Strafsache in der Magdeburger Straße.

Doch der stets zuverlässige Mario Schink kam nicht. In der Nacht war er aufgewacht, weil er sich schlecht fühlte. Wenig später brach er im heimischen Badezimmer zusammen. Der sofort alarmierte Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

Grenzenlose Leere

„Es herrscht bei vielen Menschen und auch bei mir grenzenlose Leere“, bekennt sein Anwaltskollege Thomas Arndt, der sich nicht erinnern kann, dass sein Kollege jemals krank war oder nicht arbeiten konnte.

„Wir sind fassungslos und tief betroffen“, versichert Katrin Ryl, Sprecherin des Amtsgerichts Brandenburg an der Havel. Im Namen ihrer Richterkollegen spricht sie von einem „totalen Verlust, menschlich und fachlich“.

Mario Schink und seine charmante Art

Nicht nur für seine Kollegen, sondern auch für Richter und Staatsanwälte war Mario Schink gemeinsam mit Thomas Arndt jemand, mit dem man bei auch bei unterschiedlichen Sichtweisen sehr angenehm zusammengearbeitet hat.

Katrin Ryl ist die immer wieder charmante Art des Anwaltes aufgefallen, der seine Mandanten gut beraten und daher in den Prozessen in der Regel das Menschenmögliche für sie erreicht hat.

Vom Mörder bis zum Hühnerdieb

Die MAZ hat Mario Schink, dem Allüren fremd waren, als vielseitigen, einfühlsamen und zugleich souverän-sachlichen Strafverteidiger in vielen Prozessen erlebt. Mörder und andere Gewalttäter hat er verteidigt, Unfallflüchtige und Betrüger, Rocker ebenso wie gewöhnliche Hühnerdiebe.

Lesen Sie auch Brandenburger Kanuten kehren mit vielen Medaillen von der WM aus Ungarn zurück

Verteidigt hat Mario Schink die Menschen, nie die Taten. Seine Plädoyers trieften nicht, seine Argumente vermochten Juristen zu überzeugen, aber auch Nichtjuristen.

Antenne für menschliche Schwächen

Denn der Strafverteidiger hatte nicht nur Paragrafen im Sinn, sondern auch eine Antenne für menschliche Schwächen, die jede Vernunft lahmlegen und Fehltritte fördern können. Wenn nötig, beleuchtete Schink auch solche Abgründe, die im schweren Verbrechen münden können.

Eins aber war immer klar bei ihm. Opfer von Straftaten hat er nie benutzt und unter Druck gesetzt, um seinem Mandanten Vorteile zu verschaffen. Das hat ihm der Anstand verboten.

Von Jürgen Lauterbach