Ja, was ist denn nun die Halbinsel Wusterau – Hidden Place, Todeszone, Totalreservat? Es ist verbotenes Areal und Naturschutzgebiet. Und es gibt Kontaminationen im Boden, die nunmehr 100 Jahre alt sind.

Für die meisten Kirchmöseraner jenseits des Alters von 30 Jahren verbinden sich mit dem idyllischen Flecken Erde ganz viele Erinnerungen an schlechte Zeiten wie an unbeschwerte Jugendtage. Obwohl beinahe jeder die Halbinsel kennt, waren am Mittwochabend etwa 90 Frauen, Männer und Kinder der Einladung des neuen Ortsvorstehers Carsten Eichmüller ( SPD) zur gemeinsamen geführten Wanderung gefolgt.

100 Jahre alte Belastung Auf einem etwa zehn Hektar großen Verbrennungsplatz auf der Wusterau wurde zwischen 1918 und 1921 die Munition gesprengt, die im Ersten Weltkrieg in der Pulverfabrik Kirchmöser hergestellt worden war. Das war eine Bedingung aus dem Versailler Vertrag, erst danach konnte die Deutsche Reichsbahn das Werk übernehmen. Dabei wurde das Erdreich bis in Tiefen von zwei Metern mit giftigem Quecksilber, Kupfer und etwas Zink verseucht. Die zulässigen Belastungswerte sind vom 200-fachen bis zum 100.000-fachen überschritten, hat eine Bodenuntersuchung im Jahr 1999 durch Experten der Enrocon GmbH ergeben. Kupfer und Zink wurde für Schlagstifte, Zündkapseln sowie Patronenhülsen verwendet. Das Quecksilber stammt aus Quecksilberfulminat („Knallquecksilber“), das als Initialsprengstoff für Sprengkapseln eingesetzt wurde. Die Schwermetallbelastung gilt als „ortsfest“, sie wandert nicht. Auf etwa 3000 Quadratmetern Fläche gibt es überhaupt keinen Bewuchs, an ihren Rändern nur einfachste Flechten. Weite Flächen der Halbinsel weisen allerdings eine große Vielfalt in Flora und Fauna auf.

„Wir haben hier Hasen gefangen und gebraten, waren baden und haben unsere halbe Jugend hier verbracht“, erzählt Friedhelm Lehmann. Später einmal habe er eine Tellermine gefunden und gemeldet. Der Kampfmittelräumdienst der DDR sei mit dem Barkas vorgefahren und habe sich den Fund zeigen

Friedhelm Lehmann (80) ist ein Zeitzeuge für die Vorgänge auf der Wusterau. Quelle: André Wirsing

Lehmann erzählt noch allerlei Anekdoten aus der Geschichte der Halbinsel. Etwa, dass ein Arado-Flugzeug darauf abgestürzt sei. Oder, dass nicht nur beim Verbrennen der Produkte aus der Königlich-Preußischen Pulverfabrik Umweltschäden entstanden seien. Auch die Russen, die NVA oder die Kampfgruppe aus dem Weichenwerk hätten „wilde Sau“ gespielt, teilweise auch mit Rauchbomben.

Martin Krüger (75) beschreibt, wie er als Junge alte Patronenhülsen gesammelt und abgegeben hat. „Für einen Sack gab es drei bis vier Ost-Mark, wir haben gesiebt wie die Goldgräber, da wurden auch feste Claims abgesteckt.“ Es soll auch eine von der DDR-Führung initiierte Sammelaktion „ Metall für Martin“ gegeben haben, bei der die Bevölkerung zum Schrottsammeln regelrecht angehalten wurde, erzählen die Begleiter.

Zur Galerie 63 Hektar groß ist die Halbinsel Wusterau, die Plauer See, Breitlingsee und Havel liegt. Seit 2002 ist sie wegen der Bodenbelastungen mit Kupfer und Quecksilber komplett gesperrt.

Am 1949 errichteten Denkmal in Obelisk-Form, das vor sich hin rottet, hält Eichmüller eine kleine Rede, er wirbt dafür, dass wenigstens Teile der Insel über einen Naturlehrpfad für die Naherholung erschlossen werden können.

Warten Auf Signal aus der Botschaft

Vom Denkmal hat die Stadtverwaltung bereits die Platten mit den Namen der 83 Kriegstoten auf der Insel sichern und bei einem Steinmetz einlagern lassen. Es sollen russische Zwangsarbeiter gewesen sein, deren Überreste über die Halbinsel verstreut lagen und in einem Massengrab am Denkmal zusammengebettet wurden.

Seit vorigem Jahr gibt es konkrete Pläne, die Gebeine auf den Friedhof in Kirchmöser-Dorf umzubetten, mit neuem Denkmal. Das alte ist seit 2002 nicht mehr frei zugänglich. Doch warten die Stadtverwalter schon beinahe ein Jahr lang auf das Okay aus der Russischen Botschaft in Berlin für die 500.000 Euro teure Aktion, die vom Bund über das Land bezahlt wird.

Mülltonnen wurden durchsucht

Günter Altenkirch (86) hat als Kind in der benachbarten Grenzstraße erlebt, „wie sie die Toten in einfachsten Säcken von der Halbinsel geholt haben“. Er ist überzeubgt davon, dass es

Günter Altenkirch (86) kann sich an die russischen Arbeiter noch erinnern. Quelle: André Wirsing

Auch Altenkirch bestätigt, dass ganze Schulklassen damals nach Restmunition suchen mussten, sie seien von den Lehrern extra aufgefordert worden. „So giftig kann es doch nicht sein, ich habe die ganzen Munitionsreste in den Händen gehabt und bin auch 86 Jahre alt geworden.“

Der wohl derzeit beste Kenner der Wusterau ist Paul Schulze, der Demeter-Landwirt ist der einzige, der offiziell auf die Halbinsel darf. Dort mäht er das Gras, das er zu Heu für seine Heck-Rinder macht.

„Natürlich gibt es belastete Flächen. Als ich noch mit meinen Tieren auf die Wiesen durfte, war das wie eine unsichtbare Grenze. Sie sind einfach nicht dorthin gegangen.“ Die Artenvielfalt habe spürbar nachgelassen. Das liege aber daran, dass die Wiesen in den Mulden oft zu lange mit Wasser überstaut sind und sich nicht regenerieren können.

Geteilte Meinung im Publikum

Auf den Wiesen gibt es unter anderem Echtes Tausendgüldenkraut, Karthäuser-Nelke, Gottes-Gnadenkraut, Sumpf-Wolfsmilch, Sumpf-Platterbse und Langblättriger Blauweiderich.

Am Ende des Ausflugs war die Meinung des Publikums annähernd genau zwei geteilt: Eine zumindest teilweise Öffnung der Wusterau fordert die eine Hälfte. Aber etwa genauso viele Teilnehmer sind der Meinung, dass es durchaus genüge, zwei- bis dreimal im Jahr eine solch geführte Wanderung anzubieten und ansonsten die Natur in Ruhe zu lassen.

