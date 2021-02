Halbseitig gesperrt: Bauarbeiten in August-Sonntag-Straße in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

Autofahrer müssen in der August-Sonntag-Straße in Brandeburg an der Havel mit Staus rechnen. Die Stadt hat die Piste jetzt in Höhe des Wertstoffhofes halbseitig sperren lassen. Der Grund sind große Schäden im Fahrbahnbelag. Das teilte die Verwaltung am Mittwochnachmittag mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum 24. Februar gelten, hieß es aus dem Rathaus. Entsprechende Schilder seien aufgestellt. „Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit und Beachtung der Beschilderung gebeten“, so die Verwaltung.

Von MAZ