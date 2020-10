Halloween in Corona-Zeiten: was in der Havelstadt geht und was man lassen sollte

Brandenburg/H

Süßes oder Saures? Mittlerweile sind auch Kinder in Brandenburg an der Havel am 31. Oktober gern als Hexe, Monster oder Gespenst verkleidet unterwegs. Sie ziehen von Haustür zu Haustür und sammeln Süßigkeiten ein. Doch in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage wird dieser aus den USA rüber geschwappte Brauch anders ausfallen, als in den Vorjahren.

Lieber nicht von Tür zu Tür ziehen

Grundsätzlich ist es nicht verboten, von Tür zu Tür zu ziehen. Kinder und Erwachsene müssen sich aber dabei an die geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungen halten. In der Havelstadt bedeutet das vor allem, die Mund-Nasen-Maske griffbereit zu haben. Sie ist mittlerweile unter anderem verpflichtend im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel sowie im Freien auf folgenden Straßen: Hauptstraße (einschließlich Jahrtausendbrücke), Steinstraße, Molkenmarkt bis Kleine Münzenstraße, Neustädtischer Markt bis Molkenmarkt sowie Sankt-Annen-Straße vom Neustädtischen Markt bis einschließlich der Einmündung Deutsches Dorf.

Experten raten jedoch, den Sammel-Gang sein zu lassen. Denn schon wenn nur eine Person infiziert ist, kann das Coronavirus auf viele andere übertragen. In engen Hausfluren und Treppenhäusern können Abstandsregeln oft nicht eingehalten werden. Zudem kann es unter den Nachbarn Personen geben, die zu Risikogruppen gehören. Darauf sollte Rücksicht genommen werden. Außerdem sei es in diesen Zeiten keine gute Idee, wenn nacheinander viele verschiedene Personen in Süßigkeiten-Tüten wühlen.

Gruseliger Zeitvertreib für Jung und Alt

Ganz auf Halloween verzichten, müssen die Kleinen aber nicht. Vor allem, wenn sich Eltern spannende Alternativen für den Tag überlegen. Eine Möglichkeit ist es, Süßes – ähnlich wie bei der Ostereiersuche – in Wohnung oder Garten zu verstecken. Am meisten Spaß macht das nach Einbruch der Dunkelheit. Dann können sich die kleinen Grusel-Fans mit einer Taschenlampe auf Schatzsuche begeben.

Oder Familien setzen sich für einen Grusel-Film-Nachmittag – natürlich altersgerecht – gemütlich auf dem Sofa zusammen. Die Kinos der Havelstadt haben da ebenfalls einiges im Programm, wie etwa den Animationsfilm „Scooby“ ab sechs Jahren oder „Hexen Hexen“ ab zwölf Jahren.

Dieser Zeitvertreib bietet sich übrigens genauso für die Erwachsenen an, die das große Schaudern am 31. Oktober lieben. Etliche Horrorfilme sind in der jüngsten Vergangenheit gestartet. Darüber hinaus bringt das Movietown Wust mit der Aufführung des Klassikers „Zombi – Dawn of the Dead“ am Samstag ab 20.15 Uhr ein Halloweenspecial.

Keine Halloweenfeiern gemeldet

Ansonsten ist aber wenig Halloween-spezifisches in der Stadt los. Es sind weder große Kostümpartys noch kleinere private Halloweenfeiern beim Gesundheitsamt gemeldet. „So ein richtiges Thema ist es hier sowieso nicht“, weiß Stadtsprecher Jan Penkawa.

Privatfeiern dürfen in Privaträumen mit maximal zehn Personen aus zwei Hausständen und im öffentlichen Raum mit maximal zehn Personen stattfinden. Bei Teilnahme von sechs und mehr haushaltsfremden Personen besteht eine Anzeigepflicht drei Tage im Voraus beim Gesundheitsamt.

Von Antje Preuschoff