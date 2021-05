Brandenburg/H

Der normgerechte Umbau der Bus- und Straßenbahn-Haltestellen in Brandenburg an der Havel kommt voran. Die Bauarbeiter haben jetzt begonnen, in der Steinstraße die nächste Station zu ertüchtigen – jene vor dem Kino. Insgesamt laufen die Arbeiten seit über drei Wochen.

Zwar waren die Haltestellen vor etlichen Jahren mit erhöhten Borden ausgestattet worden, was den Zugang für Rollstuhlfahrer sehr viel erleichtert hat. Doch das genügt längst nicht mehr: Eine Regelung fordert von den Verkehrsgesellschaften in Europa entsprechende Umbauten beziehungsweise Nachbesserungen. In der Stadt Brandenburg beginnen die Verkehrsbetriebe mit den Haltestellen in der Steinstraße.

In diesem Zuge rüsten die VBBr die Schienen an den Stationen dergestalt um, dass sie für Fahrradfahrer weniger gefährlich sind. Sogenannte Velo-Schienen sollen verhindern, dass sich die Fahrradreifen in den Gleisen einklemmen und es zu Stürzen kommt.

Von Heiko Hesse