Halteverbote in der Steinstraße: Gastronomen und Händler fürchten um ihre Zukunft

Brandenburg/H

Seit Freitag vergangener Woche gelten in der Steinstraße in Brandenburg massive Halteverbote. Bei Stellproben wurde festgestellt, dass aufgrund der Oberleitungen der Straßenbahnen die Drehleiter der Feuerwehren die Häuser nicht ausreichend erreicht. Im Brandfall sei das nicht zu verantworten, heißt es. Die Parkplätze könnten gesperrt bleiben. Die Anzahl an Parkplätzen würde so dauerhaft halbiert.

Das ist zuallererst ein Riesenproblem für die Außengastronomie. Zwischen den Tischen der Restaurants und der Straße befindet sich eine Umrandung, um zu verhindern, dass ein Gast auf die Straße gerät. Diese kann im Brandfall nicht schnell genug entfernt werden, ohne sie besteht aber eine große Gefahr für die Gäste des Restaurants.

Stefanie Grubert ist Chefin des Restaurants „Trattoria del Corso“. Sie ist aufgrund der neuen Halteverbote verunsichert. Bis Ende Juli befindet sich noch eine Baustelle für die Haltestelle genau vor ihrem Restaurant. Die Außengastronomie könnte deshalb sowieso erst spät starten, wenn die Corona-Maßnahmen kurzfristig eine Öffnung überhaupt erlauben. Bereits jetzt verzeichnet Grubert weniger Bestellungen, weil Kunden nicht mehr vor der Tür der Trattoria halten können.

Stefanie Grubert, Chefin des Restaurants "Trattoria Del Corso“. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine Einzäunung der Außengastronomie ist in der gesamten Steinstraße vorgeschrieben. Ohne dürfte sie gar nicht stattfinden. „Wo soll ich meine Terrasse aufbauen? Wir haben erst 2019 alles erneuert, auch die Umrandung. Die ist maßangefertigt, eine kleinere Terrasse wäre also auch schon ein Problem“, sagt die junge Frau. Die Verzweiflung ist ihr anzumerken. Sobald es möglich ist, wird Grubert zur Probe, Stühle und Tische aufstellen. „Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das aus Sicherheitsgründen genehmigt wird“, sagt sie.

Die Informationen über die Sperrungen hat sie – wie viele andere auch – aus der MAZ erhalten. „Ich wünsche mir ein Schreiben von der Stadt, in dem erklärt wird, wie unsere zukünftige Außengastronomie funktionieren soll.“ Zwar hatte sie bis jetzt immer Verständnis für Baustellen, aber: „Irgendwann ist genug“. Von Stellproben der Feuerwehr hat Stefanie Grubert bis jetzt nichts mitbekommen. Sie würde es als unfair empfinden, wenn andere Restaurants ihre Außengastronomie aufbauen könnten, weil diese nicht direkt von den Sperrungen betroffen sind.

Auch Händler in der Steinstraße sorgen sich um ihr Geschäft. Michael Baum vom Dekoshop „Ideen zum Schenken“ in der Steinstraße 10 rechnet mit einem weiteren Einbruch der Kundenfrequenz. Schon jetzt sei die Parksituation schwierig, sagt er. Noch weniger Parkplätze und somit weniger Kunden hätten einen weiteren drastischen Negativeffekt auf den Umsatz. „Das Geschäft übersteht hoffentlich gerade so die Pandemie. Und nun bekommen wir weitere Steine in den Weg gelegt“, sagt Baum.

Seiner Meinung nach lädt die Steinstraße schon lange nicht mehr zum Bummeln ein. „Ehrlich gesagt sehe ich in der Innenstadt von Brandenburg keine echte Zukunft für Einzelhändler. Wir werden alle in Kürze verschwinden, viele einzigartige Angebote werden wegfallen.“

Die Parkfläche vor dem Haus zum Bären soll zukünftig nur für Rettungswagen gedacht sein. Quelle: Julia Kazmierczak

Abseits der Händler und Gastronomen sind die Brandenburger gespalten. Die einen befürworten eine radikale Verkehrsberuhigung der Steinstraße – die in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert wurde. Eine echte Fußgängerzone hätte schon einen gewissen Reiz, heißt es zum Thema in den sozialen Medien.

Andere äußern sich kritisch. „Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe“, schreibt einer auf der Facebookseite der MAZ. Schuld an der Situation seien nicht die Autofahrer, sondern Fehler in der Planung der Stadt.

Von Julia Kazmierczak und Philip Rißling