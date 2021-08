Brandenburg/H

Würde das Dienstleistungsunternehmen Hermes wirklich einen Mann auf die Straße setzen, nachdem er beim Pakete-Ausliefern brutal mit einem Hammer zu Boden gestreckt und schwer verletzt wurde? Die MAZ wollte es genauer wissen und fragte nach bei dem großen deutschen Paketdienstleister aus Hamburg.

Die Frage könnte von Interesse sein in dem noch nicht abgeschlossenen Strafverfahren gegen Stefan I. (36) aus Brandenburg an der Havel. Dessen Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ist noch nicht rechtskräftig. Denn Rechtsanwalt Simon Daniel Schmedes hat Revision beim Bundgerichtshof eingelegt.

Bei der Festlegung des Strafmaßes hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam am 1. Juli 2021 erschwerend gewertet, dass der am 22. Oktober 2020 auf dem Görden niedergeschlagene Raafat G. (22) seinen Arbeitsplatz als Hermes-Paketbote verloren habe.

Das Opfer der Hammerschläge war nicht direkt bei der Hermes Germany GmbH angestellt, sondern bei einem regionalen Subunternehmen von Hermes in Potsdam-Mittelmark. Zu dem Vertragsverhältnis dort kann Hermes sich daher nicht im Detail äußern.

Keine Kündigung

Doch Sebastian Kaltofen hat sich bei dem Hermes-Servicepartner kundig gemacht. Für dieses Unternehmen stellt es sich nach Angaben des Hermes-Kommunikationsmanagers so dar, „dass der Bote noch während seiner durch diesen Unfall bedingten Krankschreibung eine Anstellung bei einem anderen Unternehmen angefangen“ habe.

„Daher war eine Weiterbeschäftigung nicht möglich, auch wenn diese durch unseren Vertragspartner zuvor fest eingeplant war“, versichert Kaltofen.

Geringerer Lohn im neuen Job

Dies würde bedeuten, dass der aus Syrien stammende Bote, den Richter Theodor Horstkötter in seiner Urteilsbegründung als „freundlich“, „hilfsbereit“ und „sehr beliebt“ beschrieben hat, seinen Arbeitsplatz bei Hermes gar nicht verloren hätte. Vielmehr hätte er dieses Arbeitsverhältnis selbst beendet.

Der Rechtsbeistand von Raafat G. kann an diesem Punkt nicht weiterhelfen. Denn die näheren Umstände des Arbeitsplatzwechsels seines Mandanten sind ihm nicht bekannt. Während des Prozesses hieß es, dass der junge Mann nun zu einem geringeren Lohn als vorher arbeiten müsse.

Von Jürgen Lauterbach