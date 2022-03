Hamsterkäufe im Supermarkt: Wo Brandenburger noch volle Regale finden

Brandenburg/H

Eier, Mehl, Toilettenpapier und Rapsöl sind in einigen Brandenburger Supermärkten ausverkauft. Alexander Nethe sucht beim Netto in der Gördenallee nach Eiern, doch dafür ist er zu spät dran, denn außer bunt bemalten Exemplaren liegt nichts mehr in den Regalen.

Zur Galerie Eier, Mehl, Toilettenpapier und Speiseöle sind vielerorts ausverkauft, es gibt aber auch positive Überraschungen. Die MAZ präsentiert Einblicke in Brandenburger Discounter.

„Ich hatte in drei Discountern keinen Erfolg und werde weiter suchen. Leider kostet das Nerven und Zeit“, sagt der 23-Jährige der MAZ. Den Brandenburger erinnern die leeren Regale an den Beginn der Corona-Pandemie, als sich viele Kunden aus Sorge mit Hamsterkäufen einen Vorrat anlegten. Verbraucher Enrico Zürker fragt sich, warum es keine härteren Regeln für den Einkauf im Supermarkt gibt. „Wir wünschen uns nur, dass diese Situation schnell endet. Ich wäre für eine begrenzte Abgabe der Waren, jeder sollte nur noch ein bis zwei Packungen Mehl und Flaschen Öl erhalten“, sagt er.

Brandenburger Discounter begrenzen Abgabe der Waren

Diese Maßnahme setzen einige Discounter in Brandenburg an der Havel bereits um. So erhalten Besucher des Penny-Marktes in der Willi-Sänger-Straße pro Einkauf noch eine Flasche Raps- oder Sonnenblumenöl. „Bitte seid solidarisch und denkt auch an eure Nachbarn-verzichtet daher auf eine unnötige Bevorratung“ steht als Botschaft auf einem Zettel, der bei Beobachtern mal Zustimmung, mal Kopfschütteln hervorruft.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Ursachen für leere Regale

Doch warum sind bestimmte Waren momentan knapp? Die Ursachen für die leeren Regale sind vielfältig. Sonnenblumenöl ist oft Mangelware, weil die Ukraine der weltweit größte Produzent ist. Durch Putins Krieg ist eine Lieferung nicht oder kaum noch möglich. Erschwerend hinzu kommen die Folgen der Corona-Pandemie und der steigenden Benzinpreise. Weil Lieferengpässe drohen und LKW-Fahrer weniger liefern, fehlen die Waren im Regal. Das Russland jetzt auch noch einen befristeten Exportstopp von Getreide wie Weizen, Roggen und Gerste verhängt, sorgt für eine noch angespanntere Lage. Hinzu kommen Hamsterkäufe von verunsicherten Verbrauchern, mal aus Kriegsangst, mal aus Sorge vor der Inflation.

Unterschiedliche Reaktionen der Handelsketten

Die Handelsketten reagieren unterschiedlich auf die Situation. So bestätigt Netto mit dem schwarz-gelben Logo auf MAZ-Nachfrage, dass es momentan zu verspäteten Lieferungen oder kompletten Ausfällen kommt. Netto hat wegen der aktuellen Lage die Abgabe von Sonnenblumen- und Rapsöl und Mehl auf drei bis vier Packungen pro Kunde begrenzt. Unternehmenssprecherin Kirsten Greß bittet um Rücksicht der Kunden. „Wir haben, normales Verbraucherverhalten vorausgesetzt, genug Ware auf Lager, um die Versorgung sicherzustellen“, sagt sie. Auch Aldi-Nord bittet um Verständnis und schränkt die Abgabe der Waren ein. Entspannter sieht die Lage hingegen bei Edeka aus. „Sollten einzelne Produkte eines Herstellers nicht verfügbar sein, können unsere Kunden wegen der Vielfalt im Sortiment auf Produktalternativen zurückgreifen können“ sagt eine Unternehmenssprecherin.

Sie betont, dass die Einkäufer der Handelskette die Waren im Blick haben und regelmäßig nachbestellen. Bei der Prüfung vor Ort bestätigt sich das. Denn sowohl in der Filiale in der Gördenallee als auch in der Werner-Seelenbinder-Straße sind die Regale voll mit Waren, nicht mal beim Öl gibt es Engpässe. Celina Blankenhorn ist froh, dass sie schon einkaufen war, denn der Anblick leerer Regale lässt der 21-Jährigen kaum Ruhe. Auch Seniorin Erika Schlesinger setzt auf Schnelligkeit „Wenn ich jetzt Öl oder Mehl sehe, kaufe ich es vorsichtshalber direkt ein“, sagt die 84-Jährige.

Von André Großmann