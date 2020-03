Hamsterkäufe und Quarantäne – das gar nicht geheime Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse der vergangenen Woche und ab sofort regelmäßig.

Samstag, 7. März: # Hamsterkäufe trendet bei Twitter

Überall posten die Leute Bilder von leeren Regalen in Supermärkten. Seit ein paar Tagen gibt es in Berlin die ersten Infizierten und das veranlasst die Leute dort wohl, sich für eine etwaige Isolation einzudecken. Hier in Brandenburg an der Havel sind die Regale wir immer prall gefüllt. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen hier generell unaufgeregter sind. Abends fahre ich noch nach Spandau zu IKEA, weil wir im Mai Nachwuchs erwarten und wir noch eine Wickelkommode brauchen. Normalerweise fahre ich samstags nie zu IKEA, weil man ja weiß, was dann da los ist. An diesem Samstag rechne ich nicht damit, dort sonderlich viele Menschen zu treffen. Denkste.

Auf dem Weg mit dem Auto halte ich in Spandau an einem Supermarkt an, um für das Wochenende einzukaufen. Meine Frau Anja liebt Nudelgerichte. Am Regal geht der Plan, eine Bolognese zu machen, den Bach runter. Nudeln sind ausverkauft. Bei der Suche nach Alternativen fällt mir auf, dass neben Nudeln auch Mehl und Klopapier ausverkauft sind. Mehl und Klopapier. Ich halte inne und überlege, was das zu bedeuten hat. Zu Klopapier habe ich bis heute keine Idee, zu Mehl schon: Dann backen die Menschen ihr Brot halt selbst, weil sie befürchten, sich in einer Bäckerei anzustecken. Hysterisch, aber plausibel.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden macht sich so seine Gedanken über das Leben. Hund Günther ist sein treuer Begleiter. Quelle: Stephan Boden

Neben dem Bolognese-Plan geht auch mein IKEA-Plan flöten: Bereits das Parkhaus ist brechend voll. Ich husche in die SB-Halle, schnappe mir einen Wagen, lade die Kommode auf und fahre zur Kasse. Ich nehme die Selbstbedienungskasse. Dabei fällt mir auf, dass man sich dort sicher nicht so schnell infiziert. Danach gehe ich noch kurz in den Lebensmittelbereich, wo ich die typischen IKEA-Lebensmittel kaufe. Als ich an der Kasse bezahle, fällt mein Blick auf die Hot-Dog-Station. Dort ist es brechend voll und die Schlacht um die Gurkenscheiben und die Ketchup-Pumpen ist in vollem Gange. Daneben schieben sich erwachsene Menschen mit bloßen Händen die Hotdogs in ihre krokodilartig aufgerissenen Münder. Wenn ich nicht wüsste, dass COVID-19 seinen Ursprung in China hätte, würde ich auf IKEA-Spandau tippen.

Ich bekomme mein Rückgeld, stecke die Münzen ein und denke den ganzen Weg zum Auto drüber nach, wie viele Hotdog Finger diese Münzen heute schon angegrabbelt haben. Im Auto ist Händewaschen unmöglich, jedenfalls in meinem. Zum Glück habe ich Glasreiniger im Kofferraum und einen Lappen. Das Virus soll keinen Alkohol vertragen und ich rede mir ein, dass Ammoniak sicher auch gut dagegen ist.

Sonntag (8. März): Auf Twitter trenden etwa 6 Hashtags , die mit „Co...” beginnen

Ich wache mit Gewissensbissen auf. Ich war den Tag zuvor in der Brutstätte für Keime schlechthin. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich der Patient Null in Brandenburg wäre. Erst recht nicht, wenn ich das Virus durch Münzen einer Hot-Dog-Station nach Branne eingeschleppt hätte.

Der Betreiber des Hafens, in dem unser Segelboot liegt, muss zu Hause bleiben. Seine Tochter geht auf die Schule in Neustadt an der Dosse, in der es einen Corona-Fall gibt. 3000 Menschen stehen daher unter häuslicher Quarantäne.

Wir bekommen Besuch von Freunden aus Berlin, die mit ihrem zwei Jahre alten Sohn unseren Hundewelpen sehen möchten. Zur Begrüßung umarmen wir uns. Man kennt sich ja. Freunde und Bekannte scheinen in der eigenen Wahrnehmung in der letzten Woche schon „sauber“ zu sein. Dumm ist das. Aber in diesen Zeiten ist Manches erst nach ein paar Tagen dumm, wenn sich die Nachrichtenlage wieder ändert.

Wir besuchen den Flohmarkt am Beetzsee-Center. Er ist leerer als sonst. Wir grabbeln Sachen an und kaufen hier und da ein paar Kleinigkeiten. Anton bekommt Hunger und wir essen Pommes an einer Biergartengarnitur, an der vor uns offensichtlich sehr viele Menschen Pommes gegessen haben.

Abends schaue ich Anne Will. Danach bin ich wie immer nicht schlauer, wenn ich Anne Will schaue.

Montag (9. März): #Homeoffice trendet auf Twitter

Ich habe das Glück, alleine zu arbeiten. Mein Büro befindet sich in einem alten Ladenlokal in dem Haus, in dem wir auch wohnen. Menschen sehe ich tagsüber nur selten. Brandenburg an der Havel wirkt wie immer. Die Menschen fahren, gehen oder radeln zur Arbeit. Kinder werden in die Schulen gebracht. Leute reden auf der Straße miteinander und geben sich die Hände.

Auf Twitter postet jemand eine Weltkarte, auf der in der linken Spalte die Länder nach der Anzahl der infizierten Personen aufgelistet sind. Zwischen China, Italien und anderen Ländernamen lese ich „Cruise Ship“. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Brandenburg an der Havel eine Art Kreuzfahrtschiff ist. Die Leute sind wie immer nicht hektisch und machen ihr Ding. Hier ist auch noch niemand infiziert. Ich bin mir sicher: Wenn es die ersten Fälle gibt, kommen sie sicher aus dem RE1. Na klar, aus Berlin. Wer jemals mit dem Nachmittagszug aus Berlin gekommen ist, weiß, wie voll der ist. Wenn ich ein Virus wäre, welches auf maximale Verbreitung aus ist, würde ich mich sofort in den RE1 begeben.

Ich gehe in den Getränkemarkt hier im Viertel. Beim Bezahlen fällt mir ein, dass in meinem Portemonnaie ja noch die Münzen von der Brutzelle Hot-Dog-Station sind.

Dienstag (10. März): #FlattenTheCurve trendet auf Twitter

Ich gehe in den Supermarkt einkaufen. Nudeln sind alle! In Brandenburg an der Havel! Anja hatte mich darauf hingewiesen, dass unser Klopapier zur Neige geht. Ich erwische das vorletzte Paket. Beim Gang zur Kasse sehe ich in einem Regal, in dem Sonderartikel angeboten werden, glutenfreie Nudeln. Das Regal ist bis obenhin voll. Ich hatte Brandenburg auch so eingeschätzt – glutenfreie Nudel is`hier nich`.

Die Meldungen in den Zeitungen und auf den Online-Portalen überschlagen sich. Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sitzt in der Bundespressekonferenz. Es läuft live im TV. Danach fahre ich noch zur Post und in die Sankt-Annen-Galerie. Alles ist völlig normal.

Die Paketboten laden fast immer die Lieferungen fürs Haus hier in meinem Ladenbüro ab. So auch heute. Ich unterhalte mich mit dem Boten über die Folgen der Pandemie. Schließlich haben die Fahrer jeden Tag zu hunderten Menschen Kontakt. Ich unterschreibe mit diesem Plastikstift auf seinem Terminal. Wie viele Menschen diesen Stift heute wohl schon angegrabbelt haben?

In meinem Büro gibt es nur ein kleines Waschbecken mit Kaltwasseranschluss. Seife habe ich hier unten nicht. Ich wasche mir immer oben in der Wohnung die Hände, weil ich dort auch immer hoch gehe, wenn ich aufs Klo muss. Ein Klo habe ich nämlich hier unten auch nicht. Also gehe ich zum Auto und hole den Glasreiniger.

Mittwoch (11. März): #Haendewaschen trendet auf Twitter

Frau Merkel meldet sich in der Bundespressekonferenz zu Wort. Die Ereignisse überschlagen sich. Italien verhängt drastische Maßnahmen. Maßnahmen, die man sich noch vor einigen Tagen niemals hätte vorstellen können. In Gesprächen mit Freunden, Kollegen und Kunden stellt man fest, dass die aktuelle Nachrichtenlage das Bewusstsein der Menschen stark verändert. Alle werden vorsichtiger.

Jemand kommt mich im Büro besuchen und gibt mir die Hand. Mir fällt das zum ersten Mal auf.

Die DHL bringt vier Pakete. Ich unterschreibe. Nachdem ich wieder den Glasreiniger benutze, schreibe ich mir auf einen Zettel: Seife!

Im Supermarkt sind die Regale wieder voll. Ich kaufe zwei Pakete Nudeln. Dabei komme ich mir vor wie ein Hamsterkäufer. Die Kassiererin erklärt mir, dass es keinen Versorgungsengpass geben wird. Jeden Tag (und Nacht) kommen die LKW und bringen Nachschub. Ich vergesse, Seife zu kaufen.

Donnerstag (12. März): Mittlerweile trenden etwa 15 Hashtags mit „Co…“ auf Twitter , dazu # Spahn

Gesundheitsminister Spahn hat empfohlen, alle Veranstaltungen abzusagen, an denen mehr als 1.000 Leute teilnehmen. Zu Weihnachten habe ich meiner Frau Theaterkarten für die Premiere von „Faust” gekauft. Meinen Schwiegereltern haben wir Konzertkarten für das Karat-Konzert im Stahlpalast geschenkt. Beide Veranstaltungen sollten am 20. März stattfinden. Das Konzert wurde eben abgesagt. Auf der Webseite des Theaters sind noch keine Hinweise auf Absagen zu finden.

Meine Buchverkäufe gehen stark zurück. Ich habe ein Diagramm gebastelt, in dem man sehen kann, dass mit der Zunahme der medialen Berichterstattung die Bestellungen einbrechen.

Hier in Brandenburg an der Havel ist alles noch immer normal. Würde man keine Nachrichten lesen, würde man nie auf die Idee kommen, dass irgendwas anders ist.

Ich bekomme im Büro Besuch. Nach der Begrüßung erfahre ich, dass er erkältet ist. Ich mache ihm einen Espresso, er legt mir zwei Münzen auf den Tisch, die ich gar nicht haben will. Nachdem er weg ist, wasche ich Hände und Münzen mit Glasreiniger. Ich muss an Seife denken.

Freitag (13. März) #Schulschliessung trendet auf Twitter

Die Nachrichtenlage wird immer angespannter. Es überschlägt sich alles. Das Theater Brandenburg schließt ab sofort bis Ende Juli. Die MAZ-Ticketeria wollte am 7. April mit mir eine Lesung veranstalten. Auch die wurde abgesagt. Sogar die Bundesliga macht Pause.

Und Brandenburg an der Havel? Das „Kreuzfahrtschiff“ zieht seine Bahnen weiterhin durch ruhige Gewässer. Die Stadt ist wie immer. Nur die Cafés sind merklich leerer geworden. Mit jeder neuen Nachricht wird den Menschen die Lage offenbar klarer. Es gibt noch immer keinen Fall in der Stadt. Ich rechne aber jede Stunde damit. Und natürlich muss das aus dem RE1 kommen.

Dazu zähle ich die Tage. Hätte ich mich bei meinem Besuch an der Hot-Dog-Station angesteckt, würde ich sicher schon erste Symptome zeigen.

Meine Frau ist beunruhigt. Es gibt sicher bessere Zeiten, hochschwanger zu sein. Sie befürchtet keine Infektion, sondern, dass die Klinik zum Termin der Geburt überlastet ist. Ich beruhige sie. So gut ich das kann. In diese Beruhigung knallt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Das Land Brandenburg entscheidet, ab Mittwoch alle Schulen und Kitas zu schließen. Die ersten Länder schließen ihre Grenzen. Ich rate Anja, weniger Nachrichten zu lesen.

Zum ersten Mal seit Jahren steht im Amazon-Verkaufsdashboard meiner Bücher abends eine Null.

Samstag (14. März): Mittlerweile setzt sich von allen Hashtags mit „Co…“ der Hashtag #coronaapocalypse durch

Als Freiberufler habe ich das Glück, mir eine Metro-Karte besorgen zu können. Das mache ich an diesem Morgen gleich um 8 Uhr. Anja hat Sorge, dass man wegen der Hamsterkäufe demnächst keine Grundnahrungsmittel mehr bekommt. Ich kaufe bei der Metro welche ein. In Großmärkten fällt man auch nicht unter den Verdacht, Hamster zu sein, wenn man fünf Pakete Spaghetti kauft.

Als Anja Ende August schwanger wurde, haben wir noch darüber gesprochen, dass sie beim nächsten Spargelessen kurz vor der Entbindung steht. Das ist eventuell hinfällig, weil die Spargelbauern derzeit kaum ernten können – die Spargelstecher aus Rumänien dürfen wegen der Grenzschließungen nicht mehr einreisen.

Ein Samstag ohne Bundesliga veranlasst mich, mir ein Fußballspiel aufs Handy zu laden. Ich gründe den „DSC Branne“ und gewinne ein Freundschaftsspiel gegen Paris St. Germain. Das Stadion ist prall gefüllt mit Zuschauern.

Zum ersten Mal seit Jahren benutze ich Handcreme. Meine Hände sind rissig und trocken und ich schiebe es auf eine halbe Flasche Glasreiniger, die ich in der letzten Woche im Büro in die Haut massiert habe. Angesichts der irgendwie faszinierenden Lücken in den Supermarktregalen vergesse ich immer, Seife zu kaufen.

Sonntag (15. März) #BleibtZuHause trendet auf Twitter

Der Tag beginnt beruhigend. In der MAZ lese ich von einem Streit, weil ein Hund vor ein Anwesen einen Haufen auf den englischen Rasen gemacht hat. Es endet mit Anspucken und einem Polizeieinsatz. Die Welt ist doch noch normal. Vor allem in Brandenburg an der Havel.

Angesichts des schönen Wetters gehen wir durch die Stadt spazieren. Am Salzhofufer sitzen zahlreiche Menschen in der Sonne. Noch mehr in den Cafés an der Jahrtausendbrücke. Auf der Brücke gehen wir an einem jungen Paar vorbei, welches gerade einen älteren Bekannten trifft. Er will zur Begrüßung die Hand reichen. Auf die Bemerkung, dass man das jetzt nicht mehr machen sollte, antwortet er: „Ach, ick bin doch kernjesund. Ick hab doch nüscht.“ Noch immer merkt man in dieser Stadt nichts davon, dass vor ein paar Tagen die Weltgesundheitsorganisation WHO das Coronavirus offiziell als Pandemie deklariert hat.

In Berlin sind alle Kneipen dicht. Die Polizei hat sie in der Nacht geschlossen. Wir sind wahnsinnig froh, nicht mehr dort zu leben. Freunde aus Hamburg und Berlin berichten, dass es dort ganz anders zugeht. Es ist auf den Straßen leerer und die Supermärkte teilweise wie ausgeräumt. Als wir durch die Straßen in Brandenburg an der Havel schlendern, reden wir darüber, wie es nun in Berlin wäre. Dort sind einfach viel mehr Leute und alle dichter gedrängt. Allein der Gedanke, jetzt am Bahnhof Gesundbrunnen in die S-Bahn steigen zu müssen, lässt uns erschaudern. Irgendwie fühlt man sich hier sicherer.

Zurück in der Wohnung lese ich von dem ersten Corona-Fall in Brandenburg an der Havel. Ich lag falsch: Weder der RE1 noch meine Hotdog-Münzen sind schuld. Ein Österreich-Urlaub hat ihn infiziert.

Anja drückt mir eine Flasche in die Hand: Ein Seifenspender, prall gefüllt mir Handseife. Er war in der Vorratskammer. Glasreiniger adé.

Montag (16. März): #Katastrophenfall trendet auf Twitter

Anja und ich haben diese Woche zwei Termine: Meine Schwiegereltern wollen zu Besuch kommen und am Dienstag sind wir zu einem Segelausflug auf dem Wannsee eingeladen. Die Nachrichten wirken auch auf uns. Wir sagen alles ab und isolieren uns ein wenig mehr als gedacht. Wir sind vorsichtig, nicht panisch. Es gibt zu Schwangeren nur positive Berichte, aber niemand kann bestimmt sagen, ob die Situation gefährlich ist. Die Meldungen machen was mit einem. Eben geht jemand an meiner Bürotür vorbei und hustet. Ich bin froh, dass die Tür zu ist.

Danach rief ein Kunde an. In Potsdam gehen die Leute teilweise mit Schutzanzügen und Gummihandschuhen in den Supermarkt. Hamburg und Berlin sind nicht anders. Die Angst macht sich breit. Nur Brandenburg, das bleibt irgendwie Brandenburg. Einerseits beruhigt das, andererseits fragt man sich, ob die Leute sich auch entsprechend der Situation verhalten. Aber in erster Linie wirkt die Stadt eher beruhigend, weil niemand einen mit der Angst ansteckt. Später fahre ich zur Metro. Ich kaufe dort mal für die ganze Woche ein. Man weiß ja nicht, was morgen ist. Schon gar nicht, was nächste Woche in einem solchen Tagebuch stehen wird.

Von Stephan Boden