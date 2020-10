Brandenburg/H

Eine Mitarbeiterin stapelt routiniert Toilettenpapierpackungen. Kurz zuvor waren die Regale des Edeka-Marktes im Brandenburger Stadtteil Görden noch komplett leer. Geht das Hamstern etwa wieder los? Auch in anderen Einkaufsmärkten der Stadt sieht es seit Tagen so aus – gähnende Leere dort, wo sich sonst die Klopapierrollen stapeln.

In einigen Märkten hängen auch wieder mahnende Zettel: „Liebe Kunden, die Warenversorgung von Toilettenpapier ist nicht grundlegend gefährdet. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir die Abgabe auf zwei Packungen pro Kunde.“ Diese Nachricht ruft bei vielen Kunden Erinnerungen an den Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr hervor. Ob Kaufland in Wust, Edeka in Lehnin, Rossmann in Hohenstücken, Netto in der Göttiner Straße – eine Umfrage der MAZ unter ihren Lesern auf Facebook ergab, dass vielerorts die Vorräte schon wieder aufgebraucht sind.

Ganz so schlimm wie vor einigen Monaten ist die Situation aber wohl noch nicht: Rewe in Hohenstücken meldet: noch alles vorhanden. „Es war klar, dass eine zweite Welle kommt und dass viele wieder in Panik verfallen. Aus dem Grund haben wir vorbestellt und haben jetzt keine Engpässe“, schreibt Mitarbeiterin Jessica Siebert auf der MAZ-Facebookseite unter einem Foto zum Thema.

Das Symbol der Hamsterkäufer: Die Klopapierrolle

Im März und April waren viele Supermarktregale über Wochen leer gefegt. Die Menschen in ganz Deutschland waren verunsichert, viele wurden zu sogenannten „ Hamstern“. Masken und Desinfektionsmittel waren schnell vergriffen, auch Dosen-Gerichte und andere haltbare Lebensmittel wurden knapp. Aber das eigentliche Symbol für die Corona-Krise wurde die Klopapierrolle.

„Ich verstehe diese Menschen einfach nicht. Es ist doch genug da“, sagte eine Kundin am Donnerstag im Netto-Markt in der Potsdamer Straße. Im Vorbeigehen schüttelte sie energisch den Kopf. So wie ihr geht es vielen. Ob ungläubige Blicke im Einkaufsmarkt oder lebendige Diskussionen im privaten Rahmen – immer stehen die gleichen Fragen im Raum: Wer kauft das ganze Zeug? Und vor allem: Was soll das?

Klöckner : „Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund“

Es scheint, als würde der sprunghafte Anstieg der Neuinfektionen mit Covid-19 bei vielen Menschen die Angst vor erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens hervorrufen. Vielleicht hat auch der eindringliche Appell der Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Samstag dazu geführt, dass viele Menschen sich wieder mit Vorräten eindecken. Die Regierung gibt jedoch Entwarnung. „Für Hamsterkäufe gibt es keinen Grund“, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in dieser Woche. „Die Lieferketten funktionieren – das gilt nach wie vor.“

Von Philip Rißling