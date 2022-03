Lehnin

Alle Welt spendet gerade für die Ukraine. Volkmar Weiß (56) sammelt Bauklötzer für einen anderen guten Zweck. Dahinter steckt die Geschichte von Rita Ebel (64) aus Hanau. Besser bekannt als Lego Oma. Seit 2019 baut die hessische Großmutter Rollstuhlrampen aus gespendeten Legos.

Berühmt bei Instagram

Das gibt kunterbunte Barrierefreiheit für Terrassen, vor Ladengeschäften, Kirchen, in privaten Wohnräumen und Gemeinschaftseinrichtungen. Mit ihrer Idee begeistert sie über 8000 Follower bei Instagram. Die Lego Oma schaffte es in die FAZ und in das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und nun auch in die brandenburgische Klostergemeinde Lehnin.

Das Logo der Lego Oma aus Hanau schmückt ab sofort das Feuerwehrauto von Volkmar Weiß. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Ich habe Rita Ebel im TV gesehen. Für mich stand sofort fest, dass ich ihre Aktion unterstütze“, sagte der in Lehnin lebende Weiß der MAZ. Er hat selbst ein verrücktes Hobby, ist seit letztem Jahr Besitzer einer privaten Feuerwehr. Und zwar eines 192 PS starken Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF), dass er für Rundfahrten und Hochzeiten anbietet. Andererseits weiß das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Emstal, wie wichtig bauliche Hilfsmittel sind, damit Menschen mit Handicap gefahrlos Höhenunterschiede überwinden können.

Rita Ebel, besser bekannt als Lego Oma, in ihrem Element Quelle: Privat

Weiß war 30 Jahre im Krankentransport tätig. Stufen, Absätze und Treppen gehörten zum Alltag. Außerdem hat er seine viel zu früh verstorbene Ehefrau sechs Jahre im Rollstuhl betreut. Inzwischen hat der Lehniner persönlichen Kontakt nach Hanau aufgenommen. Die Chemie zwischen der sympathischen Lego Oma und dem Anrufer aus dem Land Brandenburg stimmte sofort. Rita Ebel ist selbst seit einem Unfall vor vielen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. „Lego wurde für mich nicht nur zum Hobby, sondern zu einer Manie. Sogar meine Enkelin hatte sich schon beklagt, dass es bei mir nur noch um Lego geht“, sagte Ebel der MAZ.

So schmuck können die Rampen aussehen, die von der Lego Oma gebaut werden. Quelle: Privat

Wie soll die Unterstützung aus Lehnin aussehen? Weil die Lego Oma ihre Rampen verschenkt, ist sie auf Sponsoren angewiesen. Nachschub kommt vor allem von Privatpersonen, die ihre Keller und Dachböden entrümpeln, sich von ihrer eigenen Kindheit trennen, oder einfach nur Platz in der engen Wohnung schaffen wollen.

Lego-Spender gesucht

Weiß will deshalb in Kloster Lehnin zu einer Spendenaktion aufrufen, um möglichst viele Legos für Rita Ebel einzusammeln. Nach Hanau will Weiß die Bausteine selbst bringen, sobald sich die Menge lohnt.Natürlich mit seiner alten Lady – dem 1987 gebauten Feuerwehrauto, dass lange für die Feuerwache Berlin-Wedding und später für die Gemeinde Dallgow-Döberitz lief.

72 solcher Rampen hat Rita Ebel inzwischen gebaut. Quelle: Privat

In Hanau hat Rita Ebel bisher 72 Rampen aus Legos gebaut. Die Menge dürfte bisher 1,5 Tonnen ausmachen. Die Steine werden nicht nur gesteckt, sondern mit Dichtkleber verklebt. Für jede Rollstuhlrampe werden 7000 bis 8000 Steine verbaut. Einfache Rampen sind in acht bis zehn Stunden fertig.

Premiere vor einem Ladengeschäft in Offenbach. Quelle: Privat

Individuelle Lösungen mit Logos und bestimmten Farben dauern deutlich länger. Hilfe bekommt die Initiatorin von ihrem Mann Wolfgang und inzwischen von der ganzen Familie. „Es gibt drei Bauteams. Allein mit der Vorsortierung sind drei Frauen beschäftigt“, berichtet die Lego Oma. Steine oder Bauteile, die nicht benötigt werden, gehen bei einem Online-Händler in den Tausch. Auf Wunsch holt Weiß (0173/9558896) die Legos bei den Spendern ab.

Von Frank Bürstenbinder