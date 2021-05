Handpuppe geht viral: Mit Ulli, der Schabe durch Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Wer auf Facebook in der Havelstadt-Brandenburg-Gruppe aktiv ist, hat ihn wahrscheinlich schon gesehen: Ulli, die Schabe. Er ist eine der vielen Handpuppen von Carmen Pinkos. An verschiedensten Orten in der Stadt Brandenburg setzt sie ihn in Szene und lädt die Bilder anschließend ins Netz.

Carmen Pinkos ist in der Havelstadt nicht unbekannt. Ihr inzwischen verstorbener Ehemann Eberhard Pinkos war jahrelang im Fontane-Kino tätig. Mithilfe analoger Filmtechnik hat er dort Filme gezeigt, auch seine eigenen. Ehefrau Carmen wurde bei ihm zur Kinotechnikerin ausgebildet. „Ich habe mich zuerst in die Maschinen verliebt, dann in den Mann“, erzählt sie.

Bereits im Kindesalter hat Carmen Pinkos gern mit Handpuppen gespielt, eine Leidenschaft, die ihr erhalten geblieben ist. Aus Trauerbewältigung hat sie nach dem Tod ihres ersten Mannes,angefangen, mit den Puppen zu sprechen, als wären sie ihre Kinder. Eberhard Pinkos liebte die Handpuppen ebenfalls.

Inzwischen zieht Carmen Pinkos mit ihren Handpuppen durch die Stadt. „Ulli ist mein Liebling und überall dabei“, sagt sie. Daher ist er auch das häufigste Fotomotiv. Die Orte werden spontan ausgewählt.

Zur Galerie Carmen Pinkos ist mit ihrer Handpuppe der Schabe Ulli gerne in der Havelstadt unterwegs. Sie fotografiert ihn spontan an den verschiedensten Orten.

Gemeinsam mit dem „Für alle Laden“ arbeitet Carmen an einem Projekt mit ihren Handpuppen. Sie will Kindern damit Freude bringen und „einfach ein bisschen Quatsch machen“. Vor Corona war sie im Altersheim Pape ehrenamtlich tätig. Früher hat Pinkos im Martha-Piter-Heim einen kleinen Chor geleitet. Sie hofft, dass die Pandemiesituation sich demnächst entspannt, damit sie diese Arbeit wieder aufnehmen kann. Falls in der Stadt eines Tages ein Filmmuseum entstehen sollte, würde sie dort auch gern ehrenamtlich tätig werden.

Carmen Pinkos ist selbst schwer krank, lebt aber jeden Tag in vollen Zügen. Ihre enge Freundin Eva Girbinger ist ihr eine große Unterstützung. Bilder von Ulli werden weiterhin auf Facebook erscheinen. Pinkos wünscht sich jedoch ein wenig mehr Verständnis von anderen Nutzern. Sie ist Legasthenikerin, des Öfteren bekommt sie unangenehme Kommentare aufgrund mangelnder Rechtschreibung. Aufhalten lässt sie sich davon nicht.

Von Julia Kazmierczak