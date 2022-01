Brandenburg/H

Volltreffer für die Polizei: Beamte erwischten in der Potsdamer Landstraße einen Mann, der sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft hatte. Wie sich bei einer Fahndungsabfrage herausstellte, lag gegen den Randalierer ein Haftbefehl vor. Noch in der Wohnung klickten die Handschellen. Später erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt. Nach eigenen Angaben war der Verhaftete angeblich einmal Mieter in der Wohnung. Der 30-Jährige wollte sich noch einige Gegenstände herausholen. Deshalb trat er kurzerhand die Tür ein. Anwohner alarmierten die Polizei.

Von Frank Bürstenbinder