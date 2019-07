Brandenburg/H

Ungewöhnlicher Besuch bei der Polizei nachts um 3.45 Uhr: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erschien ein 34-jähriger Mann in Handschellen und Begleitung seiner Freundin. Nach einem vertrauten Vergnügen der beiden, ließen sich die Handschellen nicht mehr öffnen und so suchten die beiden Hilfe bei der Polizei.

Da eine Öffnung mit den Mitteln der Polizei nicht gelang, wurde die Feuerwehr mit hinzugezogen. Die Kameraden sind in solchen Dingen offensichtlich geübter, zudem haben sie das nötige Werkzeug.

Sodann gelang die Befreiung und das Paar konnte wieder seines Weges gehen, teilt Sascha Specker von der Polizeiinspektion Brandenburg mit.

Von André Wirsing