Brandenburg/H

Erneut ist eine Hanfpflanze im Brandenburger Ortsteil Hohenstücken zum Vorschein gekommen, diesmal in der fast freien Natur.

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei am Mittwoch darüber, dass sie ein in dieser Form illegales Gewächs entdeckt habe, das in einem öffentlichen Beet eingepflanzt sei.

Die Polizei erschien und stellte die Pflanze sicher. Die Beamten bedankten sich bei der pflanzenkundigen Bürgerin. Nun wird ermittelt zum Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Cannabis-Fund tags zuvor

Am Dienstagmorgen hatten Mitarbeiter einer Lebenshilfeeinrichtung in Hohenstücken eine Cannabispflanze bei einem 41-Jahre alten Mann in dessen Unterkunft bemerkt und den Fund angezeigt. Cannabis ist das lateinische Wort für Hanf.

Von MAZ