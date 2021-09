Brandenburg/H

Der Regisseur und Schauspieler Hank Teufer ist Leiter des Event-Theaters in Brandenburg an der Havel. Mit dem freien Theater, das er im Jahr 2000 gegründet hat, veranstaltet er regelmäßig Kabarett, Konzerte, Programmkino, eigene Theaterproduktionen und das Theaterfestival Brandenburger Klostersommer. Im Gespräch erzählt Hank Teufer, wie er die Zeit der Öffnung nach dem Lockdown erlebt hat.

Herr Teufer, Sie konnten diesen Sommer mit dem Stück „Beethoven und die Liebe“ nicht nur als Leiter des Brandenburger event-theaters, sondern auch als Schauspieler nach langer Corona-bedingter Pause endlich wieder eine Premiere feiern. Wie hat es sich angefühlt, vor Publikum aufzutreten?

Hank Teufer: Das war einfach schön. Es ist ja die Begegnung mit dem Publikum, auf die wir hinarbeiten. Manchmal hatten wir bei den Proben ein komisches Gefühl, waren schnell müde. Es war eine komische Erfahrung, dass man den Probenalltag gar nicht mehr richtig gewohnt ist. Unseren letzten Auftritt hatten wir ja im Herbst 2020. Und wir haben uns gefragt: Können wir das noch? Aber es ist wie mit dem Fahrradfahren. Was man gelernt hat, das kann man. Die Premiere war genauso wie die anderen Vorstellungen sehr schön. Wir hatten ja auch ein Gastspiel in Potsdam auf der Seebühne. Das kam da prächtig an.

Haben Sie gemerkt, dass sich das Publikum nach Live-Theater gesehnt hat?

In den Gesprächen kommt schon zutage, dass die Menschen sich freuen. Beim Event-Theater geht es ja immer sehr familiär zu. Wir mischen uns vor und nach den Vorstellungen und in der Pause unter das Publikum, reden miteinander und da erfährt man schon, dass es schön ist, wieder ins Theater gehen zu können, sich Kultur ansehen zu können. Das ist toll. Aber ich muss leider auch sagen, dass oft zu wenige Zuschauer da sind. Die Leute halten sich noch zurück. Alles, was im Indoor-Bereich stattfindet, ist derzeit schwer zu verkaufen. Und das Buchungsverhalten wird nach Corona ein völlig anderes sein. Wir müssen uns völlig neu überlegen, wie wir an das Publikum herantreten wollen. Langfristig brauchen wir derzeit gar nicht planen. Das ist schwierig, vor allem weil wir ein Theater ohne eigenes Theater sind und immer auch Spielorte brauchen. Außerdem tragen wir uns zu 60 bis 70 Prozent über die Einnahmen. Da lohnt es sich nicht, in einem halb leeren Raum zu spielen.

Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Wir müssen darüber reden und Erfahrungen mit anderen Veranstaltern austauschen. Wir sind ja gerade alle dabei zu schauen, was funktioniert. Die Open-Air-Veranstaltungen laufen zum Beispiel gut. Wir haben jetzt auch eine neue große LED-Videowand für unser Sommerkino im Freien. Die konnten wir uns sozusagen nur dank Corona leisten, also durch die Förderung vom Bund und vom Land Brandenburg. Bei allen problematischen Situationen für uns und auch für die Künstler können wir uns glücklich schätzen, in Deutschland zu leben. Kein Land der Welt hat, glaube ich, sich so bemüht und so viel Geld in die Hand genommen, um auch die Kultur zu unterstützen. Obwohl wir auch gemerkt haben, dass wir keine große Lobby haben. Aber wir kamen durch Corona ins Gespräch. Darüber, dass die Kultur für die Gesellschaft eine sehr wichtige Bedeutung hat. Ohne Kultur bricht die Gesellschaft völlig zusammen.

Kann die Kultur also langfristig vielleicht auch etwas Positives aus der Krise ziehen?

Ich denke ja. Vieles ist schwierig, aber wir müssen jetzt zusammenstehen. Die Infrastruktur der Kultur ist ja extrem gestärkt worden. Gerade die freie Szene, für die ich sprechen kann, hatte ja einen gigantischen Investitionsstau. Die Förderungen, die wir zuvor erhalten haben, waren immer nur für Projekte. Wir durften davon nichts einkaufen. Jetzt rede ich wirklich immer gerne von dieser neuen Videowand, die wir auch bei einem Musical, das wir für das Jahr 2023 planen, zum ersten Mal als Bühnenbild groß einsetzen wollen. Unsere Fassung dafür ist fast fertig, wir haben eine sehr schräge, surreale Story. Und mit der Leinwand können wir das Bühnenbild schnell switchen, die Bühnenbauerin muss nichts mehr aus Pappe und Stoff bauen. Es kann auch stärker machen, so eine Krise durchgestanden zu haben. Man hat noch mal Energie aufgebracht und sich selbst bewiesen, ich bin am richtigen Ort.

Von Jessica Kliem