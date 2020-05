Nur ein Ständchen hinterm Gartenzaun – der Schöpfer des Havelland-Liedes wird 80

Tieckow

Von seinem Arbeitszimmer ist die Havel schon zu riechen. Weiden, Erlen und Wiesen sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Seit 1962 lebt Hans Förster in Tieckow, wo die Kraniche rufen und Fischer die Netze stellen. Genau so, wie er seine Heimat zur Buga 2015 beschrieb. Der Schöpfer des Havelland-Liedes wird an diesem Freitag 80 Jahre alt.

Große Feier verschoben

Seinen Geburtstag hatte sich der Jubilar anders vorgestellt. Doch wegen der Corona-Krise wird es nur eine kleine Gratulationscour in dem Haus in der Geschwister-Scholl-Straße geben, wo Hans Förster zusammen mit seiner Frau Sabine lebt. Die große Feier ist auf die Zeit nach der Pandemie verschoben. „Hoffentlich kommt keiner“, witzelt der frühere Musikpädagoge, der sich eine erstaunlich jugendliche Ausstrahlung bewahrt hat.

Seit zwölf Jahren Leiter

Ein paar Blumen vielleicht, ein Ständchen hinterm Gartenzaun. Einen musikalischen Gruß werden sich Mitstreiter des Volkschores Brandenburg nicht nehmen lassen. Immerhin ist der Tieckower seit zwölf Jahren ihr musikalischer Leiter. In dem ältesten kulturellen Verein der Havelstadt hatte Hans Förster nach seiner Pensionierung als Musiklehrer ein neues Betätigungsfeld gefunden. Als Nachfolger von Wolfgang Kusior (86), der dem Volkschor bis heute als aktiver Sänger treu geblieben ist.

Hans Förster bei einer Probe mit dem Volkschor. Quelle: MAZ

Etwas muss dran sein an der alten Weisheit, wonach Singen gesund hält. Im Moment allerdings ist auch der Brandenburger Volkschor zur Zwangspause verdammt. Keine Proben, keine Auftritte. Die 26 Frauen und drei Männer des vor 146 Jahren gegründeten Ensembles halten telefonischen Kontakt. Doch im Moment weiß niemand, wann wieder Konzerte in Kirchen, Kulturhäusern und Altenheimen möglich sind.

Keine Langeweile

Zum Glück dirigiert Hans Förster nicht nur. Er komponiert eigene Lieder, vertont die Texte fremder Autoren. Aus der Not heraus werden vierstimmige Sätze für drei Sänger umgeschrieben, weil dem Chor Bässe und Tenöre fehlen. Langeweile kennt der Jubilar deshalb auch in schwierigen Zeiten nicht. Weit über 100 Lieder hat der Tieckower schon geschrieben, viele von ihnen gehören zum festen Repertoire des Volkschores. „Roter Mohn“ und das Lied vom „Gänseblümchen“ sind zu Hymnen der Heimat geworden.

Vater war erstes Vorbild

Vielen Brandenburgern ist Hans Förster aus ihrer Schulzeit als Musiklehrer bekannt. Weil Musiklehrer immer knapp waren, lernte er in der Havelstadt viele Schulen und Schulchöre kennen. Vater Kurt war sein ersten musikalisches Vorbild. Und zwar in Ziesar. Kurt Förster war Leiter der Sparkasse auf dem Breiten Weg und spielte Geige in einer Tanzkapelle.

Neben der Sparkasse gewohnt

„Wenn er spielte, sang ich die zweite Stimme. So akzeptierte mein Vater meinen beruflichen Werdegang, wenn er ihn auch nicht sonderlich förderte“, erinnert sich der gebürtige Ziesaraner Hans Förster. 1958 verließ die Familie Ziesar, die zeitweise im Haus neben der Sparkasse aber auch in der sogenannten „Russischen Botschaft“ wohnte.

Hans Förster privat. Im April 2019 fegt er nach dem gespenstischen Sandsturm in Tieckow den Sand von seiner Terrasse. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der junge Mann wusste schon früh, was er einmal im Leben werden wollte – Musiklehrer. Nach Studienjahren in Potsdam und Berlin führte ihn sein erster Arbeitsplatz an die Klingenbergschule. Nebenbei nahm er über viele Jahre Gesangsunterricht und betreute die Kinderchöre am Brandenburger Theater für ihre Aufritte in „Carmen“ oder „Hänsel und Gretel“. Hans Förster gab eigene Liederabende im Fontane Klub, an Schulen und auswärtigen Auftrittsorten.

Winterreise auswendig gelernt

Angetan hatten es ihm besonders Schumann, Schubert, Beethoven und Brahms. „Die 24 Lieder der Winterreise von Franz Schubert konnte ich nach zwei Wochen auswendig“, erinnert sich Hans Förster. Die im „Kunstkabinett“ ergatterten Schallplatten hatte er sich zuvor immer wieder angehört. Mit 80 blickt Hans Förster dankbar zurück: „Meine musikalische Neigung zum Beruf zu machen, war die richtige Entscheidung.“ Davon soll auch der Volkschor noch lange etwas haben.

Von Frank Bürstenbinder