Krumm und schief ist der Belag. Wer die Silostraße überquert, muss echt aufpassen, dass er nicht stolpert. War das jemals anders? Wahrscheinlich nicht, denn schon in den 1940-er Jahren war die Straße in Brandenburg-Nord eine Herausforderung. Davon kann Hansjoachim Baier ein Lied singen.

Und das tut er auch. „Kind sein in Brandenburg an der Havel“ heißt sein Buch, das jetzt im Verlag Andrea Schröder in Bernau erschienen ist. Dem Pflaster der Straße, in der er Jahre seiner Kindheit verbracht hat, setzt Baier ein kleines Denkmal, wenngleich ein zweifelhaftes.

Eine krumme Straße in Brandenburg an der Havel

„Unsere Straße hatte – und hat es noch – so ein richtiges, altes Kopfsteinpflaster aus rundlichen, unbehauenen Feldsteinen, bei denen Größe, Farbe und Form keiner dem anderen glich. Das Pflasterbild vor unserem Haus kannten wir ganz genau, mussten es auch kennen, wenn wir beim Überqueren der Straße immer die gleichen fußgerechten Steine treffen wollten“, schreibt er.

Die Silostraße im Stadtteil Nord in Brandenburg an der Havel hat ein extremes Kopfsteinpflaster. So krumm und schief war es schon vor 70 Jahren. Quelle: Heiko Hesse

Warum das wichtig war? „Wie alle anderen Jungs auch, gingen wir den ganzen Sommer über barfuß.“ Nicht weil es schick war oder die Gesundheit förderte, sondern weil Leder wertvoll und Schuhwerk verdammt teuer war.

Aufgewachsen im Brandenburger Stadtteil Nord

Hansjoachim und sein Zwillingsbruder Klaus sind am 11. Mai 1940 geboren worden und in der Silostraße in Nord aufgewachsen. Es herrschte Krieg, es kam die Knappheit, es fielen Bomben auf die Stadt, es kamen fremde Soldaten und andere Zeiten. Baier betrachtet seine Kinder- und Jugendjahre möglichst aus der Perspektive eines Kindes und Jugendlichen. Das gibt seinem Buch einen besonderen Charme.

Wenn ältere Leute von dieser Zeit sprechen, ist oft das Essen ein Thema – weil es so wenig davon gab. Die Vorstellung, jeden Tag Fleisch auf dem Teller zu haben, war eine paradiesische. Hans Baier und sein Zwillingsbruder Klaus waren schon froh, überhaupt etwas auf den Teller zu bekommen.

Blick vom Turm der Gotthardtkirche auf den alten Bereich des Stadtteils Nord. Im Hintergrund ist der Beetzsee. Quelle: privat

Wer Hunger hatte, und das war das Gefühl der 1940er Jahre schlechthin, as, was er in die Hände bekam, „was sich am Wegesrand finden ließ“, schreibt Hansjoachim Baier. „Hirtentäschel wuchs überall, auf sauren Böden reichlich Saure Lempe, am seltensten war der sogenannte Käse zu finden, die kleinen, grünumkränzten Früchte der Wegmalve, die einem runden, fünfteiligen Käselaib ähneln.“ Saure Lempe ist eine andere Bezeichnung für Sauerampfer.

232 Seiten persönliche Stadtgeschichte Hansjoachim Baier, „Kind sein in Brandenburg an der Havel“, 232 Seiten, 29,95 Euro. Das Titelbild mit dem Dom und den Mühlendamm malte Gabriele Baier. Erschienen ist das Buch im Verlag Andrea Schröder in Bernau, ist in den Brandenburger Buchhandlungen zu bekommen und überall dort, wo es Bücher gibt. ISBN 9783944990880.

Etwas Besonderes gab es eines Tages und von da an einmal die Woche: „Klaus und ich mussten mit unserem Kochgeschirr jeden Sonnabend die lange Brielower Straße hinunter und rechts rum bis an die Ecke zur Bergstraße, weil es beim Fleischer nur an diesem einen Tag Wurstbrühe gab.“ Also das Wasser, in dem der Fleischer die Würste gebrüht hatte. „Wurstbrühe, die noch warm war“, schwärmt Baier heute noch. „Immer wurden wir zu zweit dorthin geschickt, einer allein hätte der Versuchung auf dem Rückweg nicht widerstehen können.“

Die Zwillinge Klaus (links) und Hansjoachim Baier mit ihrer Schwester Ingeborg Mitte der 1940er Jahre. Quelle: privat

Gingen sie mal „in die Stadt“, die für die Baiers an der Bäckerstraße mit ihren zahlreichen Geschäften begann, kamen sie vorher an einer besonderen Spezialität vorbei. Am Gotthardtkirchplatz/Ecke Mühlentorstraße gab es die Bäckerei Eilert, und dort Salzkuchen. „Das waren Roggenbrötchen, die um Unterschied zu Weizenbrötchen flach und oben ohne Kerbe waren“, erinnert sich Baier. „Stattdessen war die glatte, braungraue Kruste oben ein bisschen bemehlt und krümelweise mit grobkörnigem Salz bestreut.“

Für die jungen Zwillinge ein Genuss: „Einen Salzkuchen aufschneiden, Butter drauf und wieder zuklappen – wenn wir so etwas wirklich einmal kauen durften, dann kuckten wir uns nur stumm an – der pure Himmel.“

Schüler der Jahnschule (heute Von-Saldern-Gymnasium) Ende der 1940er Jahre. Hansjoachim Baier (untere Reihe 2. von rechts), Zwillingsbruder Klaus Baier (oberste Reihe, 4. von links) Quelle: privat

Hansjoachim Baier erzählt gerade so, wie es Großväter gern tun. Manchmal kommen sie dabei vom Hölzchen aufs Stöckchen, verlieren sich in Details, berühren verschiedene Themen – aber finden auf wundersame Weise wieder zurück. So einem Opa hört man gerne zu.

Die Müllhalde am Brandenburger Silokanal

Mancher Brandenburger erinnert sich an die Kneipe „Zur Asche“ am Beetzseeufer. Hansjoachim Baier war auf der Asche noch unterwegs. „Wir hatten ,uffe Asche’, der Müllhalde am Kanal, Glasröhren gefunden, gut zentimeterstark und ziemlich dickwandig. So was konnte man immer mal gebrauchen.“ Und sei es für Experimente mit Feuer. Jungs haben eben schon immer wahnsinnig gern mit dem Feuer gespielt.

Von Heiko Hesse