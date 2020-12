Brandenburg/H

Fristlos will sich das Brandenburger Werk der Westfälischen Drahtindustrie (WDI) von einem seit fünf Jahren dort beschäftigten Mitarbeiter trennen. Denn der Arbeitgeber verdächtigt ihn des Diebstahls.

Einfach kündigen kann das Unternehmen seinem Beschäftigten nicht. Denn der junge Mann ist Betriebsratsmitglied und der Betriebsrat hat der fristlosen Kündigung nicht zugestimmt.

Daher hat die Firma beantragt, dass das Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel die Verdachtskündigung im sogenannten Zustimmungsersetzungsverfahren bestätigt. Doch die 3. Kammer hat diesen Antrag zurückgewiesen.

Bei Ebay zum Verkauf angeboten

Die WDI-Geschäftsleitung wirft dem Betriebsratsmitglied vor, er habe aus dem Werk Spanngurte gestohlen, die einem Zulieferer gehören, und diese Gurte im vergangenen Juni bei Ebay zum Verkauf angeboten. Wegen dieses Diebstahls sei eine Weiterbeschäftigung nicht zumutbar.

Der betreffende Mitarbeiter sagte in seiner Anhörung auf Anraten seines Anwaltes nichts. Rechtsanwalt Maximilian Bachmann erklärte im Arbeitsgerichtsprozess, dass der Schwiegervater seinem Mandanten die besagten Zurrgurte im Jahr 2014 geschenkt habe.

Der Arbeitgeber glaubt diese Darstellung nicht und hat sich an den Gurthersteller gewandt, um dem behaupteten Diebstahlsverdacht weiter auf die Spur zu kommen.

Zu erfahren war aber lediglich, dass solche Gurte an den Zulieferer der WDI geliefert worden sind. Aus Sicht der 3. Arbeitsgerichtskammer reicht diese Information so wenig für eine fristlose Kündigung aus wie die Zweifel des Arbeitgebers, dass solche Zurrgurte privat sinnvoll verwendet werden können.

Verdacht müsste dringend sein

Arbeitsrichter Peer Siggel wies in der Verhandlung in dieser Woche darauf hin, dass ein einfacher Verdacht die Kündigung nicht rechtfertigen könne. Der Verdacht, dass der Mitarbeiter seinen Arbeitgeber bestohlen hat, müsse nach dem Gesetz „dringend“ sein.

Einen dringenden Verdacht erkenne die 3. Kammer nicht. Der Richter weist darauf hin, dass solche handelsüblichen Spanngurte nicht ausschließlich für den Zulieferer produziert und an ihn geliefert wurden. Siggel: „Die Gurte haben keine großen Alleinstellungsmerkmale.“

Ein Verdacht möge sodann bestehen, ein dringender Verdacht jedoch nicht. Aus diesem Grund spricht das Arbeitsgericht die vom Unternehmen angestrebte Kündigung nicht ersatzweise aus, sodass das Arbeitsverhältnis zumindest bis zu einem möglichen Berufungsurteil fortbesteht.

IG Metall erkennt Angriff auf Betriebsrat

Die Gewerkschaft IG Metall hatte sich in diesen Rechtsstreit eingeschaltet, weil sie Rechte der Arbeitnehmervertretung berührt sieht.

„Man muss hier von einem gezielten Angriff auf die Mitbestimmung und das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ausgehen“, schreibt Stefanie Jahn, die 1. Bevollmächtigte der IG Metall Oranienburg und Potsdam in einem offenen Brief an den Betrieb, der mit rund 30 Beschäftigten in Brandenburg an der Havel Walzdraht produziert.

Die Anwältin des Unternehmens wies solche Vorwürfe zurück. Die von der Gewerkschaft angesprochenen Konflikte zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sowie zwischen einzelnen Personen im Unternehmen wurden in dem Gerichtsverfahren nicht vertieft.

Von Jürgen Lauterbach