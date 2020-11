Hauptbahnhof Brandenburg/Havel: Schneller nach Magdeburg und Berlin

Brandenburg/H

Wenn die Deutsche Bahn ihre Fahrgastzahl bis zum Jahr 2030 verdoppeln will, könnte sie dieses Ziel in Brandenburg an der Havel verfehlen. Der dortige Hauptbahnhof tritt beim groß angekündigten Thema Deutschlandtakt ein wenig auf der Stelle, bleibt in Sachen Fernverkehr eher eine Randerscheinung.

Der angesprochene Deutschlandtakt ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Er bildet den Rahmen für den erforderlichen Ausbau der Schieneninfrastruktur.

Damit soll die Deutsche Bahn die Zahl der Reisenden im Schienenpersonenfernverkehr bis 2030 verdoppeln. 260 Millionen Fahrgäste pro Jahr sollen es werden.

Neue Linie FR 8

Für Brandenburg an der Havel zeichnet sich eine wesentliche Veränderung ab. Ein Bahnsprecher bestätigt, dass im „finalen Gutachterentwurf des Deutschlandtakts“ die zweistündlich verkehrende Linie FR 8 zwischen Magdeburg, Potsdam und Berlin vorgesehen sei mit jeweils einem Halt in Brandenburg Hauptbahnhof.

Im Zweistundentakt werden demnach zusätzliche Züge des Fernverkehrs am Hauptbahnhof einfahren und in die beiden genannten Richtungen weiterfahren.

Im Internet sind bereits inoffizielle Abfahrtspläne für den Hauptbahnhof Brandenburg zu finden. Sie weisen IC-Züge aus für die zusätzliche Verbindung zwischen Berlin und Magdeburg.

Vielleicht nur schneller Regionalverkehr

Doch soweit geht die Deutsche Bahn nicht. „Die Bezeichnung FR steht für Fernverkehr oder schnellen Regionalverkehr, also nicht zwingend für IC-Verkehr“, betont der Bahnsprecher.

Hans Leister vom Fahrgastverband Pro Bahn erläutert: „Manche FR-Linien sind für Flixtrain & Co. gedacht, andere könnten als Fernverkehr in Frage kommen – oder eben als RE (Regionalexpress).“ Die FR-8-Linie ist nach seiner Einschätzung „sicher kein echter Fernverkehr“.

Auch in diesem Fall fände Gero Walter die Ausweitung mit der schnellen zweistündlichen Zugverbindung positiv. Er ist im Verkehrsclub Deutschland ( VCD) der Sprecher der Kreisgruppe Brandenburg an der Havel.

Bahn nennt keine Jahreszahl

Der Zeitpunkt, wann genau die im Deutschlandtakt vorgesehenen Linienführung umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Der Sprecher: „Eine Jahreszahl können wir derzeit nicht benennen.“

Denn das hänge von der dafür weiträumig erforderlichen Infrastruktur ab, vor allem in den großen Verkehrsknoten wie Berlin, Hamburg oder Hannover.

Die seit Jahren bestehenden IC-Züge um 8.14 Uhr von Brandenburg an der Havel über Hannover und Bremen nach Norddeich Mole bleiben ebenso bestehen wie die relativ schnellen IC-Verbindungen nach Cottbus mit Start in Brandenburg um 17.40 Uhr.

Keine Chance auf mehr ICE-Halte

Hoffnungen auf weitere ICE-Verbindungen sollte sich in Bezug auf den Hauptbahnhof Brandenburg wegen des Deutschlandtaktes niemand machen. Wegen der Kürze der Linienstrecke und der fehlenden Eigenwirtschaftlichkeit sei der Einsatz von ICE-Zügen derzeit auf dieser Linie nicht geplant, heißt es seitens der Bahn.

Denn weder könnten die Sitzplatzkapazitäten auf einer solchen Linie ausgeschöpft werden, noch die Geschwindigkeit kostenintensiver Hochgeschwindigkeitszüge.

Immerhin soll es auch künftig bleiben bei den nächtlichen ICE-Verbindungen von und nach Köln über das Ruhrgebiet und über Hannover, Braunschweig und Magdeburg. Die Bahn spricht dabei von „saisonalen touristischen Zügen“.

Seltene Fahrten nach München gestrichen

Die rund achtstündige ICE-Fahrt mit Start um 1.23 Uhr in Brandenburg an der Havel und Ankunft am folgenden Morgen in München ( ICE 1231) wird nach Auskunft der Bahn im kommenden Fahrplanjahr allerdings wegfallen.

Das ist kein sehr großer Verlust. Denn dieser ICE fährt ohnehin nur montags und nur zwischen dem 2. und 23. November.

Von Jürgen Lauterbach