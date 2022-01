Brandenburg/H

Drei Jugendliche versuchten am Neujahrstag, einen Snackautomaten am Brandenburger Hauptbahnhof zu sprengen, um an den Inhalt zu gelangen. Dabei wurden sie gegen 20.30 Uhr von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Die 14 bis 17 Jahre alten Täter wurden gestellt. Zwei von ihnen waren von den Jugendeinrichtungen, in denen sie leben, als vermisst gemeldet. Dorthin wurden sie von den Beamten zurückgebracht. Davon war der 17-Jährige jedoch nicht überzeugt. Er bedrohte und beleidigte die Polizisten. Er hat nun zwei Anzeigen am Hals – wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und wegen Beleidigung und Bedrohung.

Von MAZonline