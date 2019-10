Paradies für Wasserhüpfer

Brandenburg/H

Holzwerkstatt, Theaterraum, Kneipp-Becken, Rundwanderweg, Tanzsaal mit Schwingboden... Was sich anhört wie eine Kur-Einrichtung für eine entspannte Auszeit, wird für die Kinder alltägliches Domizil.

Kostenplan eingehalten

Andreas Griebel ist Vorstand des DRK-Kreisverbandes. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach 13 Monaten Bauzeit ist das neue Gebäude in direkter Nachbarschaft zum alten Haus 4 im DRK-Kinderdorf fertig. Es fehlen nur noch wenige Schönheitsreparaturen und die offizielle Freigabe vom Landesjugendamt, dann kann der Umzug beginnen. Das alte Haus zu sanieren, wäre zu teuer gewesen, deshalb durfte es der Neubau mit doppelter Kapazität sein. Der Kostenplan von knapp fünf Millionen Euro wurde exakt eingehalten, der Zeitplan beinahe – gerade einmal zwei Wochen Verzug gibt es. „Es zahlt sich aus, Firmen aus der Region zu engagieren. Wir hatten beispielsweise Bricon fürs Bauen, Seeger für Elektrik, Tritschler für Sanitär, Dobler für die Fliesen und aus Görzke Ralf Heinrich für die Malerarbeiten. Da gab es jeden Dienstag eine Bauberatung mit allen, und jeder wusste, was zu tun ist“, sagt DRK-Vorstand Andreas Griebel.

Platz für 180 Kinder 4,8 Millionen Euro hat die neue Kita gekostet, das DRK hatte sich entschlossen, diese selbst zu errichten. Die übrigen Einrichtungen gehören der Stadt, werden allesamt vom Deutschen Roten Kreuz betrieben. Nun sind alle entweder neu beziehungsweise saniert, es gibt vorerst keinen Bedarf an Bautätigkeit an dieser Stelle. Das neue Haus hat eine Nutzfläche von knapp 2200 Quadratmetern und ist in drei Bereiche aufgeteilt: Kinderkrippe, Kindergarten und Hort beherbergen jeweils 60 Kinder. 21 pädagogische Mitarbeiter werden sich bei voller Besetzung um die 180 Mädchen und Jungen kümmern.

Alle Wünsche eingearbeitet

Geplant hat Uli Krieg, einarbeiten durfte er alle Wünsche und Vorschläge, die Erzieherinnen, Eltern und Kinder geäußert haben. „Das meiste hatten wir ohnehin im Blick“, schmunzelt Griebel. Selbst W-Lan und Daten-Anschlüsse gibt es im ganzen Haus.

Der zweigeschossige Winkelbau ist so gut wie fertig. Quelle: Rüdiger Böhme

Doch es geht auch um die pfiffigen Lösungen, die das Zusammenleben leichter machen. So gibt es beispielsweise in allen Gruppenräumen größere Holzpodeste. Die eignen sich super zum Spielen oder auch zum Darauf-still-Sitzen, haben aber in den Rückwänden und an den Unterseiten versteckte Fächer, in denen die Schlafmatratzen bequem untergebracht werden können. Die Spielflächen für die Kinder wurden sogar vergrößert durch auskragende Fenster, so entstanden kleine Erker zum Beobachten und Beschäftigen.

Zur Galerie Die Kinder im Nachbarhaus im DRK-Kinderdorf haben 13 Monate lang spannende Bauarbeiten für ihr neues Domizil verfolgt, in wenigen Wochen sind sie alle umgezogen. Hier ein paar Impressionen.

Treppe zum Wickeltisch

Selbst in den Wickeltischen gibt es Neuigkeiten: Kleine Holztreppen, die von den Kindern selbst herausgezogen und erklommen werden können. „Die Kleinen sollen möglichst selbstbestimmt leben, und sie sollen mit entscheiden können, ob ein Windelwechsel ansteht oder nicht“, sagt der Vorstand.

Gläserne Bullaugen überall

Im ganzen Haus, in allen Gängen und Zimmern gibt es gläserne Bullaugen, die für zusätzliche Belichtung aber auch für Blickbeziehungen sorgen – niemand ist allein. Clou der Einrichtung ist ein riesiges Kneipp-Becken, das aber allen Mädchen und Jungen im Kinderdorf zur Verfügung stehen soll. Drei Treppenhäuser und ein Fahrstuhl verbinden alle Teile des Hauses.

Die riesigen Ballonlampen in dem größten Saal hängen an einer schrägen Decke, sie sind ballsicher. Es gibt Musikanlage und gepolsterten Boden – dem Bewegungsdrang sind kaum Grenzen gesetzt. Auch Elternabende oder Vorführungen sind möglich, das Stuhl-Lager ist versteckt unter der Empore.

Kinder suchten Namen aus

Auch über den Namen durften die Kinder mit entscheiden. Sie wollten „Wasserhopser“ haben. Da intervenierte Griebel ein bisschen: „Ich habe ihnen gesagt Hopser, das klingt nach dicken Kindern, die in die Pfütze platschen. ,Hüpfer’ klänge doch leichter und unbeschwerter. Da haben sie mir dann recht gegeben.“ So heißt das Haus nun „Wasserhüpfer“.

Von André Wirsing