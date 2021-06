Ziesar

Menschen helfen ist Gerhard Hafners Ziel. 2100 Patienten hat der Hausarzt in diesem Quartal betreut, nach 13 Jahren endet sein Job in Ziesar. Am 30. Juni beginnt sein letzter Tag in der Praxis am Breiten Weg, dann geht er im Alter von 64 Jahren in den Ruhestand.

Traurige Patienten

Mitte Juli verlässt er Deutschland und wandert mit seiner Frau Felomina auf die Philippinen aus, den fünftgrößten Inselstaat der Welt. Die Patienten in Ziesar stehen Schlange und vermissen ihn schon jetzt.

Patienten stehen in der Warteschlange vor Gerhard Hafners Praxis. Quelle: André Großmann

„Dr. Hafner gibt alles für seine Patienten und setzt sich ein. Als sich mein Sohn Tom den Knöchel gebrochen hat, hat Dr. Hafner alle Orthopäden in der Region angerufen, um noch am gleichen Tag einen Termin für ihn zu erhalten. Das würde nicht jeder machen. Er ist einfühlsam und wird uns allen fehlen“, sagt Daniela Zimmermann.

Mediziner ist gerührt

Gerhard Hafner ist überrascht, als er erfährt, wie viel er seinen Patienten bedeutet. „Bis vor zwei Wochen war das Praxisleben für mich Routine. Jetzt erfahre ich immer häufiger, wie viel Respekt und welches Vertrauensverhältnis wir haben. Das berührt mich sehr. Ich werde die Menschen vermissen“, sagt er der MAZ.

Hausarzt Gerhard Hafner verlässt Ziesar nach 13 Jahren. Quelle: André Großmann

Gerhard Hafner will alles, was er macht, mit Liebe und Entschlossenheit zu Ende bringen. „Wichtig ist nicht, was man macht, sondern wie man es macht. Natürlich gehört eine gehörige Portion Empathie zu anderen Menschen dazu, die Sensibilität, den anderen annehmen, wie er ist, sehr viel Toleranz auch zu Dingen, die man nicht teilt. Man muss den Menschen Trost geben können, ihnen klar machen, dass es einen Kreislauf von Leben und Sterben gibt und dass der Schmerz zum Leben gehört“, sagt er.

Start vor 13 Jahren

Der Facharzt für innere Medizin kam 2008 nach Ziesar. Er war glücklich über diese Entscheidung und schätzt die Menschen in der Region. Damals rief er die Kassenärztliche Vereinigung an und fragte, wo in Deutschland der größte Mangel an Hausärzten herrscht.

Die Antwort lautete: Usedom, Bitterfeld und Ziesar. Gerhard Hafner entschied sich nach Stationen am Lungenzentrum der Universität Nürnberg, an der Rheumatologie Mönchengladbach und als Chefarztvertreter in mehreren Städten für Ziesar und erntete dafür auch Kopfschütteln.

Lob für Menschen in der Region

„Die Frage, warum ich in ein östliches Bundesgebiet gekommen bin, zeugt immer noch davon, dass diese Bundesländer damals wie heute vom Westen als Region zweiter Klasse behandelt werden“, sagt Hafner.

Er lobt die Menschen in der Region als „freundlicher, offener und genauso fleißig“ wie in anderen Teilen der Bundesrepublik. „Die Gegend ist landschaftlich wunderschön, die Anbindung an die großen Städte Magdeburg und Berlin ergänzen die Lebensqualität“, sagt er. Ziesar ist für ihn zur zweiten Heimat geworden.

Hilfe für philippinische Straßenkinder

Deutschland wird er in Zukunft aber nur noch für Familienereignisse wie die Hochzeit seiner Kinder oder die Geburt eines Enkels besuchen. Er und seine Frau Felomina fassten vor einem Jahr den Entschluss, auf die Philippinen auszuwandern. Einerseits, weil es Gerhard Hafner gesundheitlich immer schlechter geht, aber auch, weil sie ein gemeinsames Ziel haben.

Gerhard Hafners Ehefrau Felomina engagiert sich auf den Philippinen für Straßenkinder. Quelle: Hafner

Das Paar hilft Straßenkindern auf den Philippinen eine bessere Zukunft zu haben. „Die Arbeit vor Ort und Kindern die Chance auf ein menschenwürdiges Leben zu geben, wird mich voll und ganz ausfüllen. Die Jugend ist die Zukunft eines Landes. Auf den Philippinen sind wir mit ortsansässigen Organisationen gut vernetzt“, sagt Gerhard Hafner. Wenn ihm Zeit bleibt, will er zimmern, schweißen, fotografieren, neue Sprachen kennenlernen und Inseln auf den Philippinen entdecken.

Tipp für Nachfolger

Er blickt auf ein Urlaubsfoto seiner Frau Felomina und freut sich auf die neuen Herausforderungen. Ziesars Bürgermeister Dieter Sehm verabschiedet Gerhard Hafner am 28. Juni vor der Praxis mit Kaffee, Kuchen und belegten Broten. „Dieter Sehm hat mich 2008 in Ziesar begrüßt und es ist mir eine Ehre, dass er auch die Verabschiedung vornimmt. So schließt sich ein Kreis“, sagt Gerhard Hafner.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für seinen Nachfolger hat er noch einen Rat. „Die Menschen hier sind sehr sensibel. Wenn man versucht eine Rolle zu spielen und etwas vorzumachen, werden sie das sofort merken. Man muss immer authentisch sein“ , sagt er und begrüßt seinen nächsten Patienten.

Von André Großmann