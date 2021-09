Brandenburg/H

Was lange währt, wird endlich gut? Zumindest der erste wichtige Schritt dahin ist bei der elektronischen Patientenakte (ePA) nach jahrelangem Vorlauf endlich getan. Seit Anfang 2021 können gesetzlich Versicherte sich diese bei ihren Krankenkassen „abholen“ – damit all ihre medizinischen Daten digital an einer Stelle sammeln und ortsunabhängig für die medizinische Behandlung nutzen. Seit 1. Juli 2021 müssen alle vertragsärztlich tätigen Ärzte zudem in der Lage sein, diese ePAs zu befüllen und auszulesen. Mario Zerbaum, Hausarzt in Brandenburg an der Havel, ist überzeugt: „Das wird das Arbeiten in den nächsten Jahren einfacher machen“.

Weniger Papierkram

Punkt 2: „Es gibt immer noch zu viel Papierkram“, findet Mario Zerbaum. Er weiß, dass viele Ärzte nach wie vor „auf Papier setzen“, faxen oder Briefe schicken. Erst kürzlich hat der Hausarzt viele Patienten aus einer anderen, wegen Ruhestand aufgelösten Praxis übernommen. „Das war eine reine Papierpraxis. Da gab es alles gebunden in der klassischen Akte. Was sie da an Platz brauchen, um das Papier zu lagern...“

Für den technikaffinen Brandenburger ist dieses Arbeiten nichts. Er lässt alles einscannen und digital hinterlegen. Für die Arbeit mit der ePA gute Voraussetzungen.

Zugang über Smartphone oder Tablet

Seit Beginn des Jahres bieten die Krankenkassen ihren Versicherten eine App zum Download an, mit der diese Zugang zur elektronischen Krankenakte bekommen. Damit können Versicherte ihren Zugang über ein Smartphone oder Tablet selbstständig nutzen – und die Akte nach und nach mit Dokumenten wie Röntgenaufnahmen, Arztbriefen, Befunden und anderen medizinischen Daten befüllen.

Die ePA ermöglicht, dass wichtige Informationen für die Behandlung der Patienten schnell zur Verfügung stehen, etwa Diagnosen, Therapiemaßnahmen oder Medikationspläne. „Wenn ein Patient das aktiv nutzt, hat er sein Gesundheitsbild komplett im Smartphone“, sagt Thomas Voortmann, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Brandenburg an der Havel, dazu.

Die ePA vernetzt Versicherte mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern. Viele bisher analog oder in Papierform ablaufende Arbeitsschritte können digitalisiert und vereinfacht werden. Statt einer Lose-Blatt-Sammlung zu Hause oder einzelnen Befunden in verschiedenen Praxen sind alle relevanten Dokumente auf einen Blick verfügbar. So sind Informationen, die bisher eventuell von Arzt zu Arzt verloren gingen, sofort griffbereit.

Wie wichtig diese Entwicklung ist, weiß Hausarzt Mario Zerbaum. Danach gefragt, wann diese digitale Zentralisierung der Daten Sinn ergibt, sagt er nachdrücklich: „Jeden Tag!“ Und schildert auch gleich ein Beispiel aus seinem Arbeitsalltag als mit Seniorenheimen kooperierender Allgemeinmediziner. Dort gebe es teilweise Fälle, die aus Krankenhäusern zurück in die Einrichtungen kämen – und zu deren Krankheitsbild so gut wie keine Informationen vorlägen. „Im Zweifel haben sie höchstens einen schlecht kopierten Medikamentenplan. Warum sie die Medikamente bekommen, geht aus einem Brief dazu nicht hervor. Und das ist endlos.“ Denn über weitere Hinweise verfügt der Arzt dann ebenfalls erst einmal nicht. „Sie versuchen wie bei einem Puzzle viel zusammenzusetzen. Da können Sie aber für einen Patienten schon einen ganzen Vormittag verbringen.“ Und das, obwohl die Zeit zur Behandlung drängt.

Nachfrage nach ePA bisher gering

Bei Mario Zerbaum ist die ePA daher ganz selbstverständlich ins Praxissystem integriert worden. Er stellt aber fest: „Seit dem Stichtag hat mich nie ein einziger danach gefragt.“

Etwas, das auch Thomas Voortmann bei der Barmer gemerkt hat. Dort ist die Nachfrage nach der digitalen Akte gering. „Als Vertreter einer gesetzlichen Kasse möchte ich Werbung dafür machen, dass die Patienten wegen der ePA auf die Kassen zugehen und den Zugriff für die Ärzte erlauben“, sagt er und führt dazu aber noch nachdrücklich aus: „Die Entscheidung darüber, was er freigibt, hat der Patient.“ Nur er bestimmt, welche medizinischen Informationen in die Akte hochgeladen werden und wer darauf zugreifen darf. Die Datenhoheit liegt einzig und allein beim Versicherten.

Entscheidend für Krankenkassenvertreter wie auch Mediziner Zerbaum ist aber, dass sowohl Patienten als auch Ärzte und Apotheken der digitalen Akte eine Chance geben und sie verwenden.

Von Antje Preuschoff