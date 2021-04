Hausarzt jubelt: Mehr Impfstoff geliefert als erwartet!

Brandenburg/H

Mathias Zurke ist ein Marathon-Mann. Der Brandenburger Hausarzt kämpft. Gegen große Gegner und lange Strecken. Für seine Patienten legt er sich auch mit Krankenkassen, den Spitzenverbänden und der Politik an. Und so hat er in den zurückliegenden Monaten das Impfchaos in Deutschland durchaus kritisch und mit Skepsis begleitet.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca mit Spritze. Quelle: Christian Ohde via www.imago-images.de

Wenngleich er den Start der Impfkampagne mit den mobilen Impfteams und auch der guten Organisation in den Impfzentren durchaus zu loben wusste. Doch alles ging zu langsam, dauerte zu lange, kam nicht in die Gänge. Bis jetzt. Doch „jetzt kommt Schwung in das Impfen“, ist Mathias Zurke überzeugt.

Seine Praxis am Neustädtischen Markt ist Dienstag mit der Wochenration von 100 Dosen Impfstoff der Firma Astrazeneca beliefert worden, außerdem sind 36 Dosen Biontec bis spätestens Mittwochmorgen avisiert. „Das ist mehr Impfstoff als wie erwarten durften. Und das freut uns sehr“, sagt Zurke, der wie die meisten Brandenburger Hausärzte sofort bereit war, die Impfkampagne in der eigenen Praxis zu unterstützen.

Team ist vorbereitet

Auch wenn das viele Überstunden bedeuten wird. Pro Stunde können etwa 10 Patienten geimpft werden. Dieser Prozess muss vor- und nachbereitet werden, die Patienten müssen eingeladen und erfasst werden. Neben der normalen Arbeit in der Hausarztpraxis. Doch Zurkes Team hat vorgearbeitet: Auf Listen sind die erfasst, die geimpft werden wollen und in der Impfreihenfolge auch geimpft werden dürfen. „Da geht das dann ganz schnell, die Patienten zu bestellen“, sagt der Arzt. Die meisten seiner Patienten, wollen auch geimpft werden: „Es sind bei mir sehr, sehr wenige, die das nicht wollen.“

Bevor Mathias Zurke neben den normalen Sprechstunden dann Impfsprechstunden anbietet, macht er sich auf die Reise. Zu seinen Hausbesuchs-Patienten. Also jenen, die oft längst geimpft sein müssten und sollten, die aber ihr Heim nicht mehr verlassen können. Bis Freitag um 20 Uhr wird er bei diesen Patienten unterwegs sein, um die erste Impfdosis zu spritzen. „Diese Patienten sind bis jetzt außen vor geblieben. Und es ist mir ganz wichtig, sie jetzt zu versorgen.“

Weitere Impfstofflieferungen zugesagt

Er habe, sagt Zurke, die Zusage, dass die Impfstoffe auch in der kommenden Woche in dieser Größenordnung geliefert würden. Mit dem „Impfen kommt auch die Freiheit zurück“, ist der Allgemeinmediziner überzeugt. Viele Dinge, wie beispielsweise Reisen, werde es künftig nur noch mit Impfpass oder Negativtest geben, glaubt er.

Eine Impfpflicht werde nicht nötig sein, er setze auf die Einsicht der Menschen. Zurke, der seit Wochen auch die Arbeit im Impfzentrum unterstützt hat und daher früh geimpft wurde, beschreibt das Gefühl der Impfung als befreiend. „Natürlich hatte ich auch Angst, dass ich mich an einem Patienten anstecke, erkranke und dann nicht mehr arbeiten kann.“ Dieser Druck sei weg.

„Jetzt kann alles gut werden“

Der Impf-Anfang wird am Mittwoch gemacht: „Jetzt kann es gut werden!“ Anfang Mai, so ist Mathias Zurke überzeugt, würden sogar weit mehr Impfdosen bereit gestellt werden können als bisher, dann nehme die Kampagne „richtig Fahrt auf.“ Sorge, dass der wiederholt in die Kritik geratene Impfstoff Astrazeneca sich als Ladenhüter entpuppe, hat der Arzt gar nicht.

Es sei die Aufgabe der Mediziner ihren Patienten die Vor- und Nachteile zu erklären. Natürlich müsse man die Vorgaben beachten. Doch er halte den Wirkstoff keineswegs für schlechter als andere. Und: „Nebenwirkungen haben alle. Und die sind nicht zu unterschätzen.“ Aber das sei eben auch kein Vergleich zu einer Erkrankung an Covid 19.

Von Benno Rougk