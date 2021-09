Päwesin

Jürgen Hafa (66) hat eine böse Vorahnung als er die meterlange Reuse aus dem Wasser in sein Arbeitsboot zieht. Verdächtig leicht lässt sich das Fanggerät vom Seeboden einholen. Dabei läuft der Aal noch. Hecht und Zander haben im Herbst Hochsaison. Nach über 40 Jahren auf dem Beetzsee weiß der Päwesiner Fischermeister, dass nicht jeder Fischtag auch ein Fangtag ist. Doch dieses Mal gibt es einen ärgerlichen Grund dafür, dass die zusammenlegbare Netzkonstruktion leer geblieben ist. Die Fangkammer ist zerrissen – wieder einmal.

Jürgen Hafa kontrolliert eine seiner Reusen auf dem Beetzsee. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Seit zwei, drei Jahren werden immer öfter Reusen von Bootsschrauben ruiniert. Das bedeutet nicht nur Fangverluste, sondern auch jede Menge Reparaturen. Eine Versicherung gegen Schäden an Netzen gibt es für uns Fischer nicht“, berichtet Hafa der MAZ. Er schaut normalerweise alle ein bis zwei Tage nach Fisch. Inzwischen beschäftigt ihn die Frage mehr, ob seine zwischen Päwesin und Grabow aufgestellten Reusen überhaupt noch ganz sind. Jedes Jahr summieren sich die Schäden an Fanggeräten auf 5000 bis 10 000 Euro. Seinen Berufskollegen auf den anderen Havelseen würde es ähnlich gehen, weiß Hafa.

Dieses an Steckstangen angebrachte Schifffahrtszeichen sollten Wassersportler nicht ignorieren. Für den roten Bereich gilt ein Befahrungsverbot. Quelle: Frank Bürstenbinder

Kriminelle Fischräuber, die ohne Rücksicht auf Verluste die Netze plündern, gab es schon immer. Doch der massive Ärger begann mit dem Boom der Bungalowboote. Für die Brandenburger Fischer hat der geradezu explodierende Wassertourismus auf der Havel und ihren Seen seine Schattenseiten. Oftmals sind Bootsführer vor lauter Urlaubsstimmung mit den Regeln auf dem Wasser überfordert. Ein Schifffahrtszeichen auf Binnengewässern wird dabei oft ignoriert. Und zwar der rot-weiße Rhombus.

Befahrungsverbote auf dem Beetzsee

Die Durchfahrt ist nur zwischen den weißen Teilen der Tafeln erlaubt. Die roten Seiten des Gebotszeichens zeigen ein Befahrungsverbot an. Dort stehen auch die Fanggeräte der Fischer, die oftmals an den langen Steckstangen zu erkennen sind. Die auf dem flachen Grund liegenden Reusen sind allerdings nicht zu sehen. „Wer das Befahrungsverbot ignoriert, riskiert eine böse Überraschung“, warnt Fischermeister Hafa. In einem Fall konnte er sich über 1000 Euro Schadenersatz vor Gericht einklagen, weil es zufällig Zeugen gab. Aber die meisten Schäden an Fanggeräten werden nie aufgeklärt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lars Dettmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg, kennt die Probleme mit den Hausbootfahrern. „Die Leute haben keine Ahnung und denken, sie können Slalom fahren. Wenn schon jemand in ein Netz gerät, dann bitte beim Fischer oder beim Landesfischereiverband melden und sich ehrlich machen. Dafür gibt es die Haftpflichtversicherung.“ Dettmann sieht aber noch ein konstruktives Problem. Bungalowboote sind wegen ihrer hohen Aufbauten sehr windanfällig. Bei starkem Seitenwind werden diese Wasserfahrzeuge in die Reusen gedrückt, weil auch kundige Bootsführer kaum noch reagieren können.

Fischermeister Jürgen Hafa zeigt zerrissenes Netzmaterial. Quelle: Frank Bürstenbinder

Manche Fischer behelfen sich inzwischen mit zusätzlichen Flatterbändern und Lampen in der Nacht. Selbst die Steckstangen sind vor unbedarften Freizeitkapitänen und ihren Hausbooten nicht sicher. Auf der abendlichen Suche nach Ankerplätzen werden Stangen von den schwimmenden Schrankwänden umgefahren oder glatt abrasiert. Besonders an den Engstellen im Lünower und Päwesiner Streng und im Bereich der Pählbrücke verheddern sich immer wieder Bungalowboote in den Fanggeräten der Fischer.

Bootsplatz am Päwesiner Hafen

Jürgen Hafa gehört zu den letzten hauptberuflichen Vertretern seiner Zunft auf dem Beetzsee. Sein Bootsplatz ist der Päwesiner Hafen, eine alte Verladestation für Ziegel. Seit fast 50 Jahren im Beruf hat der Fischermeister alle Höhen und Tiefen seiner Branche mitgemacht – von der genossenschaftlichen Binnenfischerei bis zur Privatisierung nach der Wende. Eigentlich sollten Fischer nah am Wasser wohnen. Doch den Päwesiner hat es auf eine Hofstelle in der Bahnhofstraße verschlagen. Dort wird geräuchert, verkauft und das Frühstück für Ausflügler serviert, die zu ihm ins Boot steigen dürfen. Um mit seinem Ein-Mann-Betrieb über die Runden zu kommen, nimmt der Berufsfischer dann und wann Touristen mit aufs Wasser, um ihnen den Beetzsee von einer anderen Seite zu zeigen.

Diese von einem Boot abgefahrene Steckstange kann Jürgen Hafa nicht mehr gebrauchen. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der Fischwelt des Beetzsees fällt Hafa positiv auf, dass sich seit der Einführung von geschützten Laichplätzen der Zanderbestand spürbar erholt hat. Auch der seit Jahren betriebene intensive Aalbesatz in den Havelgewässern zeigt Wirkung. „Dafür macht sich der Hecht rarer. Warum auch immer“, grübelt der Fischermeister als er die nächste Reuse vor dem Ketzürer Ufer ansteuert. Die nur noch bis zur Wasseroberfläche reichende Steckstange kann Hafa gleich entsorgen. Ein Boot hat den Holzpfahl glatt abrasiert.

Von Frank Bürstenbinder