Brandenburg/H

Oktober 2019: Um 8.35 Uhr bekommt Josef S. in der ruhigen Siedlungsstraße, in der er in Brandenburg lebt, ungewöhnlichen Besuch: Sechs Polizeibeamte, zwei von ihnen als Sanitäter eingesetzt, stehen vor seiner Haustür. Das erste, was der leitende Beamte vom Landeskriminalamt Eberswalde von Josef S. sieht, ist der Kopf des alten Herrn hinter einem Fenster. Es dauert einige Minuten, bis der heute Hundertjährige die Tür öffnet.

Was die Ermittler suchen: Briefe, Fotos, Tagebücher, Orden und Abzeichen – jegliche Objekte, die beweisen, dass Josef S. Wachmann in Sachsenhausen war. Derzeit steht der ehemalige Rottenführer vor Gericht. Im Zeugenstand war am Freitag ein Beamter der Kriminalpolizei, der den Ablauf der Hausdurchsuchung schilderte.

Neuruppin: Arbeitsgruppe „Nationalsozialistische Gewalt“

Der Durchsuchungsbeschluss kam vom Landgericht Neuruppin. Im Sommer 2019 war in der Polizeidirektion Neuruppin eine Arbeitsgruppe zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewalt entstanden. Eines der Ziele dieser Gruppe war, Hausdurchsuchungen zu erwirken von insgesamt 14 ehemaligen Wachmännern in Sachsenhausen, gegen die sie ermittelten. Nach ausgiebigen Recherchen der Polizistinnen Heike Trautmann und ihrer Kollegin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, wurde die Durchsuchung bei Josef S. wenige Monate später realisiert.

Der letzte Tag der Verhandlung vor der Operation des Hundertjährigen. Quelle: Judith von Plato

„Wir waren überrascht, wie geistig rege er in dem hohen Alter war“, sagt der leitende Kriminalbeamte der Durchsuchung vor dem Gericht aus. Auch körperlich sei der Angeklagte recht mobil gewesen, habe kooperiert. Zwei Stunden und 21 Minuten durchsuchen die Beamten das Haus, den Garten und die Schuppen. Zur Unterstützung des Mannes stoßen Tochter und Schwiegertochter dazu. Als sie eintreffen, ist die Durchsuchung allerdings schon abgeschlossen. Die Polizisten finden nur einen interessanten Gegenstand: ein Foto in einer Schublade.

Auf dem Bild posiert ein junger Mann auf einem Perserteppich für die Kamera. Er hat volles, blondes Haar und Mittelscheitel, steht aufrecht. Die rechte Hand verschwindet in der Hosentasche. Die Hose ist in die hohen schwarzen Stiefel gesteckt, die bis unter die Knie reichen. Ein weißer spitzer Kragen ragt wie zwei spitze Zähne über dem dunklen Pullover hervor. Der junge Mann ist Josef S. kurz nach seinen Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft. „Die Stiefel habe ich von meinem damaligen Chef bekommen. Ich habe viel von ihm bekommen.“ Das bleibt sein einziger Kommentar zu dem Foto, das wohl wenig belastend ist. Keine Uniform, kein Abzeichen.

Die Turnhalle in Brandenburg/Havel wurde zum Gerichtssaal umfunktioniert: Seit Oktober findet hier der Prozess gegen den hundertjährigen ehemaligen KZ-Wachmann Josef S. statt. Quelle: Judith von Plato

Bei der Durchsuchung haben sich Angeklagter und Ermittler unterhalten. Was genau, darf vor Gericht jedoch nicht besprochen werden. Der Grund: der fünfzigjährige Kriminalbeamte kann sich nicht erinnern, ob er den ehemaligen Wachmann noch vor dessen Aussagen verständlich auf sein Recht zu schweigen und auf sein Recht auf einen Anwalt hingewiesen hat.

Aussagen bei Hausdurchsuchung nicht verwertbar

Dass die Aussagen von Josef S. bei der Hausdurchsuchung nicht verwertbar seien, darüber sind sich Richter, Verteidiger und die Anwälte der Nebenkläger nach der ersten Befragung des Beamten einig. „Bei einem Verfahren, bei dem es um einen Unrechtsstaat in der Vergangenheit geht, müssen wir die Rechtsstaatlichkeit dieses Verfahrens in der Gegenwart in Gänze gewährleisten“, so Thomas Walther, Vertreter von elf Nebenklägern in dem Prozess gegen Josef S.

Unzufrieden äußert sich Staatsanwalt Cyrill Klement. In der Verhandlung fragt er den Angeklagten direkt, ob er bei der Hausdurchsuchung gesagt habe, dass er in dem Lager nicht gedient habe. Bevor Josef S. antworten kann, unterbricht ihn Richter Udo Lechtermann: Er werde den Angeklagten nicht dazu auffordern, die Frage zu beantworten.

Am Freitag war der letzte Verhandlungstag, ehe der hundertjährige Josef S. zur Operation ins Krankenhaus muss. Wie lange er dortbleiben wird, lässt sich nicht absehen. Die Verhandlung wird daher nächste Woche pausiert – „wegen der besonderen Verhältnisse des Angeklagten“, wie sich der Richter diplomatisch auf das hohe Alter von Josef S. bezieht. Das Gericht geht aber davon aus, dass die Verhandlung am vierten November fortgesetzt werden kann.

Von Judith von Plato